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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 39. Стадион: .
Андерлехт
0:1
Первый тайм: 38'
Брюгге
0'
4' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:1
29' Гол
Одои Денис

Ход матча

4'
 
Ветлесен Уго
29'
0:1
Одои Денис
(Кюйпер Максим)
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Брюгге
4.10
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3.65
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2.40
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Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
33
Гаттони
Федерико
15
Аугустинссон
Людвиг
10
Версхарен
Яри
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
27
Нильсен
Каспер
8
Скораш
Михал
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
9
Ютгла
Ферран
Андерлехт
4-3-3
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Брюгге

33 матча

60.6%
39.4%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.5%
48.5%
3%
16 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
39.4%
21 победа 13 ничьих 0 побед

28 матчей

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

61 матч

32.8%
36.1%
31.1%
20 побед 22 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.2%
42.6%
31.2%
16 побед 26 ничьих 19 побед

Второй тайм

34.4%
39.3%
26.3%
21 победа 24 ничьи 16 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.16

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

57
29

Голов в среднем за матч

1.84
0.97

Среднее время на гол

48
93

Всего голов

107
65

Голов в среднем за матч

1.75
1.07

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
49
Больше 80%
Меньше 20%
12
35
Больше 57%
Меньше 43%
26
20
Больше 33%
Меньше 67%
41
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 18 (3) 0.46
Дольберг Каспер 15 (3) 0.38
Васкес Луис 7 (1) 0.18
Леони Тео 5 0.13
Струйкенс Марио 5 0.13
Азар Торган 4 0.1
Амузу Френсис 4 0.1
Вертонген Ян 3 0.08
Версхарен Яри 1 0.03
Сарделла Киллиан 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 18 (6) 0.46
Сков-Ольсен Андреас 14 (2) 0.36
Ютгла Ферран 8 0.21
Синкернагель Филип 7 0.18
Ванакен Ханс 5 0.13
Мехеле Брэндон 5 0.13
Кюйпер Максим 3 0.08
Ветлесен Уго 3 0.08
Нуса Антонио 3 0.08
Рафаэль Онедика 3 0.08
Скораш Михал 2 0.05
Бушанан Тажон 2 0.05
Нильсен Каспер 2 0.05
Мейер Бьорн 2 0.05
Одои Денис 2 0.05
Саббе Кириани 1 0.03
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 8 2
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 6 0
Сарделла Киллиан 6 0
Леони Тео 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Brian Riemer 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Васкес Луис 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Амузу Френсис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 9 1
Рафаэль Онедика 9 0
Родригеш Тьяго 5 1
Одои Денис 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Хайен Ники 1 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Брюгге
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

5
8
Андерлехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

25
44
Андерлехт
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (17)
26% (10)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Брюгге
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (11)
29% (11)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
34% (13)
39% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

30
52

Голы по времени матча

Забито

38
34
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
6
16%
5
15%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
8
21%
6
18%
31-45
9
24%
5
15%
46-60
5
13%
10
29%
29%
61-75
8
21%
4
12%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
6
40%
2
11%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

29
45
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
5
17%
5
11%
1-15
6
21%
6
13%
16-30
4
14%
5
11%
31-45
2
7%
8
18%
46-60
4
14%
11
24%
61-75
8
28%
10
22%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
7
28%
6
32%
76-90

Забито

67
79
31 В 1-м тайме 31
36 Во 2-м тайме 48
23 Забивали первыми 22
3 Не забивали 3
11
16%
10
13%
1-15
8
12%
10
13%
16-30
12
18%
11
14%
31-45
11
16%
13
16%
46-60
9
13%
21
27%
61-75
16
24%
14
18%
76-90

Пропущено

40
38
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
7
18%
2
5%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
4
10%
8
21%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
9
23%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1

Результаты матчей

Андерлехт
Брюгге

Точный счет

2:1
6 раз 32%
1:0
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
10 раз 53%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
2:1
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 34%
2
13 раз 34%
3
7 раз 18%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 39%
3
7 раз 18%
2
6 раз 16%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
18
1
13
6
1.5
13
6
4
15
2.5
9
10
2
17
3.5
4
15
1
18
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
2
9
10
1.5
7
12
5
14
2.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
3
0.5
Больше Меньше
35
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7
31
1
37
4.5
3
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 9 7 2 0 21 - 6 49
2.
Андерлехт
 0:1 9 4 2 3 11 - 9 46
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 2 4 15 - 12 46
4.
Серкль Брюгге
 9 3 3 3 13 - 13 36
5.
Генк
 8 3 1 4 7 - 15 34
6.
Антверпен
 8 1 0 7 4 - 16 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 0:1 5 4 0 1 8 - 3 44
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 1:0 4 3 1 0 12 - 3 10
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 1:0 5 4 1 0 9 - 3 39
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
Генк
 4 1 0 3 3 - 10 3
6.
Андерлехт
 0:1 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Брюгге
4.10
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2.40
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