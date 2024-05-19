Тур: 32. Стадион: Ред Булл Арена. Зрители: 17173
7:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолКойта Секу
2:0
8' ГолСучич Лука
2:1
25' ГолУсор Мозес
3:1
36' ГолПавлович Страхинья
45' Желтая карточкаДанилюк Флавиус
45' Желтая карточкаФлеккер Флориан
49' Желтая карточкаШимич Роко
4:1
61' ПенальтиСучич Лука
5:1
66' ГолКонате Карим
6:1
71' ГолКойта Секу
7:1
78' ГолДоргелес Нене
90'+3
Ход матча
7'
1:0
8'
2:0
25'
2:1
36'
3:1
45'
45'
49'
61'
4:1
66'
5:1
71'
6:1
78'
7:1
88'
13
Хорн
Тимо
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
20
Койта
Секу
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
25
Ба
Сануссу
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
- Основной состав
-
13 Хорн ТимоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Onur Cinel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хавель ЭлиасПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Darazs
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
35 матчей
85.7%
14.3%
30 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
28.6%
11.4%
21 победа 10 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед
47 матчей
63.8%
25.5%
10.7%
30 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.6%
42.6%
14.8%
20 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.7%
44.7%
10.6%
21 победа 21 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
39
Голов в среднем за матч
1.88
1.77
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
0.77
0.8
Среднее время на гол
116
112
Всего голов
64
59
Голов в среднем за матч
1.36
1.26
Тотал матчей
2.5
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
33
Больше 70%
Меньше 30%
14
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|20
|0.63
|Глух Оскар
|7
|0.22
|Койта Секу
|7 (1)
|0.22
|Доргелес Нене
|5
|0.16
|Шимич Роко
|5
|0.16
|Ратков Петар
|5
|0.16
|Фернандо Педро
|4
|0.13
|Сучич Лука
|3 (1)
|0.09
|Дедич Амар
|3
|0.09
|Павлович Страхинья
|3
|0.09
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.06
|Форсон Аманква
|2
|0.06
|Бидструп Мадс
|2
|0.06
|Беду Самсон
|2
|0.06
|Соле Умар
|1
|0.03
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|12 (3)
|0.38
|Жуль Роберт
|9
|0.28
|Флеккер Флориан
|5
|0.16
|Усор Мозес
|3
|0.09
|Хавель Элиас
|2
|0.06
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.06
|Цирайс Филипп
|2
|0.06
|Люкенедер Феликс
|2
|0.06
|Хорват Саша
|1
|0.03
|Тауи Адиль
|1
|0.03
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Балик Гусейн
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Белло Джордж
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
|Таловеров Максим
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|10
|1
|Гурна-Дуат Люка
|5
|1
|Конате Карим
|6
|0
|Шлагер Александер
|4
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Глух Оскар
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Дьямбу Мамади
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Ратков Петар
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|9
|0
|Стойкович Филип
|8
|0
|Йовичич Бранко
|8
|0
|Жуль Роберт
|6
|1
|Цирайс Филипп
|5
|0
|Любичич Марин
|4
|0
|Белло Джордж
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Флеккер Флориан
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
6
Ред Булл Зальцбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
ЛАСК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
28
25
Ред Булл Зальцбург
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
ЛАСК
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
32
31
Голы по времени матча
Забито
41
15
18 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
6
15%
0
0%
1-15
2
5%
3
20%
16-30
10
24%
5
33%
31-45
8
20%
1
7%
46-60
6
15%
3
20%
61-75
9
22%
3
20%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
23%
3
13%
1-15
1
8%
6
26%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
3
23%
6
26%
76-90
Забито
32
26
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
5
16%
2
8%
1-15
8
25%
3
12%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
5
16%
7
27%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Забито
73
41
35 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 21
24 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
11
15%
2
5%
1-15
10
14%
6
15%
16-30
14
19%
12
29%
29%
31-45
14
19%
7
17%
46-60
10
14%
4
10%
61-75
14
19%
10
24%
76-90
Пропущено
30
35
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
4
13%
5
14%
1-15
3
10%
9
26%
16-30
7
23%
5
14%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
8
27%
5
14%
61-75
4
13%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
7
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
2 раза 6%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
106
88
79
313
412
115
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
97
511
412
313
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
2210
1913
1319
1121
626
725
131
527
131
230
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|20 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Афдияй Донис
|12 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9