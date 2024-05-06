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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Коньяспор
0:0
Конец матча
Фенербахче
0'
34' Желтая карточка
Огюз Ахмет
34' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
66' Желтая карточка
Словик Якуб
90' Желтая карточка
Ндао Алассан
90' Желтая карточка
Демир Мухаммет
90'+11
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Хадебе
Тинейдж
22
Огюз
Ахмет
12
Хауберт
Гильерме
35
Юлгюн
Огулджан
37
Н'Зонзи
Стивен
6
Дикмен
Сонер
17
Чикалеши
Сокол
18
Ндао
Алассан
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
35
Фред
Сантос
53
Шиманьски
Себастьян
17
Кавечи
Ирфан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Коньяспор
5-3-2
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Фенербахче

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 17 побед

29 матчей

24.1%
10.3%
65.6%
7 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед

История матчей

С
7:1
С
4:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
0:1
К
2:0
К
0:3
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:0
С
1:4
С
4:2
С
1:2
С
1:4
С
4:1

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1
1.07

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

2.73
1.71

Среднее время на гол

32
52

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.9
1.38

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 11 (8) 0.31
Андреасен Лука 5 0.14
Хауберт Гильерме 4 (1) 0.11
Морено Марлос 2 0.06
Н'Зонзи Стивен 2 0.06
Мурич Роберт 2 0.06
Язгылы Угурджан 2 0.06
Ндао Алассан 2 0.06
Этеми Вален 1 0.03
Огюз Ахмет 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 21 (1) 0.6
Кавечи Ирфан 12 0.34
Бачуайи Миши 11 (4) 0.31
Тадич Душан 9 (6) 0.26
Шиманьски Себастьян 9 0.26
Юндер Дженгиз 9 0.26
Фред Сантос 3 0.09
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.09
Яндаш Мерт Хакан 2 0.06
Дурсун Сердар 2 0.06
Джику Александер 2 0.06
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 7 1
Огюз Ахмет 7 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Хадебе Тинейдж 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Язгылы Угурджан 4 0
Самбу Були 4 0
Словик Якуб 3 0
Чикалеши Сокол 3 0
Этеми Вален 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Паш Бруно 2 0
Ндао Алассан 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 8 2
Осайи-Самуэль Брайт 10 0
Остерволде Джейден 8 0
Кавечи Ирфан 5 0
Джику Александер 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Акайдин Самет 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Бекао Родриго 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Азиз Сердар 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Элмаз Бартуг 2 0
Зайц Миха 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мор Эмре 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Фенербахче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

11
2
Коньяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Фенербахче
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

13
46
Коньяспор
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Фенербахче
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

24
48

Голы по времени матча

Забито

20
38
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
3
15%
5
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
5
25%
11
29%
31-45
4
20%
6
16%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
5
25%
11
29%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
8
42%
2
17%
76-90

Забито

17
48
9 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
1
6%
7
15%
1-15
3
18%
6
13%
16-30
5
29%
29%
8
17%
31-45
3
18%
8
17%
46-60
1
6%
10
21%
61-75
4
24%
9
19%
76-90

Пропущено

26
22
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
8%
4
18%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
5
23%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
31%
5
23%
76-90
1
0%
0%

Забито

37
86
17 В 1-м тайме 38
20 Во 2-м тайме 48
18 Забивали первыми 22
9 Не забивали 3
4
11%
12
14%
1-15
3
8%
7
8%
16-30
10
27%
19
22%
31-45
7
19%
14
16%
46-60
4
11%
14
16%
61-75
9
24%
20
23%
76-90

Пропущено

45
34
14 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 23
4
9%
4
12%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
7
16%
6
18%
31-45
6
13%
7
21%
46-60
8
18%
5
15%
61-75
16
36%
7
21%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1

Результаты матчей

Коньяспор
Фенербахче

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
7 раз 41%
4
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
2
13 раз 37%
4
6 раз 17%
1
5 раз 14%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
6
11
1.5
15
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
3
15
1.5
12
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
32
3
9
26
1.5
27
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 35 31 3 1 86 - 22 96
2.
Фенербахче
 Заявка 35 28 6 1 89 - 31 90
3.
Трабзонспор
 Заявка 35 18 4 13 61 - 49 58
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 35 16 7 12 50 - 40 55
5.
Бешикташ
 Заявка 35 16 6 13 48 - 42 54
6.
Касымпаша
 Заявка 35 14 7 14 57 - 63 49
7.
Ризеспор
 Заявка 35 14 7 14 47 - 54 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 35 12 13 10 50 - 47 49
9.
Сивасспор
 Заявка 35 12 12 11 42 - 51 48
10.
Антальяспор
 Заявка 35 11 12 12 40 - 44 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 35 10 14 11 50 - 47 44
13.
Самсунспор
 Заявка 35 11 9 15 40 - 45 42
14.
Анкарагюджю
 Заявка 35 8 15 12 43 - 46 39
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 35 9 10 16 43 - 45 37
16.
Коньяспор
 Заявка 35 8 13 14 34 - 48 37
17.
Газиантеп
 Заявка 35 9 8 18 40 - 55 35
18.
Хатайспор
 Заявка 35 7 13 15 39 - 49 34
19.
Пендикспор
 Заявка 35 8 9 18 40 - 71 33
20.
Истанбулспор
 Заявка 35 4 7 24 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
6.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
7.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
8.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
9.
Антальяспор
 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 7 6 4 29 - 15 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
14.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
18.
Коньяспор
 Заявка 17 5 5 7 19 - 20 20
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
7.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
8.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 17 4 4 9 20 - 27 16
12.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
13.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
15.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
16.
Ризеспор
 Заявка 17 3 3 11 19 - 39 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 16 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Мюлдюр Мерт получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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