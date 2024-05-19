Тур: 31. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 12164 Главный судья: Lasse Graagaard
0'
27' Желтая карточкаМанне Аласана
1:0
29' ГолМанне Аласана
2:0
63' ГолLuca Kjerrumgaard
73' Желтая карточкаФусейни Мохаммед
90'+5
Ход матча
27'
29'
1:0
63'
2:0
73'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
317 Количество передач 512
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
20
Овюсу
Лерой
30
Фенгер
Макс
18
Max
Ejdum
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Фенгер МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Max EjdumПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
30 Mike ThemsenНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
50 Max Andersen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Раннерс
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
20 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед
27 матчей
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед
53 матча
37.7%
30.2%
32.1%
20 побед 16 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.7%
39.6%
22.7%
20 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
26.4%
47.2%
26.4%
14 побед 25 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.25
1.04
Среднее время на гол
72
86
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.44
0.86
Среднее время на гол
62
105
Всего голов
71
50
Голов в среднем за матч
1.34
0.94
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
37
Больше 70%
Меньше 30%
16
23
Больше 43%
Меньше 57%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
Среднее время на гол
67
95
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.26
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.23
|Luca Kjerrumgaard
|4
|0.13
|Хаяль Рами
|3 (1)
|0.1
|Микельсон Николас
|2
|0.06
|Манне Аласана
|2
|0.06
|Фенгер Макс
|2
|0.06
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.03
|Max Ejdum
|1
|0.03
|Трибулл Том
|1
|0.03
|Хеландер Филип
|1
|0.03
|Тонгья Франко
|1
|0.03
|Tobias Slotsager
|1
|0.03
|Charly Horneman
|1
|0.03
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.03
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|9
|0.29
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.16
|Одей Стивен
|4
|0.13
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.13
|Копплин Бьорн
|2
|0.06
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0.06
|Хег Даниэль
|2
|0.06
|Даммерс Вессель
|2
|0.06
|Ольсен Оливер
|1
|0.03
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.03
|Энггаард Мэдс
|1
|0.03
|Hugo Andersson2
|1
|0.03
|Mike Themsen
|1
|0.03
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|10
|0
|Трибулл Том
|6
|1
|Манне Аласана
|6
|0
|Хаяль Рами
|5
|0
|Don Deedson Louicius
|5
|0
|Хеландер Филип
|3
|0
|Bjoern Paulsen
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Max Ejdum
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|5
|1
|Ольсен Оливер
|6
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|1
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|Кулибали Лассо
|4
|0
|Карлгрен Патрик
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
|Mike Themsen
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
9
Оденсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Раннерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
19
18
Оденсе
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
6% (2)
42% (13)
52% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Раннерс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
30
27
Голы по времени матча
Забито
13
19
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
23%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
1
8%
4
21%
76-90
Пропущено
30
27
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
6
20%
2
7%
1-15
6
20%
8
30%
30%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
8
27%
4
15%
76-90
Забито
23
21
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
6
26%
5
24%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
6
26%
5
24%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
6
26%
2
10%
76-90
Пропущено
16
22
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
7
44%
7
32%
76-90
Забито
36
40
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
9
25%
9
23%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
7
19%
10
25%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
7
19%
6
15%
76-90
Пропущено
46
49
18 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 26
7
15%
4
8%
1-15
7
15%
10
20%
16-30
4
9%
6
12%
31-45
7
15%
7
14%
46-60
6
13%
11
22%
61-75
15
33%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Видовре - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Оденсе - Видовре 1:2
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1
Раннерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0
Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1
Результаты матчей
Оденсе
Раннерс
Точный счет
1:2
6 раз 38%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
9 раз 29%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
5
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
214
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
115
78
610
114
214
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
229
922
1219
130
328
130
130
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|4
|7
|56 - 37
|61
|2.
|30
|17
|8
|5
|56 - 32
|59
|3.
|30
|18
|4
|8
|61 - 34
|58
|4.
|30
|16
|8
|6
|56 - 30
|56
|5.
|30
|9
|11
|10
|36 - 42
|38
|6.
|30
|10
|5
|15
|36 - 45
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|34 - 14
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|15
|9
|1
|5
|25 - 22
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|13 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (8)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8