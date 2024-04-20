1:1
Итог после пенальти
3
2
0'
0:1
11' ГолRodrigo Bogarin
80' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
1:1
85' ГолРодригес Алан
90' Желтая карточкаМонтиэль Сантьяго
3 2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
3:2
3:3
3:3
4:3
Ход матча
11'
85'
121'
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
122'
3:3
122'
4:3
Пен
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
0.88
0.67
Среднее время на гол
102
135
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.38
Среднее время на гол
67
65
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
76
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Максимильяно
|6
|0.4
|Лескано Алан
|6
|0.4
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.2
|Гондоу Лусиано
|2 (1)
|0.13
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.13
|Хосе Херрейра
|2
|0.13
|Родригес Алан
|2
|0.13
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.13
|Сантамария Тьяго
|1
|0.07
|Ороз Николас
|0
|0
|Прието Себастьян
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Вега Роман
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|5 (2)
|0.33
|Gaston Togni
|3
|0.2
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0.2
|Rodrigo Bogarin
|2
|0.13
|Gabriel Alanis
|1
|0.07
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.07
|Luciano Herrera
|1
|0.07
|Молинас Аарон
|1
|0.07
|Ezequiel Cannavo
|1
|0.07
|Лопес Кевин
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
|Santiago Godoy
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойяно Франко
|4
|0
|Хосе Херрейра
|3
|0
|Лескано Алан
|3
|0
|Монтиэль Сантьяго
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Меса Фернандо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Паласио Тобиас
|2
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Гондоу Лусиано
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Чавес Матео
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Alejo Lopez
|4
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|3
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0
|Gabriel Alanis
|2
|0
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|Benjamin Schamine
|0
|1
|Франко Ромеро
|1
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
|Elias Calderon
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
3
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
9
Архентинос Хуниорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Дефенса и Хустисия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
15%
1
11%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
1
5%
3
33%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
4
57%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
4
44%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
27
18
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
3
11%
1
6%
1-15
8
30%
30%
5
28%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
4
15%
3
17%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
29%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
6
43%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3
Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
25
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
87
411
411
213
114
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ланус
|Агирре Брайан
|6