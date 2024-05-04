Тур: 35. Стадион: Кадир Хас.
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
20
Мане
Карлуш
25
Гюнтер
Корай
20
Мендеш
Райан
70
Марсао
v
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
70 Марсао vНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
История личных встреч
Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
105
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.31
|Боа Морте Аилтон
|7
|0.2
|Мане Карлуш
|3
|0.09
|Бурабия Мехди
|3
|0.09
|Баокен Стефан
|3
|0.09
|Карими Али II
|3
|0.09
|Назон Даккенс
|2
|0.06
|Кеман Оливье
|2
|0.06
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|8
|0.23
|Эйссерик Валентин
|5
|0.14
|Келес Джан
|5
|0.14
|Роден Маркус
|4
|0.11
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.09
|Мендеш Райан
|2
|0.06
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|Марсао v
|2
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Паолетти Флавио
|1
|0.03
|Фегули Софьян
|1 (1)
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|8
|0
|Йылмаз Картал
|6
|1
|Бурабия Мехди
|4
|1
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Боа Морте Аилтон
|5
|0
|Баязит Билал
|5
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Дживелек Рамазан
|3
|0
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Бираски Давиде
|7
|1
|Мендеш Райан
|5
|2
|Эйссерик Валентин
|6
|1
|Мерджан Левент
|7
|0
|Шукуров Отабек
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Дурсун Салих
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ласанья Кевин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Марсао v
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Фатих Карагюмрюк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
9
Кайсериспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Фатих Карагюмрюк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
14
26
Кайсериспор
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
35% (12)
15% (5)
Фатих Карагюмрюк
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
32% (11)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
23
35
Голы по времени матча
Забито
22
12
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
1
5%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
7
32%
1
8%
61-75
5
23%
5
42%
76-90
Пропущено
18
28
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 17
2
11%
3
11%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
5
28%
5
18%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
4
22%
9
32%
76-90
Забито
17
30
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
4
24%
1
3%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
24%
10
33%
31-45
5
29%
29%
4
13%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
18%
10
33%
76-90
Пропущено
30
14
10 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
7%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
8
27%
4
29%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
7
23%
4
29%
76-90
Забито
39
42
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
5
13%
3
7%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
8
21%
13
31%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
8
21%
15
36%
76-90
Пропущено
48
42
20 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
4
8%
4
10%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
10
21%
9
21%
31-45
11
23%
7
17%
46-60
6
13%
4
10%
61-75
11
23%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2
Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0
Результаты матчей
Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
611
89
314
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
413
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2311
1024
1024
529
529
133
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|0:1 Заявка
|35
|18
|4
|13
|60 - 47
|58
|4.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|5.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|1:0 Заявка
|35
|12
|10
|13
|40 - 48
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|39 - 42
|45
|12.
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|50 - 47
|44
|13.
|1:0 Заявка
|35
|11
|9
|15
|38 - 44
|42
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|16.
|0:1 Заявка
|35
|9
|9
|17
|41 - 44
|36
|17.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|39 - 54
|34
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|35
|4
|7
|24
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|25 - 15
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|6.
|0:1 Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|10.
|0:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|1:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 19
|27
|13.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|15.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|0:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|14.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|15.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|18.
|0:1 Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 29
|9
|19.
|1:0 Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9