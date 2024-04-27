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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Второй тайм: 54'
Коньяспор
0'

Ход матча

46'
Мениг Квинси
Тургунбаев Азизбек
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
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Сивасспор
Ничья
Коньяспор
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Все Коэффициенты
13
Николич
Джордже
44
Пуггурас
Ахиллеас
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
99
Палули
Мурат
58
Эрдал
Зия
90
Тургунбаев
Азизбек
12
Акдаг
Ибрахим
8
Харисис
Харилаос
10
Нжи
Клинтон
Муа
9
Манай
Рей
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
33
Filip
Damjanovic
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
6
Дикмен
Сонер
18
Ндао
Алассан
8
Чикылдэу
Александру
11
Андреасен
Лука
17
Чикалеши
Сокол
Сивасспор
5-4-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Коньяспор

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.5%
70.6%
5.9%
4 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.8%
69%
17.2%
4 победы 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:1
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
5:0
С
2:1
К
3:2
К
0:0
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.27

Среднее время на гол

60
337

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

1.28
0.62

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

70
145

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 17 (4) 0.5
Койта Бенгали-Фоде 6 (1) 0.18
Сайс Самуэль 5 0.15
Нжи Клинтон Муа 2 0.06
Мениг Квинси 2 0.06
Османпаша Джанер 2 0.06
Родригес Жерсон 2 0.06
Квет Роман 1 0.03
Аппиндангойе Аарон 1 0.03
Бэрроу Моду 1 0.03
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Чифтчи Угюр 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Палули Мурат 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 11 (8) 0.32
Андреасен Лука 5 0.15
Хауберт Гильерме 4 (1) 0.12
Морено Марлос 2 0.06
Н'Зонзи Стивен 2 0.06
Мурич Роберт 2 0.06
Язгылы Угурджан 2 0.06
Ндао Алассан 2 0.06
Этеми Вален 1 0.03
Огюз Ахмет 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 10 0
Чифтчи Угюр 8 0
Харисис Харилаос 8 0
Койта Бенгали-Фоде 4 1
Квет Роман 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Вурал Али Шашал 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Пуггурас Ахиллеас 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Цакташ Мийо 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 7 1
Огюз Ахмет 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Хадебе Тинейдж 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Язгылы Угурджан 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Самбу Були 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Словик Якуб 2 0
Паш Бруно 2 0
Этеми Вален 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Ндао Алассан 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Коньяспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
12
Сивасспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Коньяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

14
14
Сивасспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Коньяспор
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

27
26

Голы по времени матча

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
6
29%
1
6%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
24%
4
24%
76-90

Пропущено

18
25
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
6
33%
5
20%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
5
28%
7
28%
76-90

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
5
28%
3
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
33%
5
25%
76-90

Пропущено

28
19
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
8
29%
2
11%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
8
29%
4
21%
61-75
3
11%
8
42%
76-90

Забито

39
37
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
11
28%
4
11%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
2
5%
10
27%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
11
28%
9
24%
76-90

Пропущено

46
44
23 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
3
7%
4
9%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
14
30%
7
16%
31-45
6
13%
6
14%
46-60
9
20%
8
18%
61-75
8
17%
15
34%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0
Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0

Результаты матчей

Сивасспор
Коньяспор

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 55%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
3
14
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
25
8
8
25
1.5
9
24
5
28
2.5
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 33 27 5 1 87 - 30 86
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 33 14 7 12 44 - 38 49
6.
Касымпаша
 1:0 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
8.
Сивасспор
 0:0 Заявка 34 11 13 10 40 - 45 46
9.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
10.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
11.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 0:1 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 0:0 Заявка 34 8 13 13 34 - 47 37
16.
Газиантеп
 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Пендикспор
 Заявка 33 7 9 17 37 - 68 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
5.
Самсунспор
 0:1 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
10.
Касымпаша
 1:0 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
11.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
14.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
15.
Сивасспор
 0:0 Заявка 17 5 9 3 21 - 18 24
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 1:0 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Сивасспор
 0:0 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 0:0 Заявка 18 3 9 6 15 - 27 18
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 0:1 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 17 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тургунбаев Азизбек уходит с поля. Мениг Квинси выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Коньяспор
4.02
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3.15
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3.10
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