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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Хатайспор
1:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
5' Гол
Пёнтек Кшиштоф
23' Желтая карточка
Илкхан Эмирхан
25' Желтая карточка
Соуза Жосеф
61' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
63' Желтая карточка
Дуарте Леонардо
0:2
69' Гол
Кеман Оливье
1:2
73' Гол
Дадашов Ренат
90'+8
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
88
Сертель
Джемали
4
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
7
Беяз
Омер
17
Деле-Баширу
Фисайо
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
89
Соуза
Жосеф
10
Озджан
Беркай
26
Илкхан
Эмирхан
14
Пелкас
Димитрис
11
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
Хатайспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Истанбул Башакшехир

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:1
С
1:0
С
3:3
С
3:0
С
0:3
ТМК
2:2
С
1:5
С
2:0
К
4:1
К
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 7 (2) 0.21
Деле-Баширу Фисайо 6 0.18
Ривас Ригоберто 5 0.15
Дадашов Ренат 5 (3) 0.15
Ламкель Зе Дидье 3 0.09
Массанга Шандрель 2 0.06
Саглам Геркем 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Гулам Фаузи 1 0.03
Килама Ги-Марселен 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 14 (3) 0.41
Фигейредо Жоау 7 0.21
Пелкас Димитрис 5 0.15
Опоку Джером 4 0.12
Абейд Мехди 3 0.09
Тюрюдж Дениз 2 0.06
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Кеман Оливье 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Озджан Беркай 1 (1) 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Ба Уссейну 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардешлер Эрдже 7 0
Дадашов Ренат 7 0
Гулам Фаузи 6 0
Ривас Ригоберто 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Беяз Омер 5 0
Саглам Геркем 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Педру Руй III 2 0
Синик Догукан 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Абид Рейан 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Ба Уссейну 7 1
Опоку Джером 7 1
Тюрюдж Дениз 8 0
Пелкас Димитрис 5 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Лима Лукас 4 0
Илкхан Эмирхан 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Кеман Оливье 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Давидсон 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Истанбул Башакшехир
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

14
5
Хатайспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Истанбул Башакшехир
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

6
22
Хатайспор
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
Истанбул Башакшехир
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

28
20
7 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
3
11%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
5
18%
4
20%
46-60
8
29%
3
15%
61-75
8
29%
6
30%
76-90

Пропущено

23
22
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
4
18%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
6
26%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
6
26%
4
18%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
28 Не забивали 20
2
18%
5
19%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
4
36%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
18%
4
15%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
4
17%
5
29%
29%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
9
38%
2
12%
76-90

Забито

39
46
12 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 13
15 Не забивали 10
5
13%
9
20%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
3
8%
6
13%
31-45
9
23%
10
22%
46-60
8
21%
8
17%
61-75
10
26%
10
22%
76-90

Пропущено

47
39
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 23
5
11%
9
23%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
7
15%
3
8%
61-75
15
32%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0
Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2
Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3

Результаты матчей

Хатайспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
3
6 раз 18%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 32%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
8
9
6
11
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
10
7
2
15
1.5
7
10
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
23
11
9
25
1.5
15
19
7
27
2.5
7
27
1
33
3.5
1
33
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
8.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
9.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
10.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
11.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
16.
Газиантеп
 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 33 7 9 17 37 - 68 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
10.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
11.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
14.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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