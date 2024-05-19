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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Штурм Грац
0:0
Первый тайм: 41'
Аустрия Клагенфурт
0'
27' Желтая карточка
Лавале Димитри

Ход матча

27'
Лавале Димитри
 
37'
Гайрхофер Никлас
Ятта Сиди
 
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Штурм Грац
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.35
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Все Коэффициенты
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
15
Бовинг
Виллиам
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
23
Безушков
Макс
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
11
Сото
Себастьян
39
Арвайлер
Йонас
10
Sinan
Karweina
Штурм Грац
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:4
ТМК
3:1
Б
0:3
Б
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
2.67

Среднее время на гол

0
33

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.36
1.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
47

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китеишвили Отар 9 (1) 0.28
Хорват Томи 7 0.22
Прасс Александр 7 0.22
Бирет Мика 5 0.16
Влодарчик Шимон 5 0.16
Саркария Манприт 4 (1) 0.13
Горенц-Станкович Йон 3 0.09
Газибегович Юсуф 2 0.06
Бовинг Виллиам 2 0.06
Вютрих Грегори 2 0.06
Лавале Димитри 2 0.06
Аффенгрубер Давид 2 0.06
Ятта Сиди 2 0.06
Фусейни Мохаммед II 1 0.03
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.31
Andy Irving 9 (3) 0.28
Florian Jaritz 3 0.09
Aaron Schwarz 3 0.09
Безушков Макс 2 0.06
Верницниг Кристофер 2 0.06
Kosmas Gezos 2 0.06
Christopher Cvetko 2 0.06
Бонна Соломон 2 0.06
Арвайлер Йонас 1 0.03
Nicolas Binder 1 0.03
Nicolas Wimmer 1 0.03
Бенателли Рико 1 0.03
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 6 2
Китеишвили Отар 9 0
Лавале Димитри 7 1
Прасс Александр 7 0
Шнегг Давид 5 1
Вютрих Грегори 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 3 0
Аффенгрубер Давид 3 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Бирет Мика 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Ятта Сиди 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 6 0
Christopher Cvetko 6 0
Andy Irving 5 0
Sinan Karweina 5 0
Kosmas Gezos 4 0
Менцель Филлип 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Бонна Соломон 4 0
Nikola Djoric 4 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Florian Jaritz 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Peter Pacult 2 0
Арвайлер Йонас 2 0
Безушков Макс 2 0
Штрауди Симон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Маглица Антун 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Nicolas Binder 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Аустрия Клагенфурт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
10
Штурм Грац
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

33
19
Штурм Грац
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Аустрия Клагенфурт
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

37
29

Голы по времени матча

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
4
18%
2
10%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
5
23%
7
33%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Пропущено

8
20
6 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
3
38%
5
25%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
6
30%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

34
20
22 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
8
24%
0
0%
1-15
8
24%
1
5%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
6
18%
4
20%
46-60
3
9%
7
35%
61-75
3
9%
4
20%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
8
30%
30%
16-30
2
15%
6
22%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
4
31%
3
11%
76-90

Забито

56
41
30 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
12
21%
2
5%
1-15
10
18%
2
5%
16-30
8
14%
8
20%
31-45
10
18%
8
20%
46-60
8
14%
14
34%
61-75
8
14%
7
17%
76-90

Пропущено

21
47
12 В 1-м тайме 31
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
4
19%
9
19%
1-15
4
19%
10
21%
16-30
4
19%
12
26%
31-45
1
5%
3
6%
46-60
4
19%
6
13%
61-75
4
19%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2
Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
9
1.5
6
10
2
13
2.5
1
15
2
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
1.5
Больше Меньше
7
8
5
11
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
22
9
16
15
1.5
13
18
7
24
2.5
4
27
3
28
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4:1 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 0:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 1:4 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:0 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:1 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:4 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 0:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 4:1 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 1:0 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:1 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4:1 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:1 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:0 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 1:4 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 19 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Афдияй Донис 12 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 13
Альтах Йегер Лукас 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.35
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5.85
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9.00
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Штурм Грац
Аустрия Клагенфурт
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