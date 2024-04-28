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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Бавария
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 212
Бавария 41.5% (88)
X 14.2% (30)
Реал Мадрид 44.3% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Реал Мадрид
3.60
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История личных встреч

Бавария
Реал Мадрид

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

МКЧ
3:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
4:2
ЛЧ
1:2
КЧСА/Е
0:1
ТМК
0:1
ЛЧ
0:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ММ(
4:2
ЛЧ
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.57

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 7 (2) 0.7
Мусиала Джамал 2 0.2
Тель Матис 2 0.2
Гнабри Серж 2 0.2
Коман Кингсли 2 0.2
Киммих Йозуа 1 0.1
Сане Лерой 1 0.1
Мюллер Томас 1 0.1
Геррейру Рафаэл 0 0
Горецка Леон 0 0
Де Лигт Маттейс 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 5 0.5
Беллингем Джуд 4 0.4
Винисиус Жуниор 3 0.3
Хоселу Санмартин 3 0.3
Диас Браим 2 0.2
Себальос Дани 1 0.1
Вальверде Федерико 1 0.1
Пас Николас 1 0.1
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 3 0
Киммих Йозуа 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Горецка Леон 2 0
Упамекано Дайо 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 3 0
Тчуамени Орельен 3 0
Винисиус Жуниор 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Кроос Тони 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

0
0
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
11
Бавария
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
6%
3
15%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
28%
5
25%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0
Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1

Результаты матчей

Бавария
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бавария
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
6
4
3
7
2.5
5
5
1
9
3.5
1
9
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
2 Арсенал
3 Бавария
8 Реал Мадрид
7 Манчестер Сити
4 Атлетико М
5 Боруссия Д
6 ПСЖ
4 Барселона
1/2 финала
Бавария
Реал Мадрид
Боруссия Д
ПСЖ
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2024, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 212
    Бавария 41.5% (88)
    X 14.2% (30)
    Реал Мадрид 44.3% (94)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Реал Мадрид

    Исход игры
    Бавария
    42.3% (91)
    Ничья
    14% (30)
    Реал Мадрид
    43.7% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    6.5% (14)
    1:1 Ничья
    5.6% (12)
    1:2 Реал Мадрид
    2.8% (6)
    2:2 Ничья
    1.9% (4)
    3:1 Бавария
    0.9% (2)
    2:3 Реал Мадрид
    0.9% (2)
    1:0 Бавария
    0.9% (2)
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    Реал Мадрид
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