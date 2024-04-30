Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Тюрпен Клеман
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
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2.50 Победа «Баварии»
-
15
Дайер
Эрик
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
11
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бавария
Реал Мадрид
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.57
Среднее время на гол
41
57
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.54
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|7 (2)
|0.64
|Мусиала Джамал
|2
|0.18
|Тель Матис
|2
|0.18
|Гнабри Серж
|2
|0.18
|Коман Кингсли
|2
|0.18
|Киммих Йозуа
|1
|0.09
|Сане Лерой
|1
|0.09
|Мюллер Томас
|1
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|0
|0
|Горецка Леон
|0
|0
|Де Лигт Маттейс
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго
|5
|0.45
|Беллингем Джуд
|4
|0.36
|Винисиус Жуниор
|3
|0.27
|Хоселу Санмартин
|3
|0.27
|Диас Браим
|2
|0.18
|Себальос Дани
|1
|0.09
|Вальверде Федерико
|1
|0.09
|Пас Николас
|1
|0.09
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Альфонсо
|3
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Горецка Леон
|2
|0
|Упамекано Дайо
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Кроос Тони
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
0
0
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
11
Бавария
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
6%
3
15%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
28%
5
25%
61-75
5
28%
5
25%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0
Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1
Результаты матчей
Бавария
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бавария
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
37
55
19
19
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
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2.50 Победа «Баварии»
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Бавария
29.2% (230)
Ничья
14.6% (115)
Реал Мадрид
56.3% (444)
Тотал 2.5
Больше
72.58% (90)
Меньше
27.42% (34)
Обе команды забьют
Да
95.16% (118)
Нет
4.84% (6)
Популярный счёт
2:1 Бавария
4.3% (34)
1:1 Ничья
3.8% (30)
1:2 Реал Мадрид
3.7% (29)
2:2 Ничья
1.8% (14)
3:2 Бавария
0.4% (3)
2:3 Реал Мадрид
0.4% (3)
1:3 Реал Мадрид
0.4% (3)
1:0 Бавария
0.4% (3)
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