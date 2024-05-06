Тур: 35. Стадион: Анталья Арена.
1:2
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиБукса Адам
1:1
15' ГолТиам Маме
23' Желтая карточкаУзун Эмре
43' Желтая карточкаБукса Адам
1:2
45' ГолАкбунар Халиль
54' Желтая карточкаДиаби Абдулай
54' Желтая карточкаВурал Гюрай
65' Желтая карточкаТашдемир Эмре
67' Желтая карточкаСари Вейсел
74' Красная карточкаВан де Стрек Сандер
90'+7
Ход матча
13'
1:0
15'
1:1
23'
43'
45'
1:2
54'
54'
65'
67'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 10
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
80
Узун
Эмре
10
Ларссон
Сэм
22
Озгенч
Эрдем
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ялчин Серген
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
-
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Антальяспор
Пендикспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|15 (4)
|0.43
|Джехезкель Сагив
|6
|0.17
|Ларссон Сэм
|5
|0.14
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.09
|Шарич Дарио
|3
|0.09
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.06
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Бютюки Зюмер
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.17
|Акбунар Халиль
|5
|0.14
|Найир Умут
|3
|0.09
|Тюрам Рожерио
|3
|0.09
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.09
|Кайя Гёкхан
|2
|0.06
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|Диаби Абдулай
|2
|0.06
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0.06
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Мидтше Фредрик
|1
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|9
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|8
|0
|Букса Адам
|8
|0
|Вурал Гюрай
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сафури Рамиз
|4
|1
|Ассомбалонга Бритт
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|1
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Узун Эмре
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|6
|3
|Эзтюрк Алпаслан
|7
|0
|Секейра Нуну
|7
|0
|Лусамба Арно
|5
|1
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Канполат Эрдем
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Диаби Абдулай
|3
|0
|Найир Умут
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акча Мурат
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Пендикспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
12
Антальяспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Пендикспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
24
Упущенные победы
15
15
Антальяспор
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Пендикспор
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
28
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
20
20
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
5
25%
2
10%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
2
10%
8
40%
76-90
Пропущено
17
40
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
3
18%
6
15%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
5
29%
29%
7
18%
31-45
2
12%
9
23%
46-60
2
12%
3
8%
61-75
4
24%
12
30%
76-90
Забито
20
22
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
3
15%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
4
20%
6
27%
76-90
Пропущено
27
29
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
11%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
26%
3
10%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
6
22%
10
34%
76-90
Забито
40
42
23 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
8
20%
6
14%
1-15
6
15%
7
17%
16-30
9
23%
7
17%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
6
15%
14
33%
76-90
Пропущено
44
69
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 43
19 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 31
6
14%
9
13%
1-15
3
7%
7
10%
16-30
12
27%
10
14%
31-45
6
14%
14
20%
46-60
7
16%
7
10%
61-75
10
23%
22
32%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1
Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1
Пендикспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0
Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1
Результаты матчей
Антальяспор
Пендикспор
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
4:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
125
612
512
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
512
414
215
117
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
269
1124
926
332
332
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|31
|3
|1
|86 - 22
|96
|2.
|Заявка
|35
|28
|6
|1
|89 - 31
|90
|3.
|Заявка
|35
|18
|4
|13
|61 - 49
|58
|4.
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|50 - 40
|55
|5.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|48 - 42
|54
|6.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|57 - 63
|49
|7.
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|47 - 54
|49
|8.
|Заявка
|35
|12
|13
|10
|50 - 47
|49
|9.
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|42 - 51
|48
|10.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 44
|45
|11.
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|41 - 50
|44
|12.
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|50 - 47
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|40 - 45
|42
|14.
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|43 - 46
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|43 - 45
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|34 - 48
|37
|17.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|40 - 55
|35
|18.
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|39 - 49
|34
|19.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|40 - 71
|33
|20.
|Заявка
|35
|4
|7
|24
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|28 - 15
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 18
|33
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|7.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|31 - 23
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|20 - 17
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 15
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|12.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 21
|25
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|4.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 32
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 33
|22
|7.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|20 - 27
|16
|12.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 40
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|21 - 31
|14
|14.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|22 - 28
|13
|15.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|20 - 29
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 39
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|16 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|15 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Сивасспор
|Манай Рей
|11