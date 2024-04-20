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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Архентинос Хуниорс
1:1
Итог после пенальти
3
2
Дефенса и Хустисия

Ход матча

11'
0:1
Rodrigo Bogarin
(Santiago Godoy)
46'
Прието Себастьян
Паласио Тобиас
 
60'
Верон Гастон
Ромеро Максимильяно
 
72'
 
Nicolas Palavecino
Gabriel Alanis
73'
Родригес Алан
Kevin Coronel
 
80'
 
Julian Alejo Lopez
80'
Монтиэль Сантьяго
Хосе Херрейра
 
81'
Хередиа Леонардо
Лескано Алан
 
82'
 
Victor Emanuel Aguilera
Rodrigo Bogarin
82'
 
Ezequiel Cannavo
Luciano Herrera
85'
Родригес Алан
(Прието Себастьян)
1:1
90'
Монтиэль Сантьяго
 
90'
 
Лопес Кевин
Dario Caceres
90'
 
Молинас Аарон
Julian Alejo Lopez
121'
1:2
Victor Emanuel Aguilera
121'
Ороз Николас
2:2
121'
2:2
Бургос Эстебан
121'
Мойяно Франко
2:2
121'
2:2
Santiago Godoy
121'
Гондоу Лусиано
2:2
121'
2:2
Сото Алексис
121'
Верон Гастон
3:2
121'
3:3
Лопес Кевин
121'
Монтиэль Сантьяго
3:3
122'
3:3
Молинас Аарон
122'
Родригес Диего
4:3
Пен
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
19
Гальван
Джонатан
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
26
Хосе
Херрейра
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
6
Бургос
Эстебан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
17
Gabriel
Alanis
10
Rodrigo
Bogarin
27
Luciano
Herrera
9
Santiago
Godoy
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:1
К
0:1
КПЛ
0:1
ЛП
0:2
С
0:0
С
2:1
К
0:0
С
2:1
П
1:5
П
1:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

0.88
0.67

Среднее время на гол

102
135

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
76

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 6 0.4
Лескано Алан 6 0.4
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.2
Гондоу Лусиано 2 (1) 0.13
Верон Гастон 2 (1) 0.13
Хосе Херрейра 2 0.13
Родригес Алан 2 0.13
Монтиэль Сантьяго 2 0.13
Сантамария Тьяго 1 0.07
Ороз Николас 0 0
Прието Себастьян 0 0
Damian Batallini 0 0
Вега Роман 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 5 (2) 0.33
Gaston Togni 3 0.2
Минго Сантьяго Рамос 3 0.2
Rodrigo Bogarin 2 0.13
Gabriel Alanis 1 0.07
Nicolas Tripicchio 1 0.07
Luciano Herrera 1 0.07
Молинас Аарон 1 0.07
Ezequiel Cannavo 1 0.07
Лопес Кевин 0 0
Сото Алексис 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0
Santiago Godoy 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойяно Франко 4 0
Хосе Херрейра 3 0
Лескано Алан 3 0
Монтиэль Сантьяго 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Меса Фернандо 2 0
Верон Гастон 2 0
Паласио Тобиас 2 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Чавес Матео 1 0
Пабло Геде 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Alejo Lopez 4 0
Victor Emanuel Aguilera 3 0
Минго Сантьяго Рамос 3 0
Gabriel Alanis 2 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Benjamin Schamine 0 1
Франко Ромеро 1 0
Бургос Эстебан 1 0
Лопес Кевин 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Luciano Herrera 1 0
Dario Caceres 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Elias Calderon 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
3
Архентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
9
Архентинос Хуниорс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Дефенса и Хустисия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
15%
1
11%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
1
5%
3
33%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
4
57%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
4
44%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

27
18
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
3
11%
1
6%
1-15
8
30%
30%
5
28%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
4
15%
3
17%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
29%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
6
43%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3
Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
5
4
4
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5
1/4 финала
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла-Плата
Барракас Сентраль
Годой Крус
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ланус Агирре Брайан 6
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сантьяго Годой не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Мойяно Франко не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Бургос Эстебан не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Ороз Николас реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Виктор Агилера реализовал пенальти!
  • 91'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Сантьяго Годой сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Родриго Богарин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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