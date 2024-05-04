Тур: 35. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
3:1
Конец матча
0'
1:0
14' ПенальтиАнтальялы Тайлан
2:0
28' ГолМуандилмаджи Мариус
2:1
32' ГолБарди Энис
3:1
36' Гол в свои воротаХоакин Фернандес
39' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
58' Желтая карточкаОзтюрк Алим
65' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
69' Желтая карточкаАнтальялы Тайлан
73' Желтая карточкаШиндлер Кингсли
85' Желтая карточкаЧелик Осман
87' Желтая карточкаОздемир Берат
90'+8
Ход матча
14'
1:0
28'
32'
2:1
36'
3:1
58'
60'
69'
73'
85'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
36
Раман
Бенито
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
19
Пепе
Николя
10
Трезеге
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Раман БенитоПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
73 Бослук АрифЗащитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Самсунспор
Трабзонспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|8
|0.23
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.17
|Хольсе Карло
|5
|0.14
|Кылынч Эмре
|4
|0.11
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.09
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.09
|Антальялы Тайлан
|2 (2)
|0.06
|Димата Ландри
|2
|0.06
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|12
|0.34
|Трезеге
|10 (1)
|0.29
|Барди Энис
|7
|0.2
|Дестан Энис
|6
|0.17
|Пепе Николя
|5
|0.14
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.11
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.11
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.06
|Бенкович Филип
|2
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|5
|1
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Озтюрк Алим
|6
|0
|Ван Дронгелен Рик
|6
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Фофана Морике
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Челик Осман
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|4
|0
|Хольсе Карло
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Антальялы Тайлан
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|8
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|9
|0
|Оздемир Берат
|4
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Трабзонспор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
4
9
Самсунспор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Трабзонспор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
8
22
Самсунспор
80.8%
19.2%
21 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (15)
37% (13)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
37% (13)
20% (7)
Трабзонспор
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
28
23
Упущенные победы
12
31
Голы по времени матча
Забито
27
30
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
7
26%
4
13%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
4
15%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
10
37%
6
20%
76-90
Пропущено
16
25
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
4
25%
9
36%
76-90
Забито
13
29
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
0
0%
2
7%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
4
31%
6
21%
61-75
4
31%
8
28%
76-90
Пропущено
29
25
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
7
24%
5
20%
1-15
7
24%
2
8%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
5
17%
6
24%
76-90
Забито
40
59
14 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 18
11 Не забивали 8
7
18%
6
10%
1-15
4
10%
9
15%
16-30
3
8%
10
17%
31-45
6
15%
10
17%
46-60
6
15%
10
17%
61-75
14
35%
14
24%
76-90
Пропущено
45
50
28 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 30
25 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
10
22%
8
16%
1-15
10
22%
6
12%
16-30
8
18%
6
12%
31-45
3
7%
4
8%
46-60
5
11%
11
22%
61-75
9
20%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0
Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1
Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1
Результаты матчей
Самсунспор
Трабзонспор
Точный счет
2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
152
99
107
315
314
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
135
215
99
116
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
287
1124
1916
431
926
134
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|35
|18
|4
|13
|61 - 49
|58
|4.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|5.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|39 - 42
|45
|11.
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|12.
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|50 - 47
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|40 - 45
|42
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|43 - 45
|37
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|39 - 54
|34
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|35
|4
|7
|24
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|14.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|15.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 9