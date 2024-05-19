Тур: 37. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
0:0
Второй тайм: 69'
0'
5' Желтая карточкаМертенс Дрис
12' Желтая карточкаДжику Александер
13' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
13' Желтая карточкаЙылмаз Барыш
21' Вторая желтая карточкаДжику Александер
34' Желтая карточкаБачуайи Миши
59' Желтая карточкаЗиеш Хаким
65' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
Ход матча
5'
12'
13'
21'
34'
59'
65'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
17
Кён
Деррик
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
92 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Галатасарай
Фенербахче
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
57.9%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
41 матч
31.7%
31.7%
36.6%
13 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
19.5%
51.2%
29.3%
8 побед 21 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.14
0.6
Среднее время на гол
78
150
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.1
0.76
Среднее время на гол
81
118
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
1.12
0.68
Тотал матчей
2.5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
80
131
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|23 (6)
|0.62
|Актюркоглу Мухаммед
|12 (3)
|0.32
|Мертенс Дрис
|9 (1)
|0.24
|Заха Уилфрид
|9
|0.24
|Йылмаз Барыш
|6
|0.16
|Зиеш Хаким
|6
|0.16
|Демирбай Керем
|6 (1)
|0.16
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0.11
|Санчес Давинсон
|2
|0.05
|Нельссон Виктор
|2
|0.05
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|Кён Деррик
|1
|0.03
|Кутлу Беркан
|1
|0.03
|Бакамбу Седрик
|1
|0.03
|Оливейра Сержиу
|1
|0.03
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|Боэ Саша
|1
|0.03
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|21 (1)
|0.57
|Кавечи Ирфан
|12
|0.32
|Бачуайи Миши
|12 (4)
|0.32
|Тадич Душан
|9 (6)
|0.24
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.24
|Юндер Дженгиз
|9
|0.24
|Фред Сантос
|3
|0.08
|Джику Александер
|3
|0.08
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.08
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.05
|Дурсун Сердар
|2
|0.05
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|7
|0
|Йылмаз Барыш
|7
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Мертенс Дрис
|3
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Айхан Кан
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Нельссон Виктор
|3
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Икарди Мауро
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|8
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|11
|0
|Остерволде Джейден
|8
|0
|Джику Александер
|6
|1
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Бачуайи Миши
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Бекао Родриго
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
18 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (14)
17% (3)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Фенербахче
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
0
2
Галатасарай
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Фенербахче
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Сухие победы
0
9
Сухие поражения
10
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
37
49
Галатасарай
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Фенербахче
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
10
3
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
37
51
Голы по времени матча
Забито
50
38
26 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
18 Не забивали 20
5
10%
5
13%
1-15
7
14%
1
3%
16-30
14
28%
11
29%
31-45
5
10%
6
16%
46-60
6
12%
4
11%
61-75
12
24%
11
29%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
6
40%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Забито
38
51
14 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
6
16%
7
14%
1-15
2
5%
7
14%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
5
13%
9
18%
46-60
10
26%
10
20%
61-75
9
24%
9
18%
76-90
Пропущено
10
22
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 15
2
20%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
4
40%
5
23%
76-90
Забито
88
89
40 В 1-м тайме 40
48 Во 2-м тайме 49
28 Забивали первыми 23
3 Не забивали 3
11
13%
12
13%
1-15
9
10%
8
9%
16-30
20
23%
20
22%
31-45
10
11%
15
17%
46-60
16
18%
14
16%
61-75
21
24%
20
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
34
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
2
8%
4
12%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
8
32%
7
21%
46-60
4
16%
5
15%
61-75
5
20%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1
Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1
Результаты матчей
Галатасарай
Фенербахче
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%
2
7 раз 39%
4
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 36%
4
6 раз 17%
1
5 раз 14%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
162
810
99
513
711
216
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
162
117
126
711
612
315
315
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
342
Больше Меньше
333
279
288
1521
1521
828
1026
333
432
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|37
|32
|4
|1
|89 - 24
|100
|2.
|0:0 Заявка
|37
|29
|7
|1
|92 - 31
|94
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 49
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|18
|1
|0
|51 - 14
|55
|2.
|0:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|15
|4
|0
|39 - 11
|49
|2.
|0:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11