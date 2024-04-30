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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Бавария
0:0
Первый тайм: 10'
Реал Мадрид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 741
Бавария 30.4% (225)
X 15.2% (113)
Реал Мадрид 54.4% (403)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Реал Мадрид
3.65
3.80
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1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
3
Мин-Чжэ
Ким
15
Дайер
Эрик
40
Мазрауи
Нуссаир
27
Лаймер
Конрад
8
Горецка
Леон
42
Мусиала
Джамал
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Кейн
Гарри
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
11
Родриго
5
Беллингем
Джуд
7
Винисиус
Жуниор
Бавария
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-2-2-2

История личных встреч

Бавария
Реал Мадрид

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

МКЧ
3:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
4:2
ЛЧ
1:2
КЧСА/Е
0:1
ТМК
0:1
ЛЧ
0:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ММ(
4:2
ЛЧ
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.57

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 7 (2) 0.64
Мусиала Джамал 2 0.18
Тель Матис 2 0.18
Гнабри Серж 2 0.18
Коман Кингсли 2 0.18
Киммих Йозуа 1 0.09
Сане Лерой 1 0.09
Мюллер Томас 1 0.09
Геррейру Рафаэл 0 0
Горецка Леон 0 0
Де Лигт Маттейс 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 5 0.45
Беллингем Джуд 4 0.36
Винисиус Жуниор 3 0.27
Хоселу Санмартин 3 0.27
Диас Браим 2 0.18
Себальос Дани 1 0.09
Вальверде Федерико 1 0.09
Пас Николас 1 0.09
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 3 0
Киммих Йозуа 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Горецка Леон 2 0
Упамекано Дайо 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 3 0
Тчуамени Орельен 3 0
Винисиус Жуниор 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Кроос Тони 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

0
0
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
11
Бавария
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
6%
3
15%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
28%
5
25%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0
Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1

Результаты матчей

Бавария
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бавария
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
6
4
3
7
2.5
5
5
1
9
3.5
1
9
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
2 Арсенал
3 Бавария
8 Реал Мадрид
7 Манчестер Сити
4 Атлетико М
5 Боруссия Д
6 ПСЖ
4 Барселона
1/2 финала
Бавария
Реал Мадрид
Боруссия Д
ПСЖ
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    Горецка теперь уже в центре поля нарушил правила против Васкеса. Леон сегодня заряжен на борьбу очень серьёзно. 
  • Опасный момент
    10'
    Из центра поля последовала передача на ход Сане по левой половине поля, Лерой убежал в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Горецка в центральном круге нарушил правила против Вальверде. Игроки "Реала" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 8'
    Сане с правой половины поля при смещении к радиусу штрафной площади пяткой сделал передачу на ближний угол штрафной площади, Кейн под давлением соперника на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру, Лунин хорошо сложился и намертво поймал мяч. 
  • Угловой
    7'
    Киммих с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Реала" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левую половину поля. 
  • Угловой
    6'
    Киммих разыграл корнер с партнёрами по команде без прямой подачи в штрафную площадь, сам Йозуа сделал открывание под ответный пас на правый угол штрафной площади от Сане, Вальверде опередил соперника и выбил мяч на повторный корнер. 
  • 5'
    Мусиала активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Реала" и под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
  • 4'
    Беллингем из глубины поля выполнил заброс на ход Винисиусу по левой половине поля, Ким оказался первым на мяче и спокойно сбросил его Нойеру. 
  • 3'
    Для "Баварии" конечно же было бы очень важно забить быстрый гол, но в итоге мюнхенский клуб показывает, что ждать моментов для атаки не обязательно, можно стараться давить на оборону "Реала". 
  • Опасный момент
    2'
    Сразу же "Баварии" удалось создать голевой момент. Сане получил передачу на ход и убежал на левый угол штрафной площади, Лерой с острого угла пробил в дальний угол ворот, Лунин грамотно сократил дистанцию и отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и битва в Мюнхене началась. Сегодня "Бавария" наверняка будет играть от соперника и будет стараться ловить "Реал" на контратаках, а вот получится ли у подопечных Карло Анчелотти сыграть активно в атаке на выезде, это тоже на данный момент загадка. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Бавария 0:0 Реал Мадрид онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бавария 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Бавария
29.2% (230)
Ничья
14.6% (115)
Реал Мадрид
56.3% (444)
Тотал 2.5
Больше
72.58% (90)
Меньше
27.42% (34)
Обе команды забьют
Да
95.16% (118)
Нет
4.84% (6)
Популярный счёт
2:1 Бавария
4.3% (34)
1:1 Ничья
3.8% (30)
1:2 Реал Мадрид
3.7% (29)
2:2 Ничья
1.8% (14)
3:2 Бавария
0.4% (3)
2:3 Реал Мадрид
0.4% (3)
1:3 Реал Мадрид
0.4% (3)
1:0 Бавария
0.4% (3)
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Бавария
Реал Мадрид
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