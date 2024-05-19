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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Оденсе
0:0
Первый тайм: 9'
Раннерс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Раннерс
3.20
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Все Коэффициенты
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
18
Max
Ejdum
8
Манне
Аласана
10
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
30
Фенгер
Макс
17
Luca
Kjerrumgaard
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
30
Mike
Themsen
77
Фусейни
Мохаммед
II
90
Одей
Стивен
9
Нордли
Симен
Болькан
Оденсе
4-2-3-1
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Раннерс

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
20 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед

53 матча

37.7%
30.2%
32.1%
20 побед 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.7%
39.6%
22.7%
20 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

26.4%
47.2%
26.4%
14 побед 25 ничьих 14 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
2:2
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.04

Среднее время на гол

72
86

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.44
0.86

Среднее время на гол

62
105

Всего голов

71
50

Голов в среднем за матч

1.34
0.94

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 70%
Меньше 30%
16
23
Больше 43%
Меньше 57%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
50

Среднее время на гол

67
95

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.26
Кадри Башким 7 (1) 0.23
Хаяль Рами 3 (1) 0.1
Luca Kjerrumgaard 3 0.1
Микельсон Николас 2 0.06
Фенгер Макс 2 0.06
Манне Аласана 1 0.03
Буя Турай Мохамед 1 0.03
Трибулл Том 1 0.03
Хеландер Филип 1 0.03
Тонгья Франко 1 0.03
Tobias Slotsager 1 0.03
Charly Horneman 1 0.03
Max Ejdum 1 0.03
Сельвен Йоханнес 1 0.03
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 9 0.29
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.16
Одей Стивен 4 0.13
Бундгаард Филип 4 (2) 0.13
Копплин Бьорн 2 0.06
Бьёркенгрен Йон 2 0.06
Хег Даниэль 2 0.06
Даммерс Вессель 2 0.06
Ольсен Оливер 1 0.03
Эйджийри Эрнест 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Hugo Andersson2 1 0.03
Mike Themsen 1 0.03
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 10 0
Трибулл Том 6 1
Манне Аласана 5 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Bjoern Paulsen 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Max Ejdum 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Каллесеэ Миккель 3 1
Бьёркенгрен Йон 4 0
Кулибали Лассо 4 0
Карлгрен Патрик 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Одей Стивен 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
9
Оденсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

19
18
Оденсе
13.6%
86.4%
3 победы 19 поражений
Первый тайм
3% (1)
43% (13)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Раннерс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

30
27

Голы по времени матча

Забито

11
19
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
27%
4
21%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

30
25
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
6
20%
2
8%
1-15
6
20%
7
28%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
8
27%
4
16%
76-90

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
6
26%
5
24%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
6
26%
5
24%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Пропущено

16
22
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
7
44%
7
32%
76-90

Забито

34
40
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
9
26%
9
23%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
4
12%
6
15%
31-45
7
21%
10
25%
46-60
4
12%
4
10%
61-75
7
21%
6
15%
76-90

Пропущено

46
47
18 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 25
7
15%
4
9%
1-15
7
15%
9
19%
16-30
4
9%
6
13%
31-45
7
15%
7
15%
46-60
6
13%
10
21%
61-75
15
33%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Видовре - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Оденсе - Видовре 1:2
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1
Раннерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0
Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1

Результаты матчей

Оденсе
Раннерс

Точный счет

1:2
6 раз 40%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
9 раз 30%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
1
14
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
22
8
8
22
1.5
12
18
1
29
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 30 19 4 7 56 - 37 61
2.
Брондбю
 30 17 8 5 56 - 32 59
3.
Копенгаген
 30 18 4 8 61 - 34 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 30 9 11 10 36 - 42 38
6.
Силькеборг
 30 10 5 15 36 - 45 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 0:0 31 9 12 10 40 - 47 39
2.
Виборг
 30 10 7 13 35 - 44 37
3.
Вайле
 30 8 9 13 30 - 35 33
4.
Люнгбю
 30 8 8 14 36 - 52 32
5.
Оденсе
 0:0 31 7 9 15 34 - 46 30
6.
Видовре
 30 4 7 19 27 - 59 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 15 5 4 6 17 - 21 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 0:0 15 5 6 4 21 - 22 21
4.
Вайле
 15 5 4 6 17 - 16 19
5.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5
6.
Оденсе
 0:0 16 0 4 12 11 - 30 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 15 9 1 5 25 - 22 28
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 0:0 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 0:0 16 4 6 6 19 - 25 18
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 15 3 3 9 12 - 26 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 13 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Нордли Симен Болькан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 8'
    Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 8'
    Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    Фенгер Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 2'
      Бьёрн Паульсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Манне Аласана из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Luca Kjerrumgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Ресхольт-Мюра Вильяр из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Овюсу Лерой ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Раннерс
    3.20
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    3.80
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    3.65
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