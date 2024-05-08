Реал Мадрид

Реал дома очень силен и победит с минимальным счетом
ВладимирInvalid #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|0.45
|Родриго
|5
|0.45
|Беллингем Джуд
|4
|0.36
|Хоселу Санмартин
|3
|0.27
|Диас Браим
|2
|0.18
|Себальос Дани
|1
|0.09
|Вальверде Федерико
|1
|0.09
|Пас Николас
|1
|0.09
|Кроос Тони
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|8 (3)
|0.73
|Сане Лерой
|2
|0.18
|Мусиала Джамал
|2
|0.18
|Тель Матис
|2
|0.18
|Гнабри Серж
|2
|0.18
|Коман Кингсли
|2
|0.18
|Киммих Йозуа
|1
|0.09
|Мюллер Томас
|1
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Горецка Леон
|0
|0
|Де Лигт Маттейс
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Альфонсо
|3
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Горецка Леон
|2
|0
|Упамекано Дайо
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3