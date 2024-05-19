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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 39. Стадион: .
Андерлехт
0:1
Конец матча
Брюгге
0'
4' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:1
29' Гол
Одои Денис
72' Желтая карточка
Brian Riemer
81' Желтая карточка
Хайен Ники
81' Вторая желтая карточка
Хайен Ники
83' Желтая карточка
Одои Денис
85' Желтая карточка
Кюйпер Максим
88' Желтая карточка
Дебаст Зено
90'+8
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
33
Гаттони
Федерико
15
Аугустинссон
Людвиг
10
Версхарен
Яри
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
27
Нильсен
Каспер
8
Скораш
Михал
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
9
Ютгла
Ферран
Андерлехт
4-3-3
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Брюгге

33 матча

60.6%
39.4%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.5%
48.5%
3%
16 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
39.4%
21 победа 13 ничьих 0 побед

28 матчей

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

61 матч

32.8%
36.1%
31.1%
20 побед 22 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.2%
42.6%
31.2%
16 побед 26 ничьих 19 побед

Второй тайм

34.4%
39.3%
26.3%
21 победа 24 ничьи 16 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.16

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

57
29

Голов в среднем за матч

1.84
0.97

Среднее время на гол

48
93

Всего голов

107
65

Голов в среднем за матч

1.75
1.07

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
49
Больше 80%
Меньше 20%
12
35
Больше 57%
Меньше 43%
26
20
Больше 33%
Меньше 67%
41
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 18 (3) 0.46
Дольберг Каспер 15 (3) 0.38
Васкес Луис 7 (1) 0.18
Леони Тео 5 0.13
Струйкенс Марио 5 0.13
Азар Торган 4 0.1
Амузу Френсис 4 0.1
Вертонген Ян 3 0.08
Версхарен Яри 1 0.03
Сарделла Киллиан 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 18 (6) 0.46
Сков-Ольсен Андреас 14 (2) 0.36
Ютгла Ферран 8 0.21
Синкернагель Филип 7 0.18
Ванакен Ханс 5 0.13
Мехеле Брэндон 5 0.13
Кюйпер Максим 3 0.08
Ветлесен Уго 3 0.08
Нуса Антонио 3 0.08
Рафаэль Онедика 3 0.08
Скораш Михал 2 0.05
Бушанан Тажон 2 0.05
Нильсен Каспер 2 0.05
Мейер Бьорн 2 0.05
Одои Денис 2 0.05
Саббе Кириани 1 0.03
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 9 2
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 6 0
Сарделла Киллиан 6 0
Леони Тео 5 0
Brian Riemer 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Васкес Луис 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Амузу Френсис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 9 1
Рафаэль Онедика 9 0
Родригеш Тьяго 5 1
Одои Денис 6 0
Кюйпер Максим 4 1
Ванакен Ханс 3 1
Хайен Ники 2 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (12)
20% (4)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Брюгге
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

5
8
Андерлехт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Брюгге
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

25
44
Андерлехт
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (17)
26% (10)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
38% (15)
23% (9)
Брюгге
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (12)
28% (11)
41% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
36% (14)
38% (15)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

30
52

Голы по времени матча

Забито

38
35
16 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
6
16%
5
14%
1-15
2
5%
5
14%
16-30
8
21%
6
17%
31-45
9
24%
5
14%
46-60
5
13%
10
29%
61-75
8
21%
4
11%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
6
38%
2
11%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

29
45
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
5
17%
5
11%
1-15
6
21%
6
13%
16-30
4
14%
5
11%
31-45
2
7%
8
18%
46-60
4
14%
11
24%
61-75
8
28%
10
22%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
7
28%
6
32%
76-90

Забито

67
80
31 В 1-м тайме 32
36 Во 2-м тайме 48
23 Забивали первыми 23
4 Не забивали 3
11
16%
10
13%
1-15
8
12%
11
14%
16-30
12
18%
11
14%
31-45
11
16%
13
16%
46-60
9
13%
21
26%
61-75
16
24%
14
18%
76-90

Пропущено

41
38
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 25
7
17%
2
5%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
4
10%
8
21%
31-45
6
15%
7
18%
46-60
9
22%
5
13%
61-75
9
22%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1

Результаты матчей

Андерлехт
Брюгге

Точный счет

2:1
6 раз 30%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 45%
1
5 раз 25%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
11 раз 55%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 15%
1:0
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
2:1
6 раз 15%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 33%
2
13 раз 33%
3
7 раз 18%
0
4 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 41%
3
7 раз 18%
2
6 раз 15%
4
4 раза 10%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
18
1
13
7
1.5
13
6
4
16
2.5
9
10
2
18
3.5
4
15
1
19
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
18
2
9
10
1.5
7
13
5
14
2.5
5
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
4
0.5
Больше Меньше
36
3
22
17
1.5
20
19
9
30
2.5
14
25
2
37
3.5
7
32
1
38
4.5
3
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 7 2 0 21 - 6 49
2.
Андерлехт
 9 4 2 3 11 - 9 46
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 2 4 15 - 12 46
4.
Серкль Брюгге
 9 3 3 3 13 - 13 36
5.
Генк
 8 3 1 4 7 - 15 34
6.
Антверпен
 8 1 0 7 4 - 16 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 8 - 3 44
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 4 3 1 0 12 - 3 10
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 5 4 1 0 9 - 3 39
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
Генк
 4 1 0 3 3 - 10 3
6.
Андерлехт
 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Кюйпер Максим сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Одои Денис бьет в цель!
    • 4'
      Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Андерлехт 0:1 Брюгге онлайн

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