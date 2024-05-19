Тур: 39. Стадион: Лото-парк.
Ход матча
4'
29'
0:1
56
Дебаст
Зено
23
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Андерлехт
Брюгге
33 матча
60.6%
39.4%
20 побед 13 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.5%
48.5%
3%
16 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
39.4%
21 победа 13 ничьих 0 побед
28 матчей
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
61 матч
32.8%
36.1%
31.1%
20 побед 22 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.2%
42.6%
31.2%
16 побед 26 ничьих 19 побед
Второй тайм
34.4%
39.3%
26.3%
21 победа 24 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.16
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
57
29
Голов в среднем за матч
1.84
0.97
Среднее время на гол
48
93
Всего голов
107
65
Голов в среднем за матч
1.75
1.07
Тотал матчей
2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
49
Больше 80%
Меньше 20%
12
35
Больше 57%
Меньше 43%
26
20
Больше 33%
Меньше 67%
41
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
51
84
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|18 (3)
|0.46
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|0.38
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.18
|Леони Тео
|5
|0.13
|Струйкенс Марио
|5
|0.13
|Азар Торган
|4
|0.1
|Амузу Френсис
|4
|0.1
|Вертонген Ян
|3
|0.08
|Версхарен Яри
|1
|0.03
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|18 (6)
|0.46
|Сков-Ольсен Андреас
|14 (2)
|0.36
|Ютгла Ферран
|8
|0.21
|Синкернагель Филип
|7
|0.18
|Ванакен Ханс
|5
|0.13
|Мехеле Брэндон
|5
|0.13
|Кюйпер Максим
|3
|0.08
|Ветлесен Уго
|3
|0.08
|Нуса Антонио
|3
|0.08
|Рафаэль Онедика
|3
|0.08
|Скораш Михал
|2
|0.05
|Бушанан Тажон
|2
|0.05
|Нильсен Каспер
|2
|0.05
|Мейер Бьорн
|2
|0.05
|Одои Денис
|2
|0.05
|Саббе Кириани
|1
|0.03
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|8
|2
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|6
|0
|Сарделла Киллиан
|6
|0
|Леони Тео
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Ритс Матс
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Brian Riemer
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Васкес Луис
|3
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Амузу Френсис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|9
|1
|Рафаэль Онедика
|9
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|1
|Одои Денис
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Ордоньес Хоэль
|2
|0
|Хайен Ники
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Брюгге
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
5
8
Андерлехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
25
44
Андерлехт
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (17)
26% (10)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Брюгге
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (11)
29% (11)
42% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
34% (13)
39% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
30
52
Голы по времени матча
Забито
38
34
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
6
16%
5
15%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
8
21%
6
18%
31-45
9
24%
5
15%
46-60
5
13%
10
29%
29%
61-75
8
21%
4
12%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
20%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
6
40%
2
11%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Забито
29
45
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
5
17%
5
11%
1-15
6
21%
6
13%
16-30
4
14%
5
11%
31-45
2
7%
8
18%
46-60
4
14%
11
24%
61-75
8
28%
10
22%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
7
28%
6
32%
76-90
Забито
67
79
31 В 1-м тайме 31
36 Во 2-м тайме 48
23 Забивали первыми 22
3 Не забивали 3
11
16%
10
13%
1-15
8
12%
10
13%
16-30
12
18%
11
14%
31-45
11
16%
13
16%
46-60
9
13%
21
27%
61-75
16
24%
14
18%
76-90
Пропущено
40
38
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
7
18%
2
5%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
4
10%
8
21%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
9
23%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Результаты матчей
Андерлехт
Брюгге
Точный счет
2:1
6 раз 32%
1:0
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
10 раз 53%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
2:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
2:1
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 34%
2
13 раз 34%
3
7 раз 18%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 39%
3
7 раз 18%
2
6 раз 16%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
181
136
136
415
910
217
415
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
172
910
712
514
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
353
Больше Меньше
353
2216
2018
929
1424
236
731
137
335
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|49
|2.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|46
|3.
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|46
|4.
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|36
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|34
|6.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|44
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|29
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|5.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|42
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|39
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|15 (4)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9