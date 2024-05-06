Стадион: Сантьяго Бернабеу.
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История личных встреч
Реал Мадрид
Бавария
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.63
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
57
60
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|0.45
|Родриго
|5
|0.45
|Беллингем Джуд
|4
|0.36
|Хоселу Санмартин
|3
|0.27
|Диас Браим
|2
|0.18
|Себальос Дани
|1
|0.09
|Вальверде Федерико
|1
|0.09
|Пас Николас
|1
|0.09
|Кроос Тони
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|8 (3)
|0.73
|Сане Лерой
|2
|0.18
|Мусиала Джамал
|2
|0.18
|Тель Матис
|2
|0.18
|Гнабри Серж
|2
|0.18
|Коман Кингсли
|2
|0.18
|Киммих Йозуа
|1
|0.09
|Мюллер Томас
|1
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Горецка Леон
|0
|0
|Де Лигт Маттейс
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Альфонсо
|3
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Горецка Леон
|2
|0
|Упамекано Дайо
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
12
Реал Мадрид
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Бавария
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
67%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
3
14%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
6
27%
5
25%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
3
19%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5
Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Бавария
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
56
38
110
110
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бавария
Исход игры
Реал Мадрид
65.9% (81)
Ничья
8.1% (10)
Бавария
26% (32)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (45)
Меньше
18.18% (10)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
20.3% (25)
3:1 Реал Мадрид
7.3% (9)
1:0 Реал Мадрид
4.1% (5)
2:3 Бавария
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Реал Мадрид
2.4% (3)
3:2 Реал Мадрид
1.6% (2)
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