Тур: 34. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаУйсал Неджип
25' Красная карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
1:0
30' ГолБачуайи Миши
56' Желтая карточкаГеззаль Рашид
2:0
69' ГолКавечи Ирфан
77' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
2:1
82' ГолТосун Дженк
90' Желтая карточкаКолли Омар
90'+6
Ход матча
8'
30'
1:0
56'
69'
82'
2:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
17
Уорролл
Джо
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
История личных встреч
Фенербахче
Бешикташ
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
39 матчей
43.6%
33.3%
23.1%
17 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.5%
43.6%
17.9%
15 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.89
1.52
Среднее время на гол
47
59
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.48
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
65
56
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|21 (1)
|0.62
|Кавечи Ирфан
|12
|0.35
|Бачуайи Миши
|11 (4)
|0.32
|Тадич Душан
|9 (6)
|0.26
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.26
|Юндер Дженгиз
|9
|0.26
|Фред Сантос
|3
|0.09
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.09
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.06
|Дурсун Сердар
|2
|0.06
|Джику Александер
|2
|0.06
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|10
|0.29
|Тосун Дженк
|6
|0.18
|Колли Омар
|6
|0.18
|Рашица Милот
|4
|0.12
|Абубакар Венсан
|4
|0.12
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.12
|Мулека Джексон
|3
|0.09
|Мучи Эрнест
|3
|0.09
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|8
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|10
|0
|Остерволде Джейден
|8
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Джику Александер
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Уйсал Неджип
|5
|0
|Учан Салих
|5
|0
|Геззаль Рашид
|5
|0
|Колли Омар
|3
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|1
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Бешикташ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
5
8
Фенербахче
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Бешикташ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
0
11
Упущенные победы
38
20
Фенербахче
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Бешикташ
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
43
28
Голы по времени матча
Забито
48
20
21 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
7
15%
1
5%
1-15
6
13%
3
15%
16-30
8
17%
3
15%
31-45
8
17%
3
15%
46-60
10
21%
3
15%
61-75
9
19%
7
35%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
18%
4
15%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
23%
5
19%
76-90
Забито
38
25
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
5
13%
4
16%
1-15
1
3%
4
16%
16-30
11
29%
3
12%
31-45
6
16%
4
16%
46-60
4
11%
8
32%
61-75
11
29%
2
8%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
6
43%
76-90
Забито
86
45
38 В 1-м тайме 18
48 Во 2-м тайме 27
22 Забивали первыми 19
2 Не забивали 6
12
14%
5
11%
1-15
7
8%
7
16%
16-30
19
22%
6
13%
31-45
14
16%
7
16%
46-60
14
16%
11
24%
61-75
20
23%
9
20%
76-90
Пропущено
34
40
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
4
12%
6
15%
1-15
5
15%
6
15%
16-30
6
18%
5
13%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
7
21%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0
Бешикташ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0
Результаты матчей
Фенербахче
Бешикташ
Точный счет
2:1
5 раз 29%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:0
6 раз 35%
1:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
4
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 38%
4
6 раз 18%
1
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
7
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
12 раз 35%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
152
152
89
89
116
710
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
125
710
611
116
314
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
322
Больше Меньше
277
277
1519
1420
232
1024
133
430
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|5.
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 40
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|8.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|10.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|16.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|37 - 68
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|10.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|9.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9