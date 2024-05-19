Тур: 39. Стадион: Ян Брейдель.
1:2
Второй тайм: 69'
0'
0:1
28' ГолНильссон Хокан
1:1
32' ГолВиейра Фелипе
45' Желтая карточкаСике Уго
1:2
50' ГолКастро-Монтес Алессио
64' Желтая карточкаДаланн Йеспер
Ход матча
28'
32'
1:1
45'
50'
64'
1
Варлесон
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.1
1.6
Среднее время на гол
81
56
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
1.55
1.7
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
Среднее время на гол
58
52
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|26 (2)
|0.67
|Минда Алан
|8
|0.21
|Сомерс Тибо
|8
|0.21
|Олайгбе Казим
|4
|0.1
|Лемарешаль Феликс
|2
|0.05
|Лопес Леонардо
|2
|0.05
|Виейра Фелипе
|2
|0.05
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Эфекеле Маламин
|1
|0.03
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (1)
|0.46
|Нильссон Хокан
|15 (5)
|0.38
|Пуэртас Кэмерон
|11 (3)
|0.28
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.21
|Лапуссен Лоик
|5
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0.1
|Сайкс Росс
|4
|0.1
|Родригес Кевин II
|3
|0.08
|Терхо Каспер
|3
|0.08
|Расмуссен Матиас
|2
|0.05
|Теклаб Хенок
|1
|0.03
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Матида Коки
|1
|0.03
|Макаллистер Кевин
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|0
|Попович Борис
|5
|2
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Денкей Кевин
|8
|0
|Лопес Леонардо
|6
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лемарешаль Феликс
|5
|0
|Сике Уго
|4
|0
|Фрэнсис Абу
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Минда Алан
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Виейра Фелипе
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Эфекеле Маламин
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|10
|1
|Ванхутт Шарль
|10
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|8
|0
|Лапуссен Лоик
|7
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0
|Амани Жан
|6
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Теклаб Хенок
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
8
Серкль Брюгге
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
18
38
Серкль Брюгге
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (14)
42% (16)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
26% (10)
37% (14)
Юнион Сент-Жиллуаз
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
32% (12)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
34% (13)
32% (12)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
26
46
Голы по времени матча
Забито
34
35
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
22 Не забивали 21
5
15%
5
14%
1-15
3
9%
7
20%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
8
24%
9
26%
46-60
5
15%
4
11%
61-75
5
15%
6
17%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
19%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
7
33%
7
35%
76-90
Забито
23
41
9 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
5
22%
1
2%
1-15
0
0%
8
20%
16-30
4
17%
14
34%
31-45
2
9%
5
12%
46-60
8
35%
5
12%
61-75
4
17%
8
20%
76-90
Пропущено
23
22
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
3
13%
3
14%
1-15
6
26%
5
23%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
5
22%
4
18%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
3
13%
4
18%
76-90
Забито
57
76
25 В 1-м тайме 39
32 Во 2-м тайме 37
22 Забивали первыми 25
7 Не забивали 4
10
18%
6
8%
1-15
3
5%
15
20%
16-30
12
21%
18
24%
31-45
10
18%
14
18%
46-60
13
23%
9
12%
61-75
9
16%
14
18%
76-90
Пропущено
44
42
24 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 28
7
16%
5
12%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
10
23%
8
19%
31-45
8
18%
7
17%
46-60
2
5%
5
12%
61-75
10
23%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
8 раз 42%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
2
13 раз 34%
1
9 раз 24%
3
8 раз 21%
0
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
172
109
145
514
613
316
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
172
811
118
118
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
299
Больше Меньше
344
1820
2513
632
1226
335
434
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|20 - 6
|46
|2.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|46
|3.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|46
|4.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|36
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|34
|6.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|44
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|29
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|5.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|42
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|36
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|15 (4)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9