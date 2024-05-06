Тур: 35. Стадион: Конья Бююкшехир.
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаОгюз Ахмет
34' Желтая карточкаМюлдюр Мерт
66' Желтая карточкаСловик Якуб
90' Желтая карточкаНдао Алассан
90' Желтая карточкаДемир Мухаммет
90'+11
Ход матча
34'
34'
66'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
18
Ндао
Алассан
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ндао АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Али Чамдалы
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Коньяспор
Фенербахче
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 17 побед
29 матчей
24.1%
10.3%
65.6%
7 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1
1.07
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
2.73
1.71
Среднее время на гол
32
52
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.9
1.38
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
47
65
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|11 (8)
|0.31
|Андреасен Лука
|5
|0.14
|Хауберт Гильерме
|4 (1)
|0.11
|Морено Марлос
|2
|0.06
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0.06
|Мурич Роберт
|2
|0.06
|Язгылы Угурджан
|2
|0.06
|Ндао Алассан
|2
|0.06
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|21 (1)
|0.6
|Кавечи Ирфан
|12
|0.34
|Бачуайи Миши
|11 (4)
|0.31
|Тадич Душан
|9 (6)
|0.26
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.26
|Юндер Дженгиз
|9
|0.26
|Фред Сантос
|3
|0.09
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.09
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.06
|Дурсун Сердар
|2
|0.06
|Джику Александер
|2
|0.06
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|7
|1
|Огюз Ахмет
|7
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Хадебе Тинейдж
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Язгылы Угурджан
|4
|0
|Самбу Були
|4
|0
|Словик Якуб
|3
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Ндао Алассан
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|8
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|10
|0
|Остерволде Джейден
|8
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Джику Александер
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Элмаз Бартуг
|2
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Фенербахче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
11
2
Коньяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Фенербахче
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
13
46
Коньяспор
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Фенербахче
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
24
48
Голы по времени матча
Забито
20
38
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
3
15%
5
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
5
25%
11
29%
31-45
4
20%
6
16%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
5
25%
11
29%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
8
42%
2
17%
76-90
Забито
17
48
9 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
1
6%
7
15%
1-15
3
18%
6
13%
16-30
5
29%
29%
8
17%
31-45
3
18%
8
17%
46-60
1
6%
10
21%
61-75
4
24%
9
19%
76-90
Пропущено
26
22
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
8%
4
18%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
5
23%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
31%
5
23%
76-90
1
0%
0%
Забито
37
86
17 В 1-м тайме 38
20 Во 2-м тайме 48
18 Забивали первыми 22
9 Не забивали 3
4
11%
12
14%
1-15
3
8%
7
8%
16-30
10
27%
19
22%
31-45
7
19%
14
16%
46-60
4
11%
14
16%
61-75
9
24%
20
23%
76-90
Пропущено
45
34
14 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 23
4
9%
4
12%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
7
16%
6
18%
31-45
6
13%
7
21%
46-60
8
18%
5
15%
61-75
16
36%
7
21%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1
Результаты матчей
Коньяспор
Фенербахче
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
7 раз 41%
4
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
2
13 раз 37%
4
6 раз 17%
1
5 раз 14%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
611
152
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
315
126
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
323
926
278
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|31
|3
|1
|86 - 22
|96
|2.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|89 - 31
|90
|3.
|Заявка
|35
|18
|4
|13
|61 - 49
|58
|4.
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|50 - 40
|55
|5.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 63
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|42 - 51
|48
|10.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 44
|45
|11.
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|12.
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|50 - 47
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|40 - 45
|42
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|43 - 45
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|34 - 48
|37
|17.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|40 - 55
|35
|18.
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 49
|34
|19.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|40 - 71
|33
|20.
|Заявка
|35
|4
|7
|24
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|7.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|14.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|15.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|16 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11