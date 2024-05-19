  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 12164 Главный судья: Lasse Graagaard
Оденсе
2:0
Конец матча
Раннерс
0'
27' Желтая карточка
Манне Аласана
1:0
29' Гол
Манне Аласана
2:0
63' Гол
Luca Kjerrumgaard
73' Желтая карточка
Фусейни Мохаммед
90'+5

Ход матча

27'
Манне Аласана
 
29'
Манне Аласана
1:0
46'
 
Лауэнборг Фредерик
Mike Themsen
57'
 
Копплин Бьорн
Занден Оливер
57'
Гомес Джеймс
Bjoern Paulsen
 
58'
 
Браянац Муамер
Нордли Симен Болькан
63'
Luca Kjerrumgaard
(Max Ejdum)
2:0
68'
Markus Gustav Jensen
Don Deedson Louicius
 
72'
 
Альбек Мадс
Энггаард Мэдс
73'
 
Фусейни Мохаммед
75'
Nicklas Mouritzen
Овюсу Лерой
 
76'
Gustav Grubbe
Кадри Башким
 
76'
Хеландер Филип
Max Ejdum
 
83'
 
Эйджийри Эрнест
Одей Стивен

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 317 Количество передач 512
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
30
Фенгер
Макс
8
Манне
Аласана
18
Max
Ejdum
9
Кадри
Башким
10
Don
Deedson
Louicius
17
Luca
Kjerrumgaard
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
9
Нордли
Симен
Болькан
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
77
Фусейни
Мохаммед
II
90
Одей
Стивен
30
Mike
Themsen
Оденсе
4-3-1-2
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Раннерс

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
20 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед

53 матча

37.7%
30.2%
32.1%
20 побед 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.7%
39.6%
22.7%
20 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

26.4%
47.2%
26.4%
14 побед 25 ничьих 14 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
2:2
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.04

Среднее время на гол

72
86

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.44
0.86

Среднее время на гол

62
105

Всего голов

71
50

Голов в среднем за матч

1.34
0.94

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 70%
Меньше 30%
16
23
Больше 43%
Меньше 57%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
50

Среднее время на гол

67
95

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.26
Кадри Башким 7 (1) 0.23
Luca Kjerrumgaard 4 0.13
Хаяль Рами 3 (1) 0.1
Микельсон Николас 2 0.06
Манне Аласана 2 0.06
Фенгер Макс 2 0.06
Буя Турай Мохамед 1 0.03
Max Ejdum 1 0.03
Трибулл Том 1 0.03
Хеландер Филип 1 0.03
Тонгья Франко 1 0.03
Tobias Slotsager 1 0.03
Charly Horneman 1 0.03
Сельвен Йоханнес 1 0.03
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 9 0.29
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.16
Одей Стивен 4 0.13
Бундгаард Филип 4 (2) 0.13
Копплин Бьорн 2 0.06
Бьёркенгрен Йон 2 0.06
Хег Даниэль 2 0.06
Даммерс Вессель 2 0.06
Ольсен Оливер 1 0.03
Эйджийри Эрнест 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Hugo Andersson2 1 0.03
Mike Themsen 1 0.03
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 10 0
Трибулл Том 6 1
Манне Аласана 6 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Bjoern Paulsen 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Max Ejdum 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Каллесеэ Миккель 3 1
Бьёркенгрен Йон 4 0
Кулибали Лассо 4 0
Карлгрен Патрик 3 0
Фусейни Мохаммед II 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Одей Стивен 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0

Результаты матчей

Оденсе
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
9
Оденсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Раннерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

19
18
Оденсе
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
6% (2)
42% (13)
52% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Раннерс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

30
27

Голы по времени матча

Забито

13
19
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
23%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

30
27
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
6
20%
2
7%
1-15
6
20%
8
30%
30%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
8
27%
4
15%
76-90

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
6
26%
5
24%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
6
26%
5
24%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Пропущено

16
22
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
7
44%
7
32%
76-90

Забито

36
40
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
9
25%
9
23%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
7
19%
10
25%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
7
19%
6
15%
76-90

Пропущено

46
49
18 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
7
15%
4
8%
1-15
7
15%
10
20%
16-30
4
9%
6
12%
31-45
7
15%
7
14%
46-60
6
13%
11
22%
61-75
15
33%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Видовре - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Оденсе - Видовре 1:2
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1
Раннерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0
Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1

Результаты матчей

Оденсе
Раннерс

Точный счет

1:2
6 раз 38%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
9 раз 29%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
5
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
2
14
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
5
7
8
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
22
9
9
22
1.5
12
19
1
30
2.5
3
28
1
30
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 30 19 4 7 56 - 37 61
2.
Брондбю
 30 17 8 5 56 - 32 59
3.
Копенгаген
 30 18 4 8 61 - 34 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 30 9 11 10 36 - 42 38
6.
Силькеборг
 30 10 5 15 36 - 45 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 31 9 11 11 40 - 49 38
2.
Виборг
 30 10 7 13 35 - 44 37
3.
Вайле
 30 8 9 13 30 - 35 33
4.
Люнгбю
 30 8 8 14 36 - 52 32
5.
Оденсе
 31 8 8 15 36 - 46 32
6.
Видовре
 30 4 7 19 27 - 59 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 15 5 4 6 17 - 21 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
4.
Вайле
 15 5 4 6 17 - 16 19
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 15 9 1 5 25 - 22 28
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 15 3 3 9 12 - 26 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 13 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Оденсе заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Оденсе: 38%, Раннерс: 62%.
  • 95'
    Контроль мяча: Оденсе: 38%, Раннерс: 62%.
  • 95'
    Карлгрен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Фенгер Макс из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 91'
      Браянац Муамер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Оденсе: 40%, Раннерс: 60%.
    • 90'
      Эйджийри Эрнест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оденсе 2:0 Раннерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный