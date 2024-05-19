  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 21200
Рапид Вена
0:3
Конец матча
Хартберг
0'
0:1
25' Гол
Афдияй Донис
28' Желтая карточка
Маркус Шопп
34' Желтая карточка
Заттльбергер Николас
0:2
59' Гол
Кайнц Тобиас
0:3
90' Гол
Фризер Доминик
90'+4
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
6
Касанвирджо
Нерайшо
18
Зайдль
Маттиас
34
Заттльбергер
Николас
28
Освальд
Мориц
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
10
Ланг
Кристоф
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
32
Диаките
Усман
45
Mamadou
Sangare
33
Фризер
Доминик
10
Афдияй
Донис
37
Maximilian
Fillafer
Рапид Вена
4-4-2
Хартберг
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Хартберг

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:3
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
3:4
Б
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.17
1.78

Среднее время на гол

41
50

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

1.22
1.67

Среднее время на гол

73
54

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.76
1.71

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

51
52

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 13 (7) 0.41
Бургшталлер Гвидо 7 0.22
Фалли Маюлу 6 (1) 0.19
Зайдль Маттиас 5 0.16
Кверфельд Леопольд 3 0.09
Кюн Николас 2 0.06
Гргич Лукас 2 0.06
Ауэр Йонас 1 0.03
Байич Анте 1 0.03
Янссон Исак 1 0.03
Морманн Мартин 1 0.03
Гэйл Тььерри 1 0.03
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 12 0.38
Энтруп Максимилиан 12 (1) 0.38
Ланг Кристоф 7 0.22
Прокоп Доминик 4 (1) 0.13
Фризер Доминик 3 0.09
Хайль Юрген 2 0.06
Провиденс Рубен 2 0.06
Maximilian Fillafer 2 0.06
Mamadou Sangare 1 0.03
Кайнц Тобиас 1 0.03
Christoph Urdl 1 0.03
Диаките Усман 1 0.03
Ibane Bowat 1 0.03
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0
Angelo Bruckner 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 8 1
Конголо Теренс 1 3
Кершбаум Роман 6 0
Касанвирджо Нерайшо 6 0
Кверфельд Леопольд 6 0
Хофманн Максимилиан 5 0
Гргич Лукас 5 0
Ауэр Йонас 5 0
Зайдль Маттиас 4 0
Грюлль Марко 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Морманн Мартин 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Robert Klauss 2 0
Шик Торстен 1 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 9 1
Диаките Усман 5 2
Mamadou Sangare 6 1
Афдияй Донис 5 1
Прокоп Доминик 6 0
Manuel Pfeifer 6 0
Энтруп Максимилиан 5 0
Ланг Кристоф 5 0
Маркус Шопп 5 0
Ibane Bowat 3 1
Кайнц Тобиас 4 0
Заллингер Рафаэль 4 0
Провиденс Рубен 3 0
Компош Пауль 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Maximilian Fillafer 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Хартберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
10
Рапид Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Хартберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

9
20

Упущенные победы

24
17
Рапид Вена
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Хартберг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

9
22

Упущенные победы

36
27

Голы по времени матча

Забито

22
26
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
5
19%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
2
9%
8
31%
61-75
5
23%
3
12%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
3
12%
1-15
6
27%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
3
14%
8
32%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Забито

24
22
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
5
21%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
3
14%
76-90

Пропущено

14
28
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
21%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
2
14%
5
18%
46-60
2
14%
5
18%
61-75
3
21%
5
18%
76-90

Забито

46
48
22 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
8
17%
6
13%
1-15
8
17%
9
19%
16-30
6
13%
9
19%
31-45
6
13%
7
15%
46-60
7
15%
11
23%
61-75
11
24%
6
13%
76-90

Пропущено

36
53
16 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
5
14%
8
15%
1-15
6
17%
6
11%
16-30
5
14%
9
17%
31-45
5
14%
13
25%
46-60
8
22%
5
9%
61-75
7
19%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0
Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1
Хартберг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Хартберг

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
3
7 раз 22%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
6
10
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
8
8
3
13
2.5
5
11
2
14
3.5
1
15
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
26
6
12
20
1.5
14
18
7
25
2.5
8
24
3
29
3.5
1
31
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 20 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Афдияй Донис 12 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 13
Альтах Йегер Лукас 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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