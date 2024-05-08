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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Реал Мадрид
 
Позже
Бавария
Прогнозы 492
Реал Мадрид 70.9% (349)
X 8.9% (44)
Бавария 20.1% (99)
0
выиграет Реал Мадрид
Реал дома очень силен и победит с минимальным счетом
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Реал Мадрид
Ничья
Бавария
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13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
18
Тчуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
11
Родриго
5
Беллингем
Джуд
7
Винисиус
Жуниор
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
4
Де
Лигт
Маттейс
15
Дайер
Эрик
40
Мазрауи
Нуссаир
45
Павлович
Александр
27
Лаймер
Конрад
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
Реал Мадрид
4-4-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Бавария

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
2:2
МКЧ
3:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
4:2
ЛЧ
1:2
КЧСА/Е
0:1
ТМК
0:1
ЛЧ
0:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ММ(
4:2
ЛЧ
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.63

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 5 (1) 0.45
Родриго 5 0.45
Беллингем Джуд 4 0.36
Хоселу Санмартин 3 0.27
Диас Браим 2 0.18
Себальос Дани 1 0.09
Вальверде Федерико 1 0.09
Пас Николас 1 0.09
Кроос Тони 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (3) 0.73
Сане Лерой 2 0.18
Мусиала Джамал 2 0.18
Тель Матис 2 0.18
Гнабри Серж 2 0.18
Коман Кингсли 2 0.18
Киммих Йозуа 1 0.09
Мюллер Томас 1 0.09
Геррейру Рафаэл 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Горецка Леон 0 0
Де Лигт Маттейс 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 3 0
Тчуамени Орельен 3 0
Кроос Тони 2 0
Васкес Лукас 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Менди Ферлан 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 3 0
Киммих Йозуа 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Горецка Леон 2 0
Упамекано Дайо 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Сане Лерой 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
12
Реал Мадрид
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бавария
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
67%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
3
14%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
6
27%
5
25%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
3
19%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5
Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Бавария

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
2
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
7
4
5
6
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
2 Арсенал
3 Бавария
8 Реал Мадрид
7 Манчестер Сити
4 Атлетико М
5 Боруссия Д
6 ПСЖ
4 Барселона
1/2 финала
2 Бавария
2 Реал Мадрид
2 Боруссия Д
0 ПСЖ
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
ПСЖ Дембеле Усман 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Весь список
  • До матча
  • Напомню, что первая встреча, состоявшаяся в Мюнхене неделей ранее, завершилась со счётом 2-2, поэтому оба коллектива имеют равные шансы на выход в финал Лиги Чемпионов. Правда, у "Реала" сегодня преимущество домашней арены, однако немцы вполне могут преподнести сенсацию на "Сантьяго Бернабеу". 
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов, в котором мадридский "Реал" на своём поле будет принимать мюнхенскую "Баварию". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2024, осталось 14 минут.

    Главный судья: Марциняк Шимон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 101 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 492
Реал Мадрид 70.9% (349)
X 8.9% (44)
Бавария 20.1% (99)
0
выиграет Реал Мадрид
Реал дома очень силен и победит с минимальным счетом
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Реал Мадрид
Ничья
Бавария
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бавария

Исход игры
Реал Мадрид
71% (353)
Ничья
8.9% (44)
Бавария
20.1% (100)
Тотал 2.5
Больше
84.17% (101)
Меньше
15.83% (19)
Обе команды забьют
Да
86.67% (104)
Нет
13.33% (16)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
12.9% (64)
3:1 Реал Мадрид
2.2% (11)
2:2 Ничья
1.6% (8)
3:2 Реал Мадрид
1.6% (8)
1:0 Реал Мадрид
1.6% (8)
2:0 Реал Мадрид
1.2% (6)
2:3 Бавария
1% (5)
1:2 Бавария
0.8% (4)
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Реал Мадрид
Бавария
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