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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 15.
Родина-2 Москва
 
Позже
Ротор
Прогнозы 48
Родина-2 Москва 16.7% (8)
X 33.3% (16)
Ротор 50% (24)
Все прогнозы

История личных встреч

Родина-2 Москва
Ротор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Родина-2 Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шилов Данила 7 0.23
Бурлаков Матвей 5 0.16
Голдобин Никита 5 (2) 0.16
Соломаха Валерий 4 0.13
Ларионов Егор 3 0.1
Попов Омар 3 0.1
Чернышёв Даниил 3 (1) 0.1
Маркитесов Дмитрий 2 0.06
Петухов Илья 2 0.06
Данилин Максим Алексеевич 2 0.06
Захаров Глеб 1 0.03
Трапицын Никита 1 0.03
Газиев Азиз 1 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.19
Сафронов Илья 5 0.16
Арсентьев Даниил 5 0.16
Никитин Алексей 4 0.13
Зуйков Сергей 3 0.1
Магомедов Рашид 3 (1) 0.1
Дворецков Филипп 2 0.06
Пяткин Иван 2 0.06
Шумских Алексей 1 0.03
Болов Руслан 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03

Карточки

Родина-2 Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петухов Илья 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1

Результаты матчей

Родина-2 Москва
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
5
Родина-2 Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ротор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

5
20
Родина-2 Москва
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (13)
52% (16)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Ротор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

8
25

Голы по времени матча

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
4
13%
1
7%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
6
19%
4
27%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Забито

8
23
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
0
0%
2
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
13%
5
22%
46-60
2
25%
6
26%
61-75
4
50%
8
35%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
21%
1
8%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
6
32%
3
25%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
1
5%
2
17%
76-90

Забито

39
38
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
4
10%
3
8%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
4
10%
8
21%
46-60
9
23%
9
24%
61-75
10
26%
12
32%
76-90

Пропущено

30
29
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
5
17%
2
7%
1-15
6
20%
6
21%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
8
27%
6
21%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
4
13%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Родина-2 Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Велес Москва - Родина-2 Москва 2:1 Родина-2 Москва - Краснодар-2 3:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 5:1
Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Родина-2 Москва - Муром 5:2 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Родина-2 Москва - Велес Москва 2:0 Краснодар-2 - Родина-2 Москва 0:0 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Форте - Родина-2 Москва 2:0 Родина-2 Москва - Текстильщик 3:1 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Родина-2 Москва - Амкар Пермь 2:1 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:1 Салют - Родина-2 Москва 0:1
Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2
Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1

Результаты матчей

Родина-2 Москва
Ротор

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
8 раз 50%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Родина-2 Москва
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
6
1.5
6
11
4
11
2.5
3
14
2
13
3.5
1
16
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
23
8
9
22
1.5
11
20
4
27
2.5
3
28
2
29
3.5
1
30
2
29
4.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 13 7 3 3 16 - 9 24
2.
Новосибирск
 13 5 7 1 15 - 8 22
3.
Ротор
 Заявка 13 6 3 4 17 - 13 21
4.
Чайка
 Заявка 13 5 6 2 14 - 12 21
5.
Краснодар-2
 Заявка 13 4 5 4 12 - 15 17
6.
Родина-2 Москва
 13 4 4 5 22 - 17 16
7.
Велес Москва
 Заявка 13 4 3 6 8 - 13 15
8.
Челябинск
 12 3 5 4 15 - 14 14
9.
Муром
 Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
10.
Металлург Липецк
 14 2 4 8 8 - 19 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 13 8 4 1 18 - 6 28
2.
Машук-КМВ
 13 6 3 4 13 - 13 21
3.
Авангард Курск
 13 6 2 5 12 - 13 20
4.
Калуга
 13 4 5 4 19 - 19 17
5.
Химик Дзержинск
 13 4 5 4 14 - 14 17
6.
Иртыш Омск
 Заявка 13 4 5 4 10 - 12 17
7.
Текстильщик
 13 3 8 2 12 - 11 17
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 3 4 6 16 - 14 13
9.
Торпедо Миасс
 13 2 5 6 10 - 16 11
10.
Динамо Брянск
 Заявка 13 2 5 6 14 - 20 11

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Чайка
 Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
3.
Новосибирск
 7 4 3 0 9 - 2 15
4.
Родина-2 Москва
 6 4 1 1 17 - 6 13
5.
Краснодар-2
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
7.
Челябинск
 5 3 2 0 9 - 2 11
8.
Велес Москва
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9.
Муром
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Металлург Липецк
 7 1 4 2 5 - 7 7

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2.
Авангард Курск
 7 4 1 2 7 - 5 13
3.
Химик Дзержинск
 8 3 3 2 9 - 8 12
4.
Иртыш Омск
 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5.
Текстильщик
 6 1 5 0 5 - 4 8
6.
Машук-КМВ
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Динамо Брянск
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 1 2 3 7 - 6 5
9.
Калуга
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Торпедо Миасс
 6 1 2 3 5 - 8 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
2.
Новосибирск
 6 1 4 1 6 - 6 7
3.
Уфа
 Заявка 6 1 2 3 1 - 3 5
4.
Краснодар-2
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
5.
Велес Москва
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
6.
Муром
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
7.
Чайка
 Заявка 6 0 4 2 3 - 9 4
8.
Металлург Липецк
 7 1 0 6 3 - 12 3
9.
Челябинск
 7 0 3 4 6 - 12 3
10.
Родина-2 Москва
 7 0 3 4 5 - 11 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
2.
Машук-КМВ
 6 4 1 1 7 - 4 13
3.
Калуга
 7 3 3 1 10 - 10 12
4.
Текстильщик
 7 2 3 2 7 - 7 9
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
6.
Авангард Курск
 6 2 1 3 5 - 8 7
7.
Иртыш Омск
 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
8.
Торпедо Миасс
 7 1 3 3 5 - 8 6
9.
Динамо Брянск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
10.
Химик Дзержинск
 5 1 2 2 5 - 6 5

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 16
Чайка Долгов Павел 12
Текстильщик Скворцов Алексей 11
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 3
Челябинск Першин Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Текстильщик Скворцов Алексей 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина-2 Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 46 минут.



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    • Прогнозы 48
    Родина-2 Москва 16.7% (8)
    X 33.3% (16)
    Ротор 50% (24)
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    Прогнозы на матч Родина-2 Москва - Ротор

    Исход игры
    Родина-2 Москва
    16.7% (8)
    Ничья
    33.3% (16)
    Ротор
    50% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ротор
    31.3% (15)
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    2:1 Родина-2 Москва
    12.5% (6)
    0:1 Ротор
    12.5% (6)
    1:0 Родина-2 Москва
    4.2% (2)
    0:2 Ротор
    4.2% (2)
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