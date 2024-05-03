Тур: 35. Стадион: Эрьяман.
1:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолХадзийованнис Анастасиос
11' Желтая карточкаБайыр Фуркан
62' Желтая карточкаРадакович Урош
68' Желтая карточкаКициу Стелиос
87' Вторая желтая карточкаБайыр Фуркан
90' Желтая карточкаДжигерджи Толга
1:1
90' ПенальтиАйдын Огуз
90' Желтая карточкаАйдын Огуз
90'+10
Ход матча
10'
11'
62'
68'
87'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
История личных встреч
Анкарагюджю
Аланьяспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.83
2
Среднее время на гол
108
45
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.29
1.83
Среднее время на гол
39
49
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.62
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
46
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|9
|0.26
|Соу Али
|5
|0.14
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.14
|Баич Риад
|4
|0.11
|Педринью V
|3
|0.09
|Сепас Реналдо
|3
|0.09
|Родригес Гарри
|2
|0.06
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Бассогог Кристиан
|2
|0.06
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Флипс Алексис
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|12 (2)
|0.34
|Хассан Ахмед
|5 (1)
|0.14
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.14
|Жанвье Николя
|4
|0.11
|Феррейра Карлос Эдуардо
|4
|0.11
|Аугусто Лойде
|3
|0.09
|Балковец Юре
|3
|0.09
|Кордова Серхио
|3
|0.09
|Оздемир Юсуф
|2
|0.06
|Хадергьонай Флорент
|2
|0.06
|Караджа Эфеджан
|2
|0.06
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|7
|0
|Радакович Урош
|7
|0
|Соу Али
|4
|1
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Джигерджи Толга
|4
|0
|Муякич Нихад
|4
|0
|Родригес Гарри
|3
|0
|Педринью V
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Чанкая Атакан
|3
|0
|Четин Мерт
|3
|0
|Бекироглу Эфкан
|1
|1
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Бассогог Кристиан
|2
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Байыр Фуркан
|8
|1
|Фер Лерой
|6
|2
|Новаиш Жоау
|7
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|7
|0
|Балковец Юре
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|5
|0
|Айдын Огуз
|3
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Лима Нуно
|2
|0
|Текке Фатих
|0
|1
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Аланьяспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
9
Анкарагюджю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Аланьяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
14
29
Анкарагюджю
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Аланьяспор
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
20
38
Голы по времени матча
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
14%
3
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
2
10%
9
45%
76-90
Пропущено
18
23
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
22%
3
13%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
3
17%
5
22%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
4
22%
2
9%
76-90
Забито
22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 22
2
9%
4
13%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
3
14%
8
27%
76-90
Пропущено
28
24
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
5
21%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
5
21%
61-75
4
14%
11
46%
76-90
Забито
43
50
17 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 19
9 Не забивали 10
5
12%
7
14%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
7
16%
7
14%
31-45
8
19%
5
10%
46-60
13
30%
7
14%
61-75
5
12%
17
34%
76-90
Пропущено
46
47
26 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 25
8
17%
3
6%
1-15
10
22%
3
6%
16-30
8
17%
10
21%
31-45
5
11%
9
19%
46-60
7
15%
9
19%
61-75
8
17%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1
Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3
Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3
Результаты матчей
Анкарагюджю
Аланьяспор
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
11 раз 31%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
0
8 раз 23%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
6 раз 17%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
134
612
98
315
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
126
512
612
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
2510
1124
1520
530
728
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|34
|18
|4
|12
|60 - 46
|58
|4.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|5.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|39 - 42
|45
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 48
|43
|12.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|41 - 43
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|39 - 54
|34
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|27 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|5.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|14.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9