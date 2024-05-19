Тур: 15.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
26'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Шилов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Петухов ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Агаев АланНападающий
- Запасные игроки
-
35 Айсин МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Попов ОмарНападающий
-
91 Газиев АзизНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Шмаков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Болов РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
История личных встреч
Родина-2 Москва
Ротор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Родина-2 Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шилов Данила
|7
|0.22
|Бурлаков Матвей
|5
|0.16
|Голдобин Никита
|5 (2)
|0.16
|Соломаха Валерий
|4
|0.13
|Ларионов Егор
|3
|0.09
|Данилин Максим Алексеевич
|3
|0.09
|Попов Омар
|3
|0.09
|Чернышёв Даниил
|3 (1)
|0.09
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0.06
|Петухов Илья
|2
|0.06
|Захаров Глеб
|1
|0.03
|Трапицын Никита
|1
|0.03
|Газиев Азиз
|1
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.19
|Сафронов Илья
|5
|0.16
|Арсентьев Даниил
|5
|0.16
|Никитин Алексей
|4
|0.13
|Зуйков Сергей
|3
|0.09
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.09
|Дворецков Филипп
|2
|0.06
|Пяткин Иван
|2
|0.06
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Болов Руслан
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Карточки
Родина-2 Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петухов Илья
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
Результаты матчей
Родина-2 Москва
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
5
Родина-2 Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ротор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
5
20
Родина-2 Москва
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (13)
52% (16)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Ротор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
8
25
Голы по времени матча
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
4
13%
1
7%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
6
19%
4
27%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Забито
8
23
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
0
0%
2
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
2
25%
6
26%
61-75
4
50%
8
35%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
21%
1
8%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
6
32%
3
25%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
1
5%
2
17%
76-90
Забито
39
38
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
4
10%
3
8%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
4
10%
8
21%
46-60
9
23%
9
24%
61-75
10
26%
12
32%
76-90
Пропущено
30
29
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
5
17%
2
7%
1-15
6
20%
6
21%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
8
27%
6
21%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
4
13%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Родина-2 Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Велес Москва - Родина-2 Москва 2:1 Родина-2 Москва - Краснодар-2 3:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 5:1
Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Родина-2 Москва - Муром 5:2 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Родина-2 Москва - Велес Москва 2:0 Краснодар-2 - Родина-2 Москва 0:0 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Форте - Родина-2 Москва 2:0 Родина-2 Москва - Текстильщик 3:1 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Родина-2 Москва - Амкар Пермь 2:1 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:1 Салют - Родина-2 Москва 0:1
Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2
Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1
Результаты матчей
Родина-2 Москва
Ротор
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
8 раз 50%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Родина-2 Москва
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
134
96
611
411
314
213
116
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
238
922
1120
427
328
229
130
229
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|2.
|0:0
|14
|5
|8
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|5.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 15
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|10.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|8 - 19
|11
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|18 - 6
|29
|2.
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|3.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|12 - 14
|20
|4.
|1:0
|14
|4
|8
|2
|13 - 11
|20
|5.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 19
|18
|6.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 14
|13
|9.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|10 - 16
|12
|10.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 20
|11
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|5.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 2
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|3.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|1:0
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|8.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 6
|5
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|2.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|3.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|1 - 3
|6
|4.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|5.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|6.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|7.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 9
|4
|8.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|9.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|10.
|1:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 1
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|4.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|6.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|7.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|Муром
|Азявин Илья
|16
|Чайка
|Долгов Павел
|12
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|12
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Уфа
|Агеян Мигран
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина-2 Москва 1:0 Ротор
Исход игры
Родина-2 Москва
12.4% (14)
Ничья
30.1% (34)
Ротор
57.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:2 Ротор
33.6% (38)
1:1 Ничья
27.4% (31)
0:1 Ротор
13.3% (15)
2:1 Родина-2 Москва
8.8% (10)
0:2 Ротор
6.2% (7)
1:0 Родина-2 Москва
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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