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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Галатасарай
0:0
Второй тайм: 69'
Фенербахче
0'
5' Желтая карточка
Мертенс Дрис
12' Желтая карточка
Джику Александер
13' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
13' Желтая карточка
Йылмаз Барыш
21' Вторая желтая карточка
Джику Александер
34' Желтая карточка
Бачуайи Миши
59' Желтая карточка
Зиеш Хаким
65' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан

Ход матча

5'
Мертенс Дрис
 
12'
 
Джику Александер
13'
 
Осайи-Самуэль Брайт
13'
Йылмаз Барыш
 
21'
 
Джику Александер
34'
 
Бачуайи Миши
59'
Зиеш Хаким
 
65'
 
Яндаш Мерт Хакан
65'
 
Кинг Джошуа
Яндаш Мерт Хакан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
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Галатасарай
Ничья
Фенербахче
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1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
6
Санчес
Давинсон
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
9
Икарди
Мауро
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
2
Сёюнджю
Чаглар
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
6
Джику
Александер
35
Фред
Сантос
53
Шиманьски
Себастьян
8
Яндаш
Мерт
Хакан
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
Галатасарай
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Фенербахче

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
57.9%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

41 матч

31.7%
31.7%
36.6%
13 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

19.5%
51.2%
29.3%
8 побед 21 ничья 12 побед

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
СТ
0:0
С
1:0
С
2:0
СТ
1:0
С
2:1
С
2:1
СТ
3:2
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
1:0
К
2:1
К
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.14
0.6

Среднее время на гол

78
150

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.1
0.76

Среднее время на гол

81
118

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

1.12
0.68

Тотал матчей

2.5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

80
131

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 23 (6) 0.62
Актюркоглу Мухаммед 12 (3) 0.32
Мертенс Дрис 9 (1) 0.24
Заха Уилфрид 9 0.24
Йылмаз Барыш 6 0.16
Зиеш Хаким 6 0.16
Демирбай Керем 6 (1) 0.16
Бардакчи Абдулкерим 4 0.11
Санчес Давинсон 2 0.05
Нельссон Виктор 2 0.05
Айхан Кан 1 0.03
Торрейра Лукас 1 0.03
Кён Деррик 1 0.03
Кутлу Беркан 1 0.03
Бакамбу Седрик 1 0.03
Оливейра Сержиу 1 0.03
Винисиус Карлос 1 0.03
Боэ Саша 1 0.03
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 21 (1) 0.57
Кавечи Ирфан 12 0.32
Бачуайи Миши 12 (4) 0.32
Тадич Душан 9 (6) 0.24
Шиманьски Себастьян 9 0.24
Юндер Дженгиз 9 0.24
Фред Сантос 3 0.08
Джику Александер 3 0.08
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.08
Яндаш Мерт Хакан 2 0.05
Дурсун Сердар 2 0.05
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 7 0
Йылмаз Барыш 7 0
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Мертенс Дрис 3 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Айхан Кан 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Нельссон Виктор 3 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Икарди Мауро 2 0
Демирбай Керем 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Кён Деррик 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 8 2
Осайи-Самуэль Брайт 11 0
Остерволде Джейден 8 0
Джику Александер 6 1
Кавечи Ирфан 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Бачуайи Миши 4 0
Акайдин Самет 4 0
Бекао Родриго 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Азиз Сердар 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Зайц Миха 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
18 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (14)
17% (3)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Фенербахче
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

0
2
Галатасарай
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Фенербахче
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)

Сухие победы

0
9

Сухие поражения

10
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

37
49
Галатасарай
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Фенербахче
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

10
3

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

37
51

Голы по времени матча

Забито

50
38
26 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
18 Не забивали 20
5
10%
5
13%
1-15
7
14%
1
3%
16-30
14
28%
11
29%
31-45
5
10%
6
16%
46-60
6
12%
4
11%
61-75
12
24%
11
29%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
6
40%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Забито

38
51
14 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
6
16%
7
14%
1-15
2
5%
7
14%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
5
13%
9
18%
46-60
10
26%
10
20%
61-75
9
24%
9
18%
76-90

Пропущено

10
22
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 15
2
20%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
5
23%
76-90

Забито

88
89
40 В 1-м тайме 40
48 Во 2-м тайме 49
28 Забивали первыми 23
3 Не забивали 3
11
13%
12
13%
1-15
9
10%
8
9%
16-30
20
23%
20
22%
31-45
10
11%
15
17%
46-60
16
18%
14
16%
61-75
21
24%
20
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
34
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
2
8%
4
12%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
8
32%
7
21%
46-60
4
16%
5
15%
61-75
5
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1
Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1

Результаты матчей

Галатасарай
Фенербахче

Точный счет

2:1
6 раз 33%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%
2
7 раз 39%
4
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
1
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 36%
4
6 раз 17%
1
5 раз 14%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
1.5
Больше Меньше
16
2
8
10
2.5
9
9
5
13
3.5
7
11
2
16
4.5
2
16
2
16
5.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
12
6
7
11
2.5
6
12
3
15
3.5
3
15
1
17
4.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
2
0.5
Больше Меньше
33
3
27
9
1.5
28
8
15
21
2.5
15
21
8
28
3.5
10
26
3
33
4.5
4
32
2
34
5.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 37 32 4 1 89 - 24 100
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 37 29 7 1 92 - 31 94
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 37 12 15 10 52 - 49 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 19 18 1 0 51 - 14 55
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:0 Заявка 19 15 4 0 39 - 11 49
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Бачуайи Миши получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Джику Александер получает вторую желтую карточку. Удаление.
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Галатасарай
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