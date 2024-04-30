Первый тайм

11' Горецка теперь уже в центре поля нарушил правила против Васкеса. Леон сегодня заряжен на борьбу очень серьёзно.

10' Из центра поля последовала передача на ход Сане по левой половине поля, Лерой убежал в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

9' Горецка в центральном круге нарушил правила против Вальверде. Игроки "Реала" довольно быстро разыграли стандарт.

8' Сане с правой половины поля при смещении к радиусу штрафной площади пяткой сделал передачу на ближний угол штрафной площади, Кейн под давлением соперника на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру, Лунин хорошо сложился и намертво поймал мяч.

7' Киммих с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Реала" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левую половину поля.

6' Киммих разыграл корнер с партнёрами по команде без прямой подачи в штрафную площадь, сам Йозуа сделал открывание под ответный пас на правый угол штрафной площади от Сане, Вальверде опередил соперника и выбил мяч на повторный корнер.