Тур: 34. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
84' Желтая карточкаЭтеми Вален
1:0
86' ГолМанай Рей
89' Желтая карточкаСамбу Були
90' Желтая карточкаЭлмаз Бартуг
90' Желтая карточкаНжи Клинтон Муа
90'+4
Ход матча
84'
86'
1:0
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
14
Камара
Самба
99
Палули
Мурат
58
Эрдал
Зия
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
18
Ндао
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
99 Палули МуратЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
95 Мениг КвинсиПолузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
-
25 Самбу БулиНападающий
-
-
24 Orkun Sarun
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сивасспор
Коньяспор
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.5%
70.6%
5.9%
4 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
29 матчей
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.8%
69%
17.2%
4 победы 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.27
Среднее время на гол
60
337
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
1.28
0.62
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
70
145
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|18 (4)
|0.53
|Койта Бенгали-Фоде
|6 (1)
|0.18
|Сайс Самуэль
|5
|0.15
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.06
|Мениг Квинси
|2
|0.06
|Османпаша Джанер
|2
|0.06
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|Квет Роман
|1
|0.03
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.03
|Бэрроу Моду
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|11 (8)
|0.32
|Андреасен Лука
|5
|0.15
|Хауберт Гильерме
|4 (1)
|0.12
|Морено Марлос
|2
|0.06
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0.06
|Мурич Роберт
|2
|0.06
|Язгылы Угурджан
|2
|0.06
|Ндао Алассан
|2
|0.06
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|10
|0
|Чифтчи Угюр
|8
|0
|Харисис Харилаос
|8
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|4
|1
|Нжи Клинтон Муа
|3
|1
|Квет Роман
|4
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Вурал Али Шашал
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Элмаз Бартуг
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Цакташ Мийо
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|7
|1
|Огюз Ахмет
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Хадебе Тинейдж
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Язгылы Угурджан
|4
|0
|Самбу Були
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Ндао Алассан
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Коньяспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
12
Сивасспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Коньяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
14
14
Сивасспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
53% (18)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Коньяспор
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
27
26
Голы по времени матча
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
6
27%
1
6%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Пропущено
18
26
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
6
33%
5
19%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
5
28%
8
31%
76-90
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
5
28%
3
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
33%
5
25%
76-90
Пропущено
28
19
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
8
29%
2
11%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
8
29%
4
21%
61-75
3
11%
8
42%
76-90
Забито
40
37
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
11
28%
4
11%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
2
5%
10
27%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
3
8%
4
11%
61-75
12
30%
9
24%
76-90
Пропущено
46
45
23 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
3
7%
4
9%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
14
30%
7
16%
31-45
6
13%
6
13%
46-60
9
20%
8
18%
61-75
8
17%
16
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0
Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0
Результаты матчей
Сивасспор
Коньяспор
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
2:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 56%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
133
413
610
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
126
413
315
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
259
826
925
529
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|5.
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 40
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|8.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|10.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|16.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|37 - 68
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|10.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|9.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9