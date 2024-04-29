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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
2:0
Второй тайм: 73'
Антальяспор
0'
1:0
36' Гол
Ялчын Гювен
42' Желтая карточка
Сафури Рамиз
56' Вторая желтая карточка
Сафури Рамиз
2:0
64' Гол
Марсао v

Ход матча

21'
 
Налдо Гомес
Озтюрк Бахадыр
36'
Ялчын Гювен
(Марсао v)
1:0
42'
 
Сафури Рамиз
56'
 
Сафури Рамиз
60'
Курбелис Димитрис
Фегули Софьян
 
60'
 
Акьоль Уфук
Ракип Эрдаль
64'
Марсао v
(Роден Маркус)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Антальяспор
3.55
7.80
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65.00
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Все Коэффициенты
31
Сиригу
Сальваторе
3
Весели
Фредерик
4
Бираски
Давиде
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
6
Роден
Маркус
7
Келес
Джан
9
Эйссерик
Валентин
10
Ялчын
Гювен
70
Марсао
v
1
Лейте
Элтон
4
Герджалиу
Амар
3
Озтюрк
Бахадыр
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
6
Ракип
Эрдаль
80
Узун
Эмре
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
22
Ван
де
Стрек
Сандер
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Антальяспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
ТМК
2:3
С
4:2
С
3:0
С
0:0
С
2:2
С
3:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Среднее время на гол

135
77

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 8 0.24
Эйссерик Валентин 5 0.15
Роден Маркус 4 0.12
Келес Джан 4 0.12
Дурсун Сердар 3 (1) 0.09
Мендеш Райан 2 0.06
Ласанья Кевин 2 0.06
Марсао v 2 0.06
Мерджан Левент 1 0.03
Фегули Софьян 1 (1) 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 14 (3) 0.41
Джехезкель Сагив 6 0.18
Ларссон Сэм 4 0.12
Ешильюрт Эрдоган 3 0.09
Шарич Дарио 3 0.09
Ван де Стрек Сандер 2 0.06
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Бютюки Зюмер 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Топрак Омер 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Бираски Давиде 7 1
Мендеш Райан 5 2
Эйссерик Валентин 6 1
Мерджан Левент 7 0
Фегули Софьян 4 0
Дурсун Салих 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Мор Эмре 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Весели Фредерик 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Дитуро Матиас 1 0
Марсао v 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 8 0
Ешильюрт Эрдоган 8 0
Букса Адам 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Вурал Гюрай 6 0
Сафури Рамиз 4 1
Ассомбалонга Бритт 5 0
Джехезкель Сагив 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Узун Эмре 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Антальяспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
10
Фатих Карагюмрюк
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

6
19
Фатих Карагюмрюк
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
Антальяспор
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
4%
3
16%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
9
35%
5
26%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
8
31%
3
16%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
31%
6
26%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
17%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
42%
2
11%
76-90

Пропущено

28
15
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
3
11%
2
13%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
9
32%
4
27%
76-90

Забито

38
38
17 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
3
8%
7
18%
1-15
2
5%
6
16%
16-30
12
32%
9
24%
31-45
5
13%
6
16%
46-60
3
8%
5
13%
61-75
13
34%
5
13%
76-90

Пропущено

41
38
18 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
4
10%
5
13%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
9
22%
10
26%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
12
29%
29%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Антальяспор

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
9
1.5
6
11
4
12
2.5
1
16
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
5
2
15
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
23
10
9
24
1.5
11
22
4
29
2.5
3
30
2
31
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 34 18 4 12 60 - 46 58
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 34 14 7 13 45 - 51 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 34 12 12 10 49 - 46 48
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 0:2 Заявка 34 11 12 11 38 - 40 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 34 11 10 13 39 - 48 43
12.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 34 8 14 12 42 - 45 38
15.
Фатих Карагюмрюк
 2:0 Заявка 34 9 9 16 39 - 42 36
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Газиантеп
 Заявка 34 9 7 18 39 - 54 34
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 34 4 7 23 27 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
5.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
6.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
8.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
9.
Антальяспор
 0:2 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 2:0 Заявка 17 7 6 4 27 - 14 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
13.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
14.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 0:2 Заявка 17 4 4 9 19 - 25 16
12.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
14.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 2:0 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Роден Маркус сделал результативную передачу.
  • 64'
    Г О О О О Л - Марсао v бьет в цель!
  • 60'
    Фегули Софьян уходит с поля. Курбелис Димитрис выходит вместо него
  • 60'
    Ракип Эрдаль уходит с поля. Уфук Акёл выходит вместо него
  • 56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Сафури Рамиз получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Антальяспор
3.55
7.80
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65.00
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 2:0 Антальяспор онлайн

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Фатих Карагюмрюк
Антальяспор
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