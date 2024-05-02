Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Летексье Франсуа
Ход матча
16'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.20 Победа «Байера»
-
-
-
-
-
-
-
99
Свилар
Миле
21
Дибала
Пауло
17
Коварж
Матей
34
Джака
Гранит
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
13 АртурВратарь
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
История личных встреч
Рома
Байер Л
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.54
|Белотти Андреа
|3
|0.23
|Манчини Джанлука
|3
|0.23
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.15
|Дибала Пауло
|2
|0.15
|Паредес Леандро
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Бове Эдоардо
|1
|0.08
|Писилли Никколо
|1
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|0.45
|Шик Патрик
|5
|0.45
|Вирц Флориан
|3
|0.27
|Фримпонг Жереми
|3
|0.27
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.18
|Хофманн Йонас
|2
|0.18
|Гложек Адам
|2
|0.18
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.18
|Адли Амин
|1
|0.09
|Телла Нейтан
|1
|0.09
|Станишич Йосип
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Челик Зеки
|1
|1
|Паредес Леандро
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|3
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Коварж Матей
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
18
Рома
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Байер Л
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
21
Голы по времени матча
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
5
31%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
5
18
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
3
17%
1-15
2
40%
3
17%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
40%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
26
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
5
24%
5
19%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
6
23%
61-75
1
5%
7
27%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1
Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3
Результаты матчей
Рома
Байер Л
Точный счет
4:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Рома
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
41
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
82
39
46
210
37
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (3)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Аталанта
|Скамакка Джанлука
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.20 Победа «Байера»
-
-
-
-
-
-
-
Прогнозы на матч Рома 0:1 Байер Л
Исход игры
Рома
18.6% (36)
Ничья
42.8% (83)
Байер Л
38.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (64)
Меньше
48.39% (60)
Обе команды забьют
Да
91.13% (113)
Нет
8.87% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.3% (49)
1:2 Байер Л
15.5% (30)
2:1 Рома
8.8% (17)
2:2 Ничья
4.6% (9)
0:1 Байер Л
3.1% (6)
1:3 Байер Л
2.6% (5)
1:0 Рома
1.5% (3)
2:3 Байер Л
1% (2)
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