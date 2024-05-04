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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Кайсериспор
1:0
Первый тайм: 16'
Фатих Карагюмрюк
0'
1:0
3' Гол
Мане Карлуш

Ход матча

3'
Мане Карлуш
(Саздаджи Гекхан)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
3.50
3.50
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2.80
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Все Коэффициенты
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
28
Дживелек
Рамазан
8
Йылмаз
Картал
7
Кардозу
Мигел
70
Боа
Морте
Аилтон
29
Шукуров
Отабек
20
Мане
Карлуш
9
Назон
Даккенс
31
Сиригу
Сальваторе
3
Весели
Фредерик
25
Гюнтер
Корай
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
21
Курбелис
Димитрис
7
Келес
Джан
9
Эйссерик
Валентин
20
Мендеш
Райан
70
Марсао
v
Кайсериспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
4:1
С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
105

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.31
Боа Морте Аилтон 7 0.2
Мане Карлуш 3 0.09
Бурабия Мехди 3 0.09
Баокен Стефан 3 0.09
Карими Али II 3 0.09
Назон Даккенс 2 0.06
Кеман Оливье 2 0.06
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 8 0.23
Эйссерик Валентин 5 0.14
Келес Джан 5 0.14
Роден Маркус 4 0.11
Дурсун Сердар 3 (1) 0.09
Мендеш Райан 2 0.06
Ласанья Кевин 2 0.06
Марсао v 2 0.06
Мерджан Левент 1 0.03
Паолетти Флавио 1 0.03
Фегули Софьян 1 (1) 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 8 0
Йылмаз Картал 6 1
Бурабия Мехди 4 1
Кочаман Ариф 4 1
Боа Морте Аилтон 5 0
Баязит Билал 5 0
Карими Али II 4 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Дживелек Рамазан 3 0
Кардозу Мигел 3 0
Кеман Оливье 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Тиам Маме 2 0
Назон Даккенс 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Мане Карлуш 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Бираски Давиде 7 1
Мендеш Райан 5 2
Эйссерик Валентин 6 1
Мерджан Левент 7 0
Шукуров Отабек 5 0
Фегули Софьян 4 0
Дурсун Салих 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Ласанья Кевин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Мор Эмре 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Весели Фредерик 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Дитуро Матиас 1 0
Марсао v 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Фатих Карагюмрюк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
9
Кайсериспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Фатих Карагюмрюк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

14
26
Кайсериспор
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
35% (12)
15% (5)
Фатих Карагюмрюк
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
32% (11)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

23
35

Голы по времени матча

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
1
5%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
7
32%
1
8%
61-75
5
23%
5
42%
76-90

Пропущено

18
28
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 17
2
11%
3
11%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
5
28%
5
18%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
4
22%
9
32%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
4
24%
1
3%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
24%
10
33%
31-45
5
29%
29%
4
13%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
18%
10
33%
76-90

Пропущено

30
14
10 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
7%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
8
27%
4
29%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
7
23%
4
29%
76-90

Забито

39
42
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
5
13%
3
7%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
8
21%
13
31%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
8
21%
15
36%
76-90

Пропущено

48
42
20 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
4
8%
4
10%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
10
21%
9
21%
31-45
11
23%
7
17%
46-60
6
13%
4
10%
61-75
11
23%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2
Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9
3
14
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
23
11
10
24
1.5
10
24
5
29
2.5
5
29
1
33
3.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 35 18 4 13 60 - 47 58
4.
Бешикташ
 Заявка 35 16 6 13 48 - 42 54
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 35 14 7 14 47 - 54 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 35 12 13 10 50 - 47 49
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 35 12 10 13 40 - 48 46
11.
Антальяспор
 Заявка 34 11 12 11 39 - 42 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 35 10 14 11 50 - 47 44
13.
Самсунспор
 1:0 Заявка 35 11 9 15 38 - 44 42
14.
Анкарагюджю
 Заявка 35 8 15 12 43 - 46 39
15.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 35 9 9 17 41 - 44 36
17.
Газиантеп
 Заявка 34 9 7 18 39 - 54 34
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 35 4 7 24 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Самсунспор
 1:0 Заявка 18 10 4 4 25 - 15 34
5.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
6.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
7.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
9.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 17 7 6 4 29 - 15 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 18 7 6 5 22 - 19 27
13.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
15.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 18 8 3 7 29 - 24 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
8.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
9.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 17 4 4 9 20 - 27 16
12.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
14.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
15.
Ризеспор
 Заявка 17 3 3 11 19 - 39 12
16.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
17.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
18.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 18 2 3 13 12 - 29 9
19.
Самсунспор
 1:0 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
3.50
3.50
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2.80
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кайсериспор 1:0 Фатих Карагюмрюк онлайн

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Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк
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