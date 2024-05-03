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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Бешикташ
3:2
Конец матча
Ризеспор
0'
0:1
5' Гол
Олавоин Ибрахим
1:1
7' Гол
Колли Омар
41' Желтая карточка
Колли Омар
43' Желтая карточка
Аликулов Хусниддин
45' Желтая карточка
Пехливан Халиль
2:1
65' Гол
Рашица Милот
67' Желтая карточка
Киличсой Семих
2:2
68' Гол
Топчу Эмир Хан
80' Желтая карточка
Зауэр Густаво
3:2
90' Гол
Уорролл Джо
90'+9
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
79
Эмрекан
Терзи
8
Учан
Салих
18
Геззаль
Рашид
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
90
Киличсой
Семих
40
Мулека
Джексон
1
Четин
Тарык
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
28
Акинтола
Дэвид
9
Гайч
Адольфо
Бешикташ
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Ризеспор

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

24 матча

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:4
С
2:2
С
3:0
С
2:3
К
1:0
С
6:0
С
1:2
С
1:1
С
2:7
С
4:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
1:2
КТ
0:0
КТ
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
К
3:2
К
1:0
К
1:2

Голы

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.83
2.25

Среднее время на гол

49
40

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Среднее время на гол

83
135

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 10 0.29
Колли Омар 7 0.2
Тосун Дженк 6 0.17
Рашица Милот 5 0.14
Абубакар Венсан 4 0.11
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.11
Мулека Джексон 3 0.09
Мучи Эрнест 3 0.09
Фернандеш Жедсон 2 0.06
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.26
Олавоин Ибрахим 8 0.23
Гайч Адольфо 8 0.23
Зекири Альтин 5 0.14
Кесер Бенхур 4 0.11
Минчев Мартин 3 0.09
Шелви Джонджо 2 0.06
Мочи Отилла 2 0.06
Топчу Эмир Хан 1 0.03
Нильсен Каспер 1 0.03
Акинтола Дэвид 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Мари Джон 1 0.03
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Аккан Гёкхан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Фернандеш Жедсон 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Колли Омар 4 1
Уйсал Неджип 5 0
Учан Салих 5 0
Геззаль Рашид 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Масуаку Артур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Киличсой Семих 4 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 1
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Мераш Умут 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Уорролл Джо 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 11 1
Пала Митхат 6 1
Варешанович Дал 7 0
Олавоин Ибрахим 6 0
Шелви Джонджо 5 0
Нильсен Каспер 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Мочи Отилла 3 1
Аккан Гёкхан 3 0
Зауэр Густаво 3 0
Минчев Мартин 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аликулов Хусниддин 3 0
Пехливан Халиль 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Сарикайя Муаммер 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Коч Алберк 1 0
Четин Тарык 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
10
Бешикташ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

14
26
Бешикташ
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
26% (9)
31% (11)
Ризеспор
21.4%
78.6%
6 побед 22 поражения
Первый тайм
9% (3)
40% (14)
51% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
26% (9)
54% (19)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

5
14

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

28
19
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
5
18%
2
11%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
9
32%
6
32%
61-75
3
11%
5
26%
76-90

Пропущено

16
39
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
3
19%
6
15%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
3
19%
6
15%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
3
19%
8
21%
61-75
6
38%
10
26%
76-90

Забито

20
27
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
7
35%
9
33%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
4
15%
4
25%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
5
19%
3
19%
76-90

Забито

48
46
19 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
6
13%
4
9%
1-15
7
15%
6
13%
16-30
6
13%
10
22%
31-45
7
15%
5
11%
46-60
12
25%
7
15%
61-75
10
21%
14
30%
76-90

Пропущено

42
55
18 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
7
17%
10
18%
1-15
6
14%
4
7%
16-30
5
12%
8
15%
31-45
5
12%
9
16%
46-60
8
19%
11
20%
61-75
11
26%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0
Ризеспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4
Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1

Результаты матчей

Бешикташ
Ризеспор

Точный счет

2:0
6 раз 33%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
12 раз 34%
0
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
7
11
2
16
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
6
11
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
24
11
16
19
1.5
13
22
3
32
2.5
7
28
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 34 18 4 12 60 - 46 58
4.
Бешикташ
 Заявка 35 16 6 13 48 - 42 54
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 35 14 7 14 47 - 54 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 35 12 13 10 50 - 47 49
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 34 11 12 11 39 - 42 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 34 11 10 13 39 - 48 43
12.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 35 8 15 12 43 - 46 39
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 34 9 9 16 41 - 43 36
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Газиантеп
 Заявка 34 9 7 18 39 - 54 34
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 34 4 7 23 27 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
5.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
6.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
7.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
9.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 7 6 4 29 - 15 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
14.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
8.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 17 4 4 9 20 - 27 16
12.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
14.
Ризеспор
 Заявка 17 3 3 11 19 - 39 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
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