Тур: 34. Стадион: Вефа.
2:0
Второй тайм: 73'
0'
1:0
36' ГолЯлчын Гювен
42' Желтая карточкаСафури Рамиз
56' Вторая желтая карточкаСафури Рамиз
2:0
64' ГолМарсао v
Ход матча
36'
1:0
42'
56'
64'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ялчын
Гювен
70
Марсао
v
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
80
Узун
Эмре
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
-
70 Марсао vНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
-
98 Тугьян АхметЗащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
-
72 Топрак ХарунЗащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Антальяспор
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Среднее время на гол
135
77
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|8
|0.24
|Эйссерик Валентин
|5
|0.15
|Роден Маркус
|4
|0.12
|Келес Джан
|4
|0.12
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.09
|Мендеш Райан
|2
|0.06
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|Марсао v
|2
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Фегули Софьян
|1 (1)
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|14 (3)
|0.41
|Джехезкель Сагив
|6
|0.18
|Ларссон Сэм
|4
|0.12
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.09
|Шарич Дарио
|3
|0.09
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.06
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Бютюки Зюмер
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Бираски Давиде
|7
|1
|Мендеш Райан
|5
|2
|Эйссерик Валентин
|6
|1
|Мерджан Левент
|7
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Дурсун Салих
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Марсао v
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|8
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|8
|0
|Букса Адам
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Вурал Гюрай
|6
|0
|Сафури Рамиз
|4
|1
|Ассомбалонга Бритт
|5
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
|Узун Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Антальяспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
10
Фатих Карагюмрюк
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
6
19
Фатих Карагюмрюк
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
Антальяспор
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
4%
3
16%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
9
35%
5
26%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
8
31%
3
16%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
31%
6
26%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
17%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
42%
2
11%
76-90
Пропущено
28
15
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
3
11%
2
13%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
9
32%
4
27%
76-90
Забито
38
38
17 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
3
8%
7
18%
1-15
2
5%
6
16%
16-30
12
32%
9
24%
31-45
5
13%
6
16%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
13
34%
5
13%
76-90
Пропущено
41
38
18 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
4
10%
5
13%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
9
22%
10
26%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
12
29%
29%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Антальяспор
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
79
611
412
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
115
215
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2310
924
1122
429
330
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|34
|18
|4
|12
|60 - 46
|58
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|5.
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 40
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|45 - 51
|49
|8.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|49 - 46
|48
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|0:2 Заявка
|34
|11
|12
|11
|38 - 40
|45
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 48
|43
|12.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|Заявка
|34
|8
|14
|12
|42 - 45
|38
|15.
|2:0 Заявка
|34
|9
|9
|16
|39 - 42
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|39 - 54
|34
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|27 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|9.
|0:2 Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|10.
|2:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 14
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|0:2 Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 25
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|2:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9