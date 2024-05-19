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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
4:1
Первый тайм: 39'
ЛАСК
0'
1:0
7' Гол
Койта Секу
2:0
8' Гол
Сучич Лука
2:1
25' Гол
Усор Мозес
3:1
36' Гол
Павлович Страхинья
4:1
38' Гол
Шимич Роко

Ход матча

7'
Койта Секу
1:0
8'
Сучич Лука
2:0
25'
2:1
Усор Мозес
(Таловеров Максим)
36'
Павлович Страхинья
(Сучич Лука)
3:1
38'
Шимич Роко
4:1
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Ред Булл Зальцбург
Ничья
ЛАСК
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Все Коэффициенты
13
Хорн
Тимо
25
Данилюк
Флавиус
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
15
Дьямбу
Мамади
20
Койта
Секу
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
25
Ба
Сануссу
4
Таловеров
Максим
14
Бериша
Валон
2
Белло
Джордж
17
Усор
Мозес
9
Любичич
Марин
29
Флеккер
Флориан
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

35 матчей

85.7%
14.3%
30 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
28.6%
11.4%
21 победа 10 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

47 матчей

63.8%
25.5%
10.7%
30 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.6%
42.6%
14.8%
20 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.7%
44.7%
10.6%
21 победа 21 ничья 5 побед

История матчей

Б
3:1
Б
0:1
К
2:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

47
39

Голов в среднем за матч

1.88
1.77

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.77
0.8

Среднее время на гол

116
112

Всего голов

64
59

Голов в среднем за матч

1.36
1.26

Тотал матчей

2.5
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
33
Больше 70%
Меньше 30%
14
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 19 0.59
Глух Оскар 7 0.22
Койта Секу 6 (1) 0.19
Шимич Роко 5 0.16
Ратков Петар 5 0.16
Фернандо Педро 4 0.13
Доргелес Нене 4 0.13
Дедич Амар 3 0.09
Кьергаард Мауриц 2 0.06
Сучич Лука 2 0.06
Павлович Страхинья 2 0.06
Форсон Аманква 2 0.06
Бидструп Мадс 2 0.06
Беду Самсон 2 0.06
Соле Умар 1 0.03
Пёнтковски Камиль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Гиндо Дауда 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 12 (3) 0.38
Жуль Роберт 9 0.28
Флеккер Флориан 5 0.16
Усор Мозес 3 0.09
Хавель Элиас 2 0.06
Гойгингер Томас 2 (1) 0.06
Цирайс Филипп 2 0.06
Люкенедер Феликс 2 0.06
Хорват Саша 1 0.03
Тауи Адиль 1 0.03
Стойкович Филип 1 0.03
Балик Гусейн 1 0.03
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Белло Джордж 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Таловеров Максим 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 10 1
Гурна-Дуат Люка 5 1
Конате Карим 6 0
Шлагер Александер 4 0
Дедич Амар 3 0
Глух Оскар 3 0
Койта Секу 2 0
Соле Умар 2 0
Капальдо Николас 2 0
Фернандо Педро 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Дьямбу Мамади 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Шимич Роко 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Ратков Петар 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 9 0
Стойкович Филип 8 0
Йовичич Бранко 8 0
Жуль Роберт 6 1
Цирайс Филипп 5 0
Любичич Марин 4 0
Белло Джордж 4 0
Таловеров Максим 4 0
Андраде Андреас 3 0
Хавель Элиас 3 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Флеккер Флориан 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Усор Мозес 2 0
Бериша Валон 1 0
Михорль Петер 1 0
Лаваль Тобиас 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
5
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
ЛАСК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

28
25
Ред Булл Зальцбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
ЛАСК
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

32
30

Голы по времени матча

Забито

34
14
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
4
12%
0
0%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
9
26%
5
36%
31-45
8
24%
1
7%
46-60
3
9%
3
21%
61-75
8
24%
3
21%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

32
26
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
5
16%
2
8%
1-15
8
25%
3
12%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
5
16%
7
27%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Забито

66
40
32 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 21
23 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
9
14%
2
5%
1-15
10
15%
5
13%
16-30
13
20%
12
30%
31-45
14
21%
7
18%
46-60
7
11%
4
10%
61-75
13
20%
10
25%
76-90

Пропущено

29
28
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
9
32%
16-30
7
24%
4
14%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
8
28%
2
7%
61-75
4
14%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
6
1.5
8
8
6
9
2.5
3
13
3
12
3.5
1
15
2
13
4.5
1
15
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
7
9
7
1.5
5
10
4
12
2.5
3
12
3
13
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
21
10
18
13
1.5
13
18
10
21
2.5
6
25
6
25
3.5
1
30
4
27
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4:1 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 0:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 1:4 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:0 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:1 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:4 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 0:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 4:1 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 1:0 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:1 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4:1 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:1 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:0 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 1:4 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 19 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Афдияй Донис 12 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 13
Альтах Йегер Лукас 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
ЛАСК
5.60
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8.10
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7.90
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Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 4:1 ЛАСК онлайн

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