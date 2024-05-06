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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Антальяспор
1:2
Конец матча
Пендикспор
0'
1:0
13' Пенальти
Букса Адам
1:1
15' Гол
Тиам Маме
23' Желтая карточка
Узун Эмре
43' Желтая карточка
Букса Адам
1:2
45' Гол
Акбунар Халиль
54' Желтая карточка
Диаби Абдулай
54' Желтая карточка
Вурал Гюрай
65' Желтая карточка
Ташдемир Эмре
67' Желтая карточка
Сари Вейсел
74' Красная карточка
Ван де Стрек Сандер
90'+7

Ход матча

13'
Букса Адам
1:0
15'
1:1
Тиам Маме
23'
Узун Эмре
 
43'
Букса Адам
 
45'
1:2
Акбунар Халиль
(Озгенч Эрдем)
46'
Милошевич Дени
Акьоль Уфук
 
46'
Ассомбалонга Бритт
Узун Эмре
 
54'
 
Диаби Абдулай
54'
Вурал Гюрай
 
60'
 
Мидтше Фредрик
Диаби Абдулай
65'
 
Ташдемир Эмре
67'
Сари Вейсел
 
74'
Ван де Стрек Сандер
 
81'
 
Цекици Эндри
Акбунар Халиль
81'
 
Найир Умут
Ярдымджи Эренджан
82'
Йылмаз Мерт
Вурал Гюрай
 
90'
 
Эзе Эмека
Тиам Маме

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 10
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
18
Калузиньски
Якуб
80
Узун
Эмре
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Букса
Адам
10
Ларссон
Сэм
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
23
Велинтон
Соуза
3
Ташдемир
Эмре
5
Н'Диайе
Папа
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
21
Диаби
Абдулай
Антальяспор
4-3-3
Пендикспор
4-3-3

История личных встреч

Антальяспор
Пендикспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
2:1
С
0:1
ТМК
1:1
К
3:0
К
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 15 (4) 0.43
Джехезкель Сагив 6 0.17
Ларссон Сэм 5 0.14
Ешильюрт Эрдоган 3 0.09
Шарич Дарио 3 0.09
Ван де Стрек Сандер 2 0.06
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Бютюки Зюмер 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Топрак Омер 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.17
Акбунар Халиль 5 0.14
Найир Умут 3 0.09
Тюрам Рожерио 3 0.09
Ромеро Оскар 3 (3) 0.09
Кайя Гёкхан 2 0.06
Велинтон Соуза 2 0.06
Диаби Абдулай 2 0.06
Эзтюрк Алпаслан 2 0.06
Секейра Нуну 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Мидтше Фредрик 1 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Н'Диайе Папа 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 9 0
Ешильюрт Эрдоган 8 0
Букса Адам 8 0
Вурал Гюрай 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Сафури Рамиз 4 1
Ассомбалонга Бритт 5 0
Ван де Стрек Сандер 3 1
Джехезкель Сагив 4 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Шарич Дарио 2 0
Узун Эмре 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 6 3
Эзтюрк Алпаслан 7 0
Секейра Нуну 7 0
Лусамба Арно 5 1
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Канполат Эрдем 4 0
Асан Серкан 2 1
Диаби Абдулай 3 0
Найир Умут 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акча Мурат 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Ташдемир Эмре 1 0
Тиам Маме 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Пендикспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
12
Антальяспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Пендикспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
24

Упущенные победы

15
15
Антальяспор
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Пендикспор
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
28

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

20
20
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
5
25%
2
10%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
2
10%
8
40%
76-90

Пропущено

17
40
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
3
18%
6
15%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
5
29%
29%
7
18%
31-45
2
12%
9
23%
46-60
2
12%
3
8%
61-75
4
24%
12
30%
76-90

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
3
15%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
4
20%
6
27%
76-90

Пропущено

27
29
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
11%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
26%
3
10%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
6
22%
10
34%
76-90

Забито

40
42
23 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
8
20%
6
14%
1-15
6
15%
7
17%
16-30
9
23%
7
17%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
6
15%
14
33%
76-90

Пропущено

44
69
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 43
19 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 31
6
14%
9
13%
1-15
3
7%
7
10%
16-30
12
27%
10
14%
31-45
6
14%
14
20%
46-60
7
16%
7
10%
61-75
10
23%
22
32%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1
Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1
Пендикспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0
Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1

Результаты матчей

Антальяспор
Пендикспор

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
4:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
5
6
12
1.5
5
12
1
17
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
4
5
12
1.5
4
14
2
15
2.5
1
17
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
26
9
11
24
1.5
9
26
3
32
2.5
3
32
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 35 31 3 1 86 - 22 96
2.
Фенербахче
 Заявка 35 28 6 1 89 - 31 90
3.
Трабзонспор
 Заявка 35 18 4 13 61 - 49 58
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 35 16 7 12 50 - 40 55
5.
Бешикташ
 Заявка 35 16 6 13 48 - 42 54
6.
Касымпаша
 Заявка 35 14 7 14 57 - 63 49
7.
Ризеспор
 Заявка 35 14 7 14 47 - 54 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 35 12 13 10 50 - 47 49
9.
Сивасспор
 Заявка 35 12 12 11 42 - 51 48
10.
Антальяспор
 Заявка 35 11 12 12 40 - 44 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 35 11 11 13 41 - 50 44
12.
Адана Демирспор
 Заявка 35 10 14 11 50 - 47 44
13.
Самсунспор
 Заявка 35 11 9 15 40 - 45 42
14.
Анкарагюджю
 Заявка 35 8 15 12 43 - 46 39
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 35 9 10 16 43 - 45 37
16.
Коньяспор
 Заявка 35 8 13 14 34 - 48 37
17.
Газиантеп
 Заявка 35 9 8 18 40 - 55 35
18.
Хатайспор
 Заявка 35 7 13 15 39 - 49 34
19.
Пендикспор
 Заявка 35 8 9 18 40 - 71 33
20.
Истанбулспор
 Заявка 35 4 7 24 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Самсунспор
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 10 3 5 30 - 18 33
6.
Бешикташ
 Заявка 18 10 3 5 27 - 17 33
7.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
8.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
9.
Антальяспор
 Заявка 18 7 8 3 20 - 17 29
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 7 6 4 29 - 15 27
11.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
12.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 18 6 8 4 21 - 18 26
14.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
15.
Кайсериспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 21 25
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 18 5 6 7 19 - 24 21
18.
Коньяспор
 Заявка 17 5 5 7 19 - 20 20
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
4.
Касымпаша
 Заявка 18 7 3 8 28 - 32 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 18 6 4 8 20 - 33 22
7.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 7 6 20 - 23 22
8.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 17 4 4 9 20 - 27 16
12.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 40 15
13.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
15.
Адана Демирспор
 Заявка 18 1 10 7 20 - 29 13
16.
Ризеспор
 Заявка 17 3 3 11 19 - 39 12
17.
Хатайспор
 Заявка 18 2 6 10 13 - 24 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 2 4 12 14 - 30 10
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 16 (7)
Антальяспор Букса Адам 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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