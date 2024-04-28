Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
ПСЖ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|2
|0.2
|Брандт Юлиан
|2
|0.2
|Адейеми Карим
|2
|0.2
|Ройс Марко
|2 (1)
|0.2
|Забитцер Марсель
|1
|0.1
|Аллер Себастьян
|1
|0.1
|Мален Дониэлл
|1
|0.1
|Санчо Джедон
|1
|0.1
|Нмеча Феликс
|1
|0.1
|Матсен Ян
|1
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.1
|Хуммельс Матс
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (3)
|0.8
|Дембеле Усман
|2
|0.2
|Витинья II
|2
|0.2
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.1
|Хакими Ашраф
|1
|0.1
|Кан-Ин Ли
|1
|0.1
|Баркола Бредли
|1
|0.1
|Шкриньяр Милан
|1
|0.1
|Эрнандес Люка
|1
|0.1
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.1
|Фабиан Руис
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Матсен Ян
|2
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|4
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Бералдо Лукас
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ПСЖ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
8
Боруссия Д
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ПСЖ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
6
60%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
10
53%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
4
50%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3
ПСЖ
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4
ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2
Результаты матчей
Боруссия Д
ПСЖ
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
64
28
28
19
19
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д - ПСЖ
Исход игры
Боруссия Д
31.2% (29)
Ничья
20.4% (19)
ПСЖ
48.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
74% (37)
Меньше
26% (13)
Обе команды забьют
Да
94% (47)
Нет
6% (3)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
14% (13)
2:1 Боруссия Д
12.9% (12)
1:1 Ничья
10.8% (10)
2:2 Ничья
4.3% (4)
1:3 ПСЖ
3.2% (3)
2:3 ПСЖ
2.2% (2)
3:2 Боруссия Д
2.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!