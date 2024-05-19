Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Оденсе

48' Оооо... вот это был удар! Одей Стивен должен был забить с этой позиции.

48' Одей Стивен из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фусейни Мохаммед II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч возобновлен

45' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Овюсу Лерой из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фенгер Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дон Дидсон Луисиус нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

37' Max Ejdum из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Раннерс

36' Удар от ворот произведет Раннерс

34' Оооо... вот это был удар! Luca Kjerrumgaard должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Luca Kjerrumgaard . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Max Ejdum из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Команда Оденсе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О Л - Манне Аласана забивает ударом с левой ноги!

29' Дон Дидсон Луисиус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Luca Kjerrumgaard пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

28' Кадри Башким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Манне Аласана - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Раннерс

24' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорошую попытку сделал Нордли Симен Болькан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Оооо... вот это был удар! Фусейни Мохаммед II должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Фусейни Мохаммед II . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

21' Дон Дидсон Луисиус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Удар от ворот произведет Раннерс

20' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

18' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

17' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Luca Kjerrumgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Овюсу Лерой из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Фенгер Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Фенгер Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Оденсе

6' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

5' Фусейни Мохаммед II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Манне Аласана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля