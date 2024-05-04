Тур: 35. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолБараси Юсуф
39' Желтая карточкаБалотелли Марио
64' Желтая карточкаЯшар Али
72' Желтая карточкаМанев Йован
85' Желтая карточкаДахени Демиако
85' Желтая карточкаКоли Расин
90'+6
Ход матча
10'
0:1
39'
64'
72'
85'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
14
Дели
Симон
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
15
Манев
Йован
58
Maestro
20
Мишю
Эдуар
56
Бараси
Юсуф
32
Эрдоган
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Шахан ОзканПолузащитник
-
23 Эрдоган ОканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kaan Vardar
-
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
58 MaestroПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Истанбулспор
Адана Демирспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.71
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
2.15
1.31
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
68
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|5
|0.14
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.11
|Мамаду Менди
|2
|0.06
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.06
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.06
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Коли Расин
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Темель Вефа
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.23
|Акбаба Эмре
|7 (1)
|0.2
|Балотелли Марио
|7 (1)
|0.2
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.14
|Бараси Юсуф
|4
|0.11
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|Нани Луиш
|3
|0.09
|Акинтола Дэвид
|3
|0.09
|Беланда Юнес
|3
|0.09
|Гравильон Эндрю
|2
|0.06
|Айдоган Тайфун
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Мендоса Стивен
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Чокчалыш Исмаил
|0
|0
|Maestro
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|9
|1
|Коли Расин
|9
|0
|Есиль Мехмет
|9
|0
|Эрдоган Окан
|7
|1
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Воробьев Модест
|5
|1
|Дели Симон
|6
|0
|Дахени Демиако
|6
|0
|Яшар Али
|4
|1
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Шахан Озкан
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|5
|1
|Озбир Эртач
|3
|2
|Балотелли Марио
|6
|0
|Кевин Родригес
|4
|1
|Нани Луиш
|5
|0
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|4
|0
|Мишю Эдуар
|4
|0
|Аталь Юсеф
|2
|1
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мендоса Стивен
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Maestro
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
|Хикмет Караман
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Адана Демирспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
18
Истанбулспор
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
6% (1)
24% (4)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
10
27
Истанбулспор
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
20% (7)
43% (15)
Адана Демирспор
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
31% (11)
49% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
20
45
Голы по времени матча
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
5
26%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
29%
6
32%
76-90
Пропущено
35
30
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
5
14%
3
10%
1-15
3
9%
8
27%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
9
26%
6
20%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
8
23%
6
20%
76-90
Забито
14
31
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 13
25 Не забивали 21
1
7%
4
13%
1-15
1
7%
7
23%
16-30
3
21%
3
10%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
3
21%
4
13%
61-75
6
43%
8
26%
76-90
Пропущено
31
17
11 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 9
5
16%
0
0%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
3
10%
3
18%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
5
16%
3
18%
61-75
10
32%
7
41%
76-90
Забито
28
50
13 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
3
11%
5
10%
1-15
4
14%
9
18%
16-30
6
21%
8
16%
31-45
1
4%
6
12%
46-60
4
14%
8
16%
61-75
10
36%
14
28%
76-90
Пропущено
66
47
25 В 1-м тайме 18
41 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 13
32 Не пропускали 24
10
15%
3
6%
1-15
6
9%
9
19%
16-30
9
14%
6
13%
31-45
14
21%
9
19%
46-60
9
14%
7
15%
61-75
18
27%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1
Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2
Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2
Результаты матчей
Истанбулспор
Адана Демирспор
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 43%
1
14 раз 40%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
1
12 раз 34%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
134
315
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
135
314
513
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2015
Больше Меньше
269
629
1421
134
728
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|0:0 Заявка
|35
|18
|5
|12
|60 - 46
|59
|4.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|5.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|1:0 Заявка
|35
|12
|10
|13
|40 - 48
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|39 - 42
|45
|12.
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|50 - 47
|44
|13.
|0:0 Заявка
|35
|10
|10
|15
|37 - 44
|40
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|16.
|0:1 Заявка
|35
|9
|9
|17
|41 - 44
|36
|17.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|39 - 54
|34
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|35
|4
|7
|24
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|5.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 15
|32
|6.
|0:0 Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|10.
|0:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|1:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 19
|27
|13.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|14.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|15.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|18.
|0:1 Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 29
|9
|19.
|0:0 Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9