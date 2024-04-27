Тур: 34. Стадион: Новый стадион Хатая.
1:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолПёнтек Кшиштоф
23' Желтая карточкаИлкхан Эмирхан
25' Желтая карточкаСоуза Жосеф
61' Желтая карточкаРивас Ригоберто
63' Желтая карточкаДуарте Леонардо
0:2
69' ГолКеман Оливье
1:2
73' ГолДадашов Ренат
90'+8
Ход матча
5'
23'
25'
61'
63'
69'
0:2
73'
1:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ба
Уссейну
89
Соуза
Жосеф
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|7 (2)
|0.21
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0.18
|Ривас Ригоберто
|5
|0.15
|Дадашов Ренат
|5 (3)
|0.15
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.09
|Массанга Шандрель
|2
|0.06
|Саглам Геркем
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|14 (3)
|0.41
|Фигейредо Жоау
|7
|0.21
|Пелкас Димитрис
|5
|0.15
|Опоку Джером
|4
|0.12
|Абейд Мехди
|3
|0.09
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Кеман Оливье
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Озджан Беркай
|1 (1)
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардешлер Эрдже
|7
|0
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Гулам Фаузи
|6
|0
|Ривас Ригоберто
|6
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Беяз Омер
|5
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Аличи Керим
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Ба Уссейну
|7
|1
|Опоку Джером
|7
|1
|Тюрюдж Дениз
|8
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Илкхан Эмирхан
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Истанбул Башакшехир
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
14
5
Хатайспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Истанбул Башакшехир
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
6
22
Хатайспор
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
Истанбул Башакшехир
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
28
20
7 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
3
11%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
5
18%
4
20%
46-60
8
29%
3
15%
61-75
8
29%
6
30%
76-90
Пропущено
23
22
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
4
18%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
6
26%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
6
26%
4
18%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
28 Не забивали 20
2
18%
5
19%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
4
36%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
18%
4
15%
76-90
Пропущено
24
17
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
4
17%
5
29%
29%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
9
38%
2
12%
76-90
Забито
39
46
12 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 13
15 Не забивали 10
5
13%
9
20%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
3
8%
6
13%
31-45
9
23%
10
22%
46-60
8
21%
8
17%
61-75
10
26%
10
22%
76-90
Пропущено
47
39
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 23
5
11%
9
23%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
7
15%
3
8%
61-75
15
32%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0
Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2
Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3
Результаты матчей
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
3
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
3
6 раз 18%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 32%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
710
89
611
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
107
215
710
116
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
2311
925
1519
727
727
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|5.
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 40
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|8.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|10.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|16.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|37 - 68
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|10.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|9.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9