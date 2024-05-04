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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Самсунспор
3:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
1:0
14' Пенальти
Антальялы Тайлан
2:0
28' Гол
Муандилмаджи Мариус
2:1
32' Гол
Барди Энис
3:1
36' Гол в свои ворота
Хоакин Фернандес
39' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
58' Желтая карточка
Озтюрк Алим
65' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
69' Желтая карточка
Антальялы Тайлан
73' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
85' Желтая карточка
Челик Осман
87' Желтая карточка
Оздемир Берат
90'+8
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
48
Антальялы
Тайлан
6
Аит
Бенассер
Юссеф
36
Раман
Бенито
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
3
Хоакин
Фернандес
2
Бания
Раян
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
23
Гюнеш
Умут
19
Пепе
Николя
8
Барди
Энис
10
Трезеге
30
Онуачу
Пол
Самсунспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Трабзонспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
К
3:0
ТМС
2:1
ТМК
3:0
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 8 0.23
Нтчам Оливье 6 (4) 0.17
Хольсе Карло 5 0.14
Кылынч Эмре 4 0.11
Ван Дронгелен Рик 3 0.09
Кара Эркан 3 (1) 0.09
Антальялы Тайлан 2 (2) 0.06
Димата Ландри 2 0.06
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 12 0.34
Трезеге 10 (1) 0.29
Барди Энис 7 0.2
Дестан Энис 6 0.17
Пепе Николя 5 0.14
Вишча Эдин 4 (1) 0.11
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.11
Фунтас Таксиархис 2 0.06
Бенкович Филип 2 0.06
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 5 1
Муандилмаджи Мариус 5 1
Озтюрк Алим 6 0
Ван Дронгелен Рик 6 0
Кылынч Эмре 4 0
Фофана Морике 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Челик Осман 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Хольсе Карло 4 0
Явру Зеки 3 0
Антальялы Тайлан 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Раман Бенито 2 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 8 1
Элмалы Эврен Эрен 9 0
Оздемир Берат 4 0
Дестан Энис 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Барди Энис 3 0
Онуачу Пол 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Бания Раян 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Мёнье Тома 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бенкович Филип 2 0
Трезеге 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Теклич Тонио 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Трабзонспор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
9
Самсунспор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Трабзонспор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

8
22
Самсунспор
80.8%
19.2%
21 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (15)
37% (13)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
37% (13)
20% (7)
Трабзонспор
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

28
23

Упущенные победы

12
31

Голы по времени матча

Забито

27
30
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
7
26%
4
13%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
4
15%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
10
37%
6
20%
76-90

Пропущено

16
25
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
4
25%
9
36%
76-90

Забито

13
29
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
4
31%
6
21%
61-75
4
31%
8
28%
76-90

Пропущено

29
25
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
7
24%
5
20%
1-15
7
24%
2
8%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
5
17%
6
24%
76-90

Забито

40
59
14 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 18
11 Не забивали 8
7
18%
6
10%
1-15
4
10%
9
15%
16-30
3
8%
10
17%
31-45
6
15%
10
17%
46-60
6
15%
10
17%
61-75
14
35%
14
24%
76-90

Пропущено

45
50
28 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 30
25 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
10
22%
8
16%
1-15
10
22%
6
12%
16-30
8
18%
6
12%
31-45
3
7%
4
8%
46-60
5
11%
11
22%
61-75
9
20%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0
Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1
Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1

Результаты матчей

Самсунспор
Трабзонспор

Точный счет

2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
9
1.5
10
7
3
15
2.5
3
14
1
17
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
5
2
15
1.5
9
9
1
16
2.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
28
7
11
24
1.5
19
16
4
31
2.5
9
26
1
34
3.5
3
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 35 18 4 13 61 - 49 58
4.
Бешикташ
 Заявка 35 16 6 13 48 - 42 54
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 35 14 7 14 47 - 54 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 35 12 13 10 50 - 47 49
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 34 11 12 11 39 - 42 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 35 10 14 11 50 - 47 44
13.
Самсунспор
 Заявка 35 11 9 15 40 - 45 42
14.
Анкарагюджю
 Заявка 35 8 15 12 43 - 46 39
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 35 9 10 16 43 - 45 37
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Газиантеп
 Заявка 34 9 7 18 39 - 54 34
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 35 4 7 24 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
5.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
6.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
7.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
9.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 7 6 4 29 - 15 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
14.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
8.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 17 4 4 9 20 - 27 16
12.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
14.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
15.
Ризеспор
 Заявка 17 3 3 11 19 - 39 12
16.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
17.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
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Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 9
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      Хоакин Фернандес уходит с поля. Оздемир Берат выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Самсунспор 3:1 Трабзонспор онлайн

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