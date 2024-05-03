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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Анкарагюджю
1:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
1:0
10' Гол
Хадзийованнис Анастасиос
11' Желтая карточка
Байыр Фуркан
62' Желтая карточка
Радакович Урош
68' Желтая карточка
Кициу Стелиос
87' Вторая желтая карточка
Байыр Фуркан
90' Желтая карточка
Джигерджи Толга
1:1
90' Пенальти
Айдын Огуз
90' Желтая карточка
Айдын Огуз
90'+10
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
70
Кициу
Стелиос
19
Флипс
Алексис
8
Педринью
V
13
Бассогог
Кристиан
10
Бекироглу
Эфкан
7
Хадзийованнис
Анастасиос
22
Соу
Али
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Хассан
Ахмед
Анкарагюджю
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Аланьяспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
4:3
С
1:4
С
5:0
С
0:2
С
0:2
Л
3:2
Л
0:1
Л
1:5
Л
2:3

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.83
2

Среднее время на гол

108
45

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.83

Среднее время на гол

39
49

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.62
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
46

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 9 0.26
Соу Али 5 0.14
Джигерджи Толга 5 (3) 0.14
Баич Риад 4 0.11
Педринью V 3 0.09
Сепас Реналдо 3 0.09
Родригес Гарри 2 0.06
Моруцан Олимпиу 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Бассогог Кристиан 2 0.06
Радакович Урош 1 0.03
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Флипс Алексис 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 12 (2) 0.34
Хассан Ахмед 5 (1) 0.14
Новаиш Жоау 5 (2) 0.14
Жанвье Николя 4 0.11
Феррейра Карлос Эдуардо 4 0.11
Аугусто Лойде 3 0.09
Балковец Юре 3 0.09
Кордова Серхио 3 0.09
Оздемир Юсуф 2 0.06
Хадергьонай Флорент 2 0.06
Караджа Эфеджан 2 0.06
Алмейда Ричард 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 7 0
Радакович Урош 7 0
Соу Али 4 1
Сепас Реналдо 5 0
Джигерджи Толга 4 0
Муякич Нихад 4 0
Родригес Гарри 3 0
Педринью V 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Чанкая Атакан 3 0
Четин Мерт 3 0
Бекироглу Эфкан 1 1
Ганоушек Матей 2 0
Бассогог Кристиан 2 0
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Байыр Фуркан 8 1
Фер Лерой 6 2
Новаиш Жоау 7 0
Алити Фидан 7 0
Оздемир Юсуф 7 0
Балковец Юре 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 5 0
Айдын Огуз 3 1
Ташкиран Махмут 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Жанвье Николя 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Лима Нуно 2 0
Текке Фатих 0 1
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Аланьяспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
9
Анкарагюджю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Аланьяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

14
29
Анкарагюджю
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Аланьяспор
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

20
38

Голы по времени матча

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
3
14%
3
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
2
10%
9
45%
76-90

Пропущено

18
23
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
22%
3
13%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
3
17%
5
22%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
4
22%
2
9%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 22
2
9%
4
13%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
6
27%
4
13%
61-75
3
14%
8
27%
76-90

Пропущено

28
24
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
18%
5
21%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
5
21%
61-75
4
14%
11
46%
76-90

Забито

43
50
17 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 19
9 Не забивали 10
5
12%
7
14%
1-15
5
12%
7
14%
16-30
7
16%
7
14%
31-45
8
19%
5
10%
46-60
13
30%
7
14%
61-75
5
12%
17
34%
76-90

Пропущено

46
47
26 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 25
8
17%
3
6%
1-15
10
22%
3
6%
16-30
8
17%
10
21%
31-45
5
11%
9
19%
46-60
7
15%
9
19%
61-75
8
17%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1
Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3
Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3

Результаты матчей

Анкарагюджю
Аланьяспор

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
11 раз 31%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
8 раз 23%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
6 раз 17%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
4
6
12
1.5
9
8
3
15
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
6
5
12
1.5
6
12
2
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
25
10
11
24
1.5
15
20
5
30
2.5
7
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 34 18 4 12 60 - 46 58
4.
Бешикташ
 Заявка 35 16 6 13 48 - 42 54
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 35 14 7 14 47 - 54 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 35 12 13 10 50 - 47 49
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 34 11 12 11 39 - 42 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 34 11 10 13 39 - 48 43
12.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 35 8 15 12 43 - 46 39
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 34 9 9 16 41 - 43 36
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Газиантеп
 Заявка 34 9 7 18 39 - 54 34
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 34 4 7 23 27 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
5.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
6.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
7.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
9.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 7 6 4 29 - 15 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
14.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
8.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 17 4 4 9 20 - 27 16
12.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
14.
Ризеспор
 Заявка 17 3 3 11 19 - 39 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Фуркан Баир получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Флипс Алексис сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Хадзийованнис Анастасиос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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