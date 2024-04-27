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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Фенербахче
2:1
Конец матча
Бешикташ
0'
8' Желтая карточка
Уйсал Неджип
25' Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
1:0
30' Гол
Бачуайи Миши
56' Желтая карточка
Геззаль Рашид
2:0
69' Гол
Кавечи Ирфан
77' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
2:1
82' Гол
Тосун Дженк
90' Желтая карточка
Колли Омар
90'+6

Ход матча

8'
 
Уйсал Неджип
19'
Крунич Раде
Юксек Исмаил
 
19'
Сёюнджю Чаглар
Бекао Родриго
 
25'
 
Али Мохамед Альмоатасембеллах
30'
Бачуайи Миши
(Тадич Душан)
1:0
46'
 
Геззаль Рашид
Рашица Милот
56'
 
Геззаль Рашид
62'
 
Окслейд-Чемберлен Алекс
Мучи Эрнест
69'
Кавечи Ирфан
(Шиманьски Себастьян)
2:0
74'
Джеко Эдин
Бачуайи Миши
 
77'
Осайи-Самуэль Брайт
 
78'
 
Тосун Дженк
Киличсой Семих
82'
2:1
Тосун Дженк
(Мулека Джексон)
88'
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян
 
90'
 
Колли Омар

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
17
Уорролл
Джо
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
90
Киличсой
Семих
40
Мулека
Джексон
Фенербахче
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Бешикташ

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

39 матчей

43.6%
33.3%
23.1%
17 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
43.6%
17.9%
15 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:3
С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
3:1
С
3:3
С
1:1
К
2:2
С
3:1
С
2:1
С
1:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
3:3
С
3:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:4
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
К
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.89
1.52

Среднее время на гол

47
59

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.48
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

65
56

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 21 (1) 0.62
Кавечи Ирфан 12 0.35
Бачуайи Миши 11 (4) 0.32
Тадич Душан 9 (6) 0.26
Шиманьски Себастьян 9 0.26
Юндер Дженгиз 9 0.26
Фред Сантос 3 0.09
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.09
Яндаш Мерт Хакан 2 0.06
Дурсун Сердар 2 0.06
Джику Александер 2 0.06
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 10 0.29
Тосун Дженк 6 0.18
Колли Омар 6 0.18
Рашица Милот 4 0.12
Абубакар Венсан 4 0.12
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.12
Мулека Джексон 3 0.09
Мучи Эрнест 3 0.09
Фернандеш Жедсон 2 0.06
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 8 2
Осайи-Самуэль Брайт 10 0
Остерволде Джейден 8 0
Кавечи Ирфан 5 0
Джику Александер 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Акайдин Самет 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Бекао Родриго 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Азиз Сердар 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Зайц Миха 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Фернандеш Жедсон 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Уйсал Неджип 5 0
Учан Салих 5 0
Геззаль Рашид 5 0
Колли Омар 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Масуаку Артур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Свенссон Юнас 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 1
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Мераш Умут 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Уорролл Джо 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Бешикташ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

5
8
Фенербахче
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Бешикташ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

0
11

Упущенные победы

38
20
Фенербахче
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Бешикташ
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

43
28

Голы по времени матча

Забито

48
20
21 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
7
15%
1
5%
1-15
6
13%
3
15%
16-30
8
17%
3
15%
31-45
8
17%
3
15%
46-60
10
21%
3
15%
61-75
9
19%
7
35%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
18%
4
15%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
5
23%
5
19%
76-90

Забито

38
25
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
5
13%
4
16%
1-15
1
3%
4
16%
16-30
11
29%
3
12%
31-45
6
16%
4
16%
46-60
4
11%
8
32%
61-75
11
29%
2
8%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
6
43%
76-90

Забито

86
45
38 В 1-м тайме 18
48 Во 2-м тайме 27
22 Забивали первыми 19
2 Не забивали 6
12
14%
5
11%
1-15
7
8%
7
16%
16-30
19
22%
6
13%
31-45
14
16%
7
16%
46-60
14
16%
11
24%
61-75
20
23%
9
20%
76-90

Пропущено

34
40
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
4
12%
6
15%
1-15
5
15%
6
15%
16-30
6
18%
5
13%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
7
21%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0
Бешикташ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0

Результаты матчей

Фенербахче
Бешикташ

Точный счет

2:1
5 раз 29%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:0
6 раз 35%
1:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
4
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 38%
4
6 раз 18%
1
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
7
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
12 раз 35%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
2
15
2
1.5
8
9
8
9
2.5
1
16
7
10
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
12
5
1.5
7
10
6
11
2.5
1
16
3
14
3.5
1
16
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
2
0.5
Больше Меньше
27
7
27
7
1.5
15
19
14
20
2.5
2
32
10
24
3.5
1
33
4
30
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
8.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
9.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
10.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
11.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
16.
Газиантеп
 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 33 7 9 17 37 - 68 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
10.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
11.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
14.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
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