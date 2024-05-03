Тур: 35. Стадион: Тупрас.
0'
0:1
5' ГолОлавоин Ибрахим
1:1
7' ГолКолли Омар
41' Желтая карточкаКолли Омар
43' Желтая карточкаАликулов Хусниддин
45' Желтая карточкаПехливан Халиль
2:1
65' ГолРашица Милот
67' Желтая карточкаКиличсой Семих
2:2
68' ГолТопчу Эмир Хан
80' Желтая карточкаЗауэр Густаво
3:2
90' ГолУорролл Джо
90'+9
Ход матча
5'
7'
1:1
41'
45'
65'
2:1
67'
68'
2:2
80'
90'
3:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бешикташ
Ризеспор
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
24 матча
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.83
2.25
Среднее время на гол
49
40
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Среднее время на гол
83
135
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|10
|0.29
|Колли Омар
|7
|0.2
|Тосун Дженк
|6
|0.17
|Рашица Милот
|5
|0.14
|Абубакар Венсан
|4
|0.11
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.11
|Мулека Джексон
|3
|0.09
|Мучи Эрнест
|3
|0.09
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.26
|Олавоин Ибрахим
|8
|0.23
|Гайч Адольфо
|8
|0.23
|Зекири Альтин
|5
|0.14
|Кесер Бенхур
|4
|0.11
|Минчев Мартин
|3
|0.09
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Мочи Отилла
|2
|0.06
|Топчу Эмир Хан
|1
|0.03
|Нильсен Каспер
|1
|0.03
|Акинтола Дэвид
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Мари Джон
|1
|0.03
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Аккан Гёкхан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Колли Омар
|4
|1
|Уйсал Неджип
|5
|0
|Учан Салих
|5
|0
|Геззаль Рашид
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Киличсой Семих
|4
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|1
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|11
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Варешанович Дал
|7
|0
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Шелви Джонджо
|5
|0
|Нильсен Каспер
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Мочи Отилла
|3
|1
|Аккан Гёкхан
|3
|0
|Зауэр Густаво
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аликулов Хусниддин
|3
|0
|Пехливан Халиль
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Сарикайя Муаммер
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
10
Бешикташ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ризеспор
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
14
26
Бешикташ
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
26% (9)
31% (11)
Ризеспор
21.4%
78.6%
6 побед 22 поражения
Первый тайм
9% (3)
40% (14)
51% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
26% (9)
54% (19)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
5
14
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
21
36
Голы по времени матча
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
5
18%
2
11%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
9
32%
6
32%
61-75
3
11%
5
26%
76-90
Пропущено
16
39
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
3
19%
6
15%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
3
19%
6
15%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
3
19%
8
21%
61-75
6
38%
10
26%
76-90
Забито
20
27
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
1
5%
2
7%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
7
35%
9
33%
76-90
Пропущено
26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
4
15%
4
25%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Забито
48
46
19 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
6
13%
4
9%
1-15
7
15%
6
13%
16-30
6
13%
10
22%
31-45
7
15%
5
11%
46-60
12
25%
7
15%
61-75
10
21%
14
30%
76-90
Пропущено
42
55
18 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 23
7
17%
10
18%
1-15
6
14%
4
7%
16-30
5
12%
8
15%
31-45
5
12%
9
16%
46-60
8
19%
11
20%
61-75
11
26%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0
Ризеспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4
Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1
Результаты матчей
Бешикташ
Ризеспор
Точный счет
2:0
6 раз 33%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
1
12 раз 34%
0
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
99
711
216
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
107
710
611
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2411
1619
1322
332
728
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|34
|18
|4
|12
|60 - 46
|58
|4.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|5.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|39 - 42
|45
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 48
|43
|12.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|41 - 43
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|39 - 54
|34
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|27 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|5.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|14.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9