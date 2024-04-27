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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Касымпаша
1:0
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
3' Гол
Кара Айтач
41' Желтая карточка
Фалл Мамаду
72' Желтая карточка
Димата Ландри
78' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
83' Желтая карточка
Фофана Морике
90' Желтая карточка
Янниотис Андреас
90'+7

Ход матча

3'
Кара Айтач
(Хайрадинович Харис)
1:0
41'
Фалл Мамаду
 
46'
 
Димата Ландри
Муандилмаджи Мариус
46'
 
Нтчам Оливье
Озтюрк Алим
63'
Чаглаян Огулджан
Нгой Жульен
 
70'
 
Шиндлер Кингсли
Явру Зеки
70'
 
Фофана Морике
Хольсе Карло
72'
 
Димата Ландри
78'
 
Ван Дронгелен Рик
83'
 
Фофана Морике
85'
Садику Лорет
Кара Айтач
 
86'
 
Муйя Арбнор
Тэт Флавьен
90'
Чифтпынар Садик
Фалл Мамаду
 
90'
Янниотис Андреас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
9
Нгой
Жульен
18
Да
Кошта
Нуну
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
48
Антальялы
Тайлан
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
Касымпаша
4-1-4-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Самсунспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
4:2
АЛ
2:1
АЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
67

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 14 (2) 0.41
Да Кошта Нуну 12 0.35
Фалл Мамаду 8 0.24
Бен Уаннес Мортада 5 0.15
Хайрадинович Харис 4 (2) 0.12
Винк Клаудио 3 0.09
Гюл Гёкхан 2 0.06
Гомис Ирон 1 0.03
Омеруо Кеннет 1 0.03
Нгой Жульен 1 0.03
Озчан Ясин 1 0.03
Поросо Джексон 1 0.03
Чаглаян Огулджан 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.21
Нтчам Оливье 6 (4) 0.18
Хольсе Карло 5 0.15
Кылынч Эмре 4 0.12
Ван Дронгелен Рик 3 0.09
Кара Эркан 3 (1) 0.09
Димата Ландри 2 0.06
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 7 1
Бен Уаннес Мортада 7 0
Омеруо Кеннет 5 1
Чифтпынар Садик 5 0
Кара Айтач 4 0
Фалл Мамаду 4 0
Гомис Ирон 4 0
Янниотис Андреас 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Озчан Ясин 3 0
Айдын Тайлан Утку 3 0
Янар Али 2 0
Поросо Джексон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Чаглаян Огулджан 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 5 1
Муандилмаджи Мариус 5 1
Ван Дронгелен Рик 6 0
Озтюрк Алим 5 0
Кылынч Эмре 4 0
Фофана Морике 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Хольсе Карло 4 0
Явру Зеки 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Челик Осман 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Раман Бенито 2 0
Антальялы Тайлан 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
10
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Самсунспор
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

19
23
Касымпаша
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Самсунспор
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

30
33

Голы по времени матча

Забито

30
13
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 0
21 Не забивали 24
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
1
8%
16-30
4
13%
2
15%
31-45
6
20%
2
15%
46-60
4
13%
4
31%
61-75
7
23%
4
31%
76-90

Пропущено

30
29
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 17
13 Не пропускали 17
3
10%
7
24%
1-15
4
13%
7
24%
16-30
7
23%
3
10%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
7
23%
5
17%
76-90

Забито

25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
4%
6
24%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
20%
1
4%
31-45
8
32%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
24%
10
40%
76-90

Пропущено

30
14
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
13%
3
21%
1-15
6
20%
3
21%
16-30
6
20%
3
21%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
8
27%
4
29%
76-90

Забито

55
38
22 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
4
7%
6
16%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
9
16%
3
8%
31-45
14
25%
6
16%
46-60
6
11%
6
16%
61-75
13
24%
14
37%
76-90

Пропущено

60
43
30 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 25
26 Не пропускали 26
7
12%
10
23%
1-15
10
17%
10
23%
16-30
13
22%
6
14%
31-45
8
13%
3
7%
46-60
7
12%
5
12%
61-75
15
25%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4
Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2
Самсунспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1
Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0

Результаты матчей

Касымпаша
Самсунспор

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 29%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
8
9
6
11
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
9
8
1.5
2
15
5
12
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
23
11
18
16
1.5
10
24
11
23
2.5
3
31
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
8.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
9.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
10.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
11.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
16.
Газиантеп
 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 33 7 9 17 37 - 68 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
10.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
11.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
14.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Фалл Мамаду получил желтую карточку от судьи
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