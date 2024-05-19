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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 39. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:2
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
28' Гол
Нильссон Хокан
1:1
32' Гол
Виейра Фелипе
45' Желтая карточка
Сике Уго
1:2
50' Гол
Кастро-Монтес Алессио
64' Желтая карточка
Даланн Йеспер
73' Желтая карточка
Нильссон Хокан
84' Желтая карточка
Мьянге Сенна
90' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
90'+8
1
Варлесон
41
Сике
Уго
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
22
Лопес
Леонардо
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
10
Виейра
Фелипе
9
Денкей
Кевин
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.55
1.7

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15

Среднее время на гол

58
52

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 26 (2) 0.67
Минда Алан 8 0.21
Сомерс Тибо 8 0.21
Олайгбе Казим 4 0.1
Лемарешаль Феликс 2 0.05
Лопес Леонардо 2 0.05
Виейра Фелипе 2 0.05
Уткус Эдгарас 1 0.03
Даланн Йеспер 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Эфекеле Маламин 1 0.03
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Nils De Wilde 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 18 (1) 0.46
Нильссон Хокан 15 (5) 0.38
Пуэртас Кэмерон 11 (3) 0.28
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.21
Лапуссен Лоик 5 0.13
Кастро-Монтес Алессио 4 0.1
Сайкс Росс 4 0.1
Родригес Кевин II 3 0.08
Терхо Каспер 3 0.08
Расмуссен Матиас 2 0.05
Теклаб Хенок 1 0.03
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Матида Коки 1 0.03
Макаллистер Кевин 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 12 0
Попович Борис 5 2
Уткус Эдгарас 8 0
Денкей Кевин 8 0
Лопес Леонардо 6 0
Даланн Йеспер 6 0
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Лемарешаль Феликс 5 0
Мьянге Сенна 3 1
Сике Уго 4 0
Фрэнсис Абу 4 0
Минда Алан 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Виейра Фелипе 2 0
Варела Джордан 2 0
Эфекеле Маламин 2 0
Nils De Wilde 2 0
Варлесон 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Мирон Муслич 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 10 1
Ванхутт Шарль 10 0
Нильссон Хокан 9 0
Макаллистер Кевин 8 0
Лапуссен Лоик 7 0
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0
Амани Жан 6 0
Пуэртас Кэмерон 5 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Морис Антони 2 1
Теклаб Хенок 3 0
Александр Блессин 2 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Лейсен Федде 2 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

9
8
Серкль Брюгге
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

18
38
Серкль Брюгге
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (14)
44% (17)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
26% (10)
38% (15)
Юнион Сент-Жиллуаз
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (12)
33% (13)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
33% (13)
31% (12)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

27
46

Голы по времени матча

Забито

35
37
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 15
22 Не забивали 21
5
14%
5
14%
1-15
3
9%
8
22%
16-30
9
26%
4
11%
31-45
8
23%
10
27%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
5
14%
6
16%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
4
17%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
22%
6
29%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
30%
7
33%
76-90

Забито

23
41
9 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
5
22%
1
2%
1-15
0
0%
8
20%
16-30
4
17%
14
34%
31-45
2
9%
5
12%
46-60
8
35%
5
12%
61-75
4
17%
8
20%
76-90

Пропущено

23
22
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
3
13%
3
14%
1-15
6
26%
5
23%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
5
22%
4
18%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
3
13%
4
18%
76-90

Забито

58
78
26 В 1-м тайме 40
32 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 26
7 Не забивали 4
10
17%
6
8%
1-15
3
5%
16
21%
16-30
13
22%
18
23%
31-45
10
17%
15
19%
46-60
13
22%
9
12%
61-75
9
16%
14
18%
76-90

Пропущено

46
43
25 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 29
7
15%
5
12%
1-15
8
17%
6
14%
16-30
10
22%
9
21%
31-45
9
20%
7
16%
46-60
2
4%
5
12%
61-75
10
22%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
8 раз 42%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
6 раз 15%
0:2
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 31%
1
12 раз 31%
0
9 раз 23%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
2
14 раз 36%
1
9 раз 23%
3
8 раз 21%
0
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
2
10
10
1.5
14
5
5
15
2.5
6
13
3
17
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
18
2
8
11
1.5
12
8
1
18
2.5
6
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
9
0.5
Больше Меньше
35
4
18
21
1.5
26
13
6
33
2.5
12
27
3
36
3.5
4
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 6 2 0 20 - 6 46
2.
Андерлехт
 8 4 2 2 11 - 8 46
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 2 4 15 - 12 46
4.
Серкль Брюгге
 9 3 3 3 13 - 13 36
5.
Генк
 8 3 1 4 7 - 15 34
6.
Антверпен
 8 1 0 7 4 - 16 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 4 0 0 8 - 2 44
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 4 3 1 0 12 - 3 10
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 4 3 1 0 8 - 3 36
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
Генк
 4 1 0 3 3 - 10 3
6.
Андерлехт
 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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