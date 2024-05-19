Тур: 32. Стадион: Альянц.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
10
Ланг
Кристоф
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
-
10 Ланг КристофНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Рапид Вена
Хартберг
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2.17
1.78
Среднее время на гол
41
50
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
1.22
1.67
Среднее время на гол
73
54
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.76
1.71
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
51
52
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|13 (7)
|0.41
|Бургшталлер Гвидо
|7
|0.22
|Фалли Маюлу
|6 (1)
|0.19
|Зайдль Маттиас
|5
|0.16
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.09
|Кюн Николас
|2
|0.06
|Гргич Лукас
|2
|0.06
|Ауэр Йонас
|1
|0.03
|Байич Анте
|1
|0.03
|Янссон Исак
|1
|0.03
|Морманн Мартин
|1
|0.03
|Гэйл Тььерри
|1
|0.03
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|12 (1)
|0.38
|Афдияй Донис
|11
|0.34
|Ланг Кристоф
|7
|0.22
|Прокоп Доминик
|4 (1)
|0.13
|Фризер Доминик
|2
|0.06
|Хайль Юрген
|2
|0.06
|Провиденс Рубен
|2
|0.06
|Maximilian Fillafer
|2
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Christoph Urdl
|1
|0.03
|Диаките Усман
|1
|0.03
|Ibane Bowat
|1
|0.03
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|7
|1
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кершбаум Роман
|6
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|6
|0
|Кверфельд Леопольд
|6
|0
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|Гргич Лукас
|5
|0
|Ауэр Йонас
|5
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Robert Klauss
|2
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|9
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Mamadou Sangare
|6
|1
|Афдияй Донис
|5
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|6
|0
|Энтруп Максимилиан
|5
|0
|Ланг Кристоф
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Maximilian Fillafer
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
10
Рапид Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
9
20
Упущенные победы
24
17
Рапид Вена
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Хартберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
9
22
Упущенные победы
36
27
Голы по времени матча
Забито
22
23
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
3
14%
4
17%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
2
9%
8
35%
61-75
5
23%
2
9%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
2
11%
8
32%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
7
28%
76-90
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
5
21%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
3
14%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
21%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
2
14%
5
18%
46-60
2
14%
5
18%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Забито
46
45
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
8
17%
6
13%
1-15
8
17%
8
18%
16-30
6
13%
9
20%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
7
15%
11
24%
61-75
11
24%
5
11%
76-90
Пропущено
33
53
15 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
5
15%
8
15%
1-15
5
15%
6
11%
16-30
5
15%
9
17%
31-45
4
12%
13
25%
46-60
8
24%
5
9%
61-75
6
18%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0
Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Хартберг
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
69
610
411
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
132
610
78
313
411
214
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
256
1219
1318
724
724
328
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:2
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|2:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|19 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9