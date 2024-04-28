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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 94
Боруссия Д 31.9% (30)
X 20.2% (19)
ПСЖ 47.9% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
ПСЖ
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История личных встреч

Боруссия Д
ПСЖ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 2 0.2
Брандт Юлиан 2 0.2
Адейеми Карим 2 0.2
Ройс Марко 2 (1) 0.2
Забитцер Марсель 1 0.1
Аллер Себастьян 1 0.1
Мален Дониэлл 1 0.1
Санчо Джедон 1 0.1
Нмеча Феликс 1 0.1
Матсен Ян 1 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.1
Хуммельс Матс 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (3) 0.8
Дембеле Усман 2 0.2
Витинья II 2 0.2
Заир-Эмери Уоррен 1 0.1
Хакими Ашраф 1 0.1
Кан-Ин Ли 1 0.1
Баркола Бредли 1 0.1
Шкриньяр Милан 1 0.1
Эрнандес Люка 1 0.1
Коло-Муани Рандаль 1 0.1
Фабиан Руис 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Шлоттербек Нико 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Матсен Ян 2 0
Зюле Никлас 1 0
Вольф Мариус 1 0
Нмеча Феликс 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 4 0
Хакими Ашраф 3 0
Маркиньос Маркос 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 0
Витинья II 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Фабиан Руис 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ПСЖ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
8
Боруссия Д
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ПСЖ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
6
60%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
10
53%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
4
50%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3
ПСЖ
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4
ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2

Результаты матчей

Боруссия Д
ПСЖ

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
2 Арсенал
3 Бавария
8 Реал Мадрид
7 Манчестер Сити
4 Атлетико М
5 Боруссия Д
6 ПСЖ
4 Барселона
1/2 финала
Бавария
Реал Мадрид
Боруссия Д
ПСЖ
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 94
    Боруссия Д 31.9% (30)
    X 20.2% (19)
    ПСЖ 47.9% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    ПСЖ
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - ПСЖ

    Исход игры
    Боруссия Д
    31.2% (29)
    Ничья
    20.4% (19)
    ПСЖ
    48.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    74% (37)
    Меньше
    26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    94% (47)
    Нет
    6% (3)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    14% (13)
    2:1 Боруссия Д
    12.9% (12)
    1:1 Ничья
    10.8% (10)
    2:2 Ничья
    4.3% (4)
    1:3 ПСЖ
    3.2% (3)
    2:3 ПСЖ
    2.2% (2)
    3:2 Боруссия Д
    2.2% (2)
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