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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Архентинос Хуниорс
0:1
Второй тайм: 86'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
11' Гол
Rodrigo Bogarin
80' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
19
Гальван
Джонатан
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
6
Бургос
Эстебан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
17
Gabriel
Alanis
10
Rodrigo
Bogarin
27
Luciano
Herrera
9
Santiago
Godoy
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:1
К
0:1
КПЛ
0:1
ЛП
0:2
С
0:0
С
2:1
К
0:0
С
2:1
П
1:5
П
1:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

0.88
0.67

Среднее время на гол

102
135

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
76

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 6 0.4
Лескано Алан 6 0.4
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.2
Гондоу Лусиано 2 (1) 0.13
Верон Гастон 2 (1) 0.13
Хосе Херрейра 2 0.13
Монтиэль Сантьяго 2 0.13
Родригес Алан 1 0.07
Сантамария Тьяго 1 0.07
Ороз Николас 0 0
Damian Batallini 0 0
Прието Себастьян 0 0
Вега Роман 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 5 (2) 0.33
Gaston Togni 3 0.2
Минго Сантьяго Рамос 3 0.2
Rodrigo Bogarin 2 0.13
Gabriel Alanis 1 0.07
Nicolas Tripicchio 1 0.07
Luciano Herrera 1 0.07
Молинас Аарон 1 0.07
Ezequiel Cannavo 1 0.07
Лопес Кевин 0 0
Сото Алексис 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0
Santiago Godoy 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойяно Франко 4 0
Хосе Херрейра 3 0
Лескано Алан 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Меса Фернандо 2 0
Верон Гастон 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Паласио Тобиас 2 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Чавес Матео 1 0
Пабло Геде 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Alejo Lopez 4 0
Victor Emanuel Aguilera 3 0
Минго Сантьяго Рамос 3 0
Gabriel Alanis 2 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Benjamin Schamine 0 1
Франко Ромеро 1 0
Бургос Эстебан 1 0
Лопес Кевин 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Luciano Herrera 1 0
Dario Caceres 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Elias Calderon 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
2
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
9
Архентинос Хуниорс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Дефенса и Хустисия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

19
8
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
1
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
4
21%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
4
57%
3
50%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
4
44%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

26
17
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
12%
0
0%
1-15
8
31%
5
29%
29%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
3
12%
3
18%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
6
46%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3
Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1/4 финала
Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла-Плата
Барракас Сентраль
Годой Крус
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ланус Агирре Брайан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Сантьяго Годой сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Родриго Богарин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Дефенса и Хустисия
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