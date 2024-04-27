Тур: 34. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
1:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
3'
1:0
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Касымпаша
Самсунспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
67
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|14 (2)
|0.41
|Да Кошта Нуну
|12
|0.35
|Фалл Мамаду
|8
|0.24
|Бен Уаннес Мортада
|5
|0.15
|Хайрадинович Харис
|4 (2)
|0.12
|Винк Клаудио
|3
|0.09
|Гюл Гёкхан
|2
|0.06
|Гомис Ирон
|1
|0.03
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|Нгой Жульен
|1
|0.03
|Озчан Ясин
|1
|0.03
|Поросо Джексон
|1
|0.03
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.21
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.18
|Хольсе Карло
|5
|0.15
|Кылынч Эмре
|4
|0.12
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.09
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.09
|Димата Ландри
|2
|0.06
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|7
|1
|Бен Уаннес Мортада
|7
|0
|Омеруо Кеннет
|5
|1
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Кара Айтач
|4
|0
|Фалл Мамаду
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Гюл Гёкхан
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Айдын Тайлан Утку
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Янар Али
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Чаглаян Огулджан
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Димата Ландри
|4
|1
|Озтюрк Алим
|5
|0
|Ван Дронгелен Рик
|5
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Хольсе Карло
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Челик Осман
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Антальялы Тайлан
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
10
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Самсунспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
19
23
Касымпаша
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Самсунспор
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
30
33
Голы по времени матча
Забито
29
13
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 0
21 Не забивали 23
2
7%
0
0%
1-15
6
21%
1
8%
16-30
4
14%
2
15%
31-45
6
21%
2
15%
46-60
4
14%
4
31%
61-75
7
24%
4
31%
76-90
Пропущено
30
28
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 16
13 Не пропускали 16
3
10%
6
21%
1-15
4
13%
7
25%
16-30
7
23%
3
11%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
7
23%
5
18%
76-90
Забито
25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
4%
6
24%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
20%
1
4%
31-45
8
32%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
24%
10
40%
76-90
Пропущено
30
14
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
13%
3
21%
1-15
6
20%
3
21%
16-30
6
20%
3
21%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
8
27%
4
29%
76-90
Забито
54
38
21 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
3
6%
6
16%
1-15
9
17%
3
8%
16-30
9
17%
3
8%
31-45
14
26%
6
16%
46-60
6
11%
6
16%
61-75
13
24%
14
37%
76-90
Пропущено
60
42
30 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 24
26 Не пропускали 25
7
12%
9
21%
1-15
10
17%
10
24%
16-30
13
22%
6
14%
31-45
8
13%
3
7%
46-60
7
12%
5
12%
61-75
15
25%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4
Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2
Самсунспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1
Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Результаты матчей
Касымпаша
Самсунспор
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 30%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
97
89
610
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
98
214
512
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2310
1815
1023
1122
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|33
|27
|5
|1
|87 - 30
|86
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 38
|49
|6.
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|8.
|0:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|40 - 45
|46
|9.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|10.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|0:1 Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|0:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|34 - 47
|37
|16.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|37 - 46
|33
|19.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|37 - 68
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|10.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|15.
|0:0 Заявка
|17
|5
|9
|3
|21 - 18
|24
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|1:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|15 - 27
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|0:1 Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|17 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9