Тур: 32. Стадион: Меркур Арена.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
27'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
2.67
Среднее время на гол
0
33
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.36
1.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
47
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китеишвили Отар
|9 (1)
|0.28
|Хорват Томи
|7
|0.22
|Прасс Александр
|7
|0.22
|Бирет Мика
|5
|0.16
|Влодарчик Шимон
|5
|0.16
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.13
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0.09
|Газибегович Юсуф
|2
|0.06
|Бовинг Виллиам
|2
|0.06
|Вютрих Грегори
|2
|0.06
|Лавале Димитри
|2
|0.06
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.06
|Ятта Сиди
|2
|0.06
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.31
|Andy Irving
|9 (3)
|0.28
|Florian Jaritz
|3
|0.09
|Aaron Schwarz
|3
|0.09
|Безушков Макс
|2
|0.06
|Верницниг Кристофер
|2
|0.06
|Kosmas Gezos
|2
|0.06
|Christopher Cvetko
|2
|0.06
|Бонна Соломон
|2
|0.06
|Арвайлер Йонас
|1
|0.03
|Nicolas Binder
|1
|0.03
|Nicolas Wimmer
|1
|0.03
|Бенателли Рико
|1
|0.03
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|6
|2
|Китеишвили Отар
|9
|0
|Лавале Димитри
|7
|1
|Прасс Александр
|7
|0
|Шнегг Давид
|5
|1
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Аффенгрубер Давид
|3
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Ятта Сиди
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Christopher Cvetko
|6
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Sinan Karweina
|5
|0
|Kosmas Gezos
|4
|0
|Менцель Филлип
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Бонна Соломон
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Florian Jaritz
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Peter Pacult
|2
|0
|Арвайлер Йонас
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Nicolas Binder
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Аустрия Клагенфурт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
10
Штурм Грац
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
33
19
Штурм Грац
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Аустрия Клагенфурт
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
37
29
Голы по времени матча
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
4
18%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
5
23%
7
33%
61-75
5
23%
3
14%
76-90
Пропущено
8
20
6 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
3
38%
5
25%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
6
30%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Забито
34
20
22 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
8
24%
0
0%
1-15
8
24%
1
5%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
6
18%
4
20%
46-60
3
9%
7
35%
61-75
3
9%
4
20%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
8
30%
30%
16-30
2
15%
6
22%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
4
31%
3
11%
76-90
Забито
56
41
30 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
12
21%
2
5%
1-15
10
18%
2
5%
16-30
8
14%
8
20%
31-45
10
18%
8
20%
46-60
8
14%
14
34%
61-75
8
14%
7
17%
76-90
Пропущено
21
47
12 В 1-м тайме 31
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
4
19%
9
19%
1-15
4
19%
10
21%
16-30
4
19%
12
26%
31-45
1
5%
3
6%
46-60
4
19%
6
13%
61-75
4
19%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2
Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
69
610
213
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
78
511
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
229
1615
1318
724
427
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|1:4
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|0:1
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:4
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|4:1
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|1:4
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|19 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Афдияй Донис
|12 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9