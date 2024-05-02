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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Рома
0:1
Первый тайм: 32'
Байер Л
0'
16' Желтая карточка
Та Джонатан
0:1
28' Гол
Вирц Флориан
30' Желтая карточка
Пеллегрини Лоренцо

Ход матча

16'
 
Та Джонатан
28'
0:1
Вирц Флориан
(Гримальдо Алехандро)
30'
Пеллегрини Лоренцо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 194
Рома 18.6% (36)
X 42.8% (83)
Байер Л 38.7% (75)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
92
Эль-Шаарави
Стефан
17
Коварж
Матей
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
2
Станишич
Йосип
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
30
Фримпонг
Жереми
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
Рома
4-3-3
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Байер Л

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
4:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.54
Белотти Андреа 3 0.23
Манчини Джанлука 3 0.23
Пеллегрини Лоренцо 2 0.15
Дибала Пауло 2 0.15
Паредес Леандро 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Бове Эдоардо 1 0.08
Писилли Никколо 1 0.08
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (1) 0.45
Шик Патрик 5 0.45
Вирц Флориан 3 0.27
Фримпонг Жереми 3 0.27
Гримальдо Алехандро 2 0.18
Хофманн Йонас 2 0.18
Гложек Адам 2 0.18
Тапсоба Эдмон 2 0.18
Адли Амин 1 0.09
Телла Нейтан 1 0.09
Станишич Йосип 0 0
Андрих Роберт 0 0
Джака Гранит 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 5 0
Кристанте Бриан 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Челик Зеки 1 1
Паредес Леандро 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Белотти Андреа 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Свилар Миле 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 3 0
Вирц Флориан 2 0
Коварж Матей 1 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Шик Патрик 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Байер Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
18
Рома
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Байер Л
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
21

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
5
31%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

5
18
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
3
17%
1-15
2
40%
3
17%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
40%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
26
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
5
24%
5
19%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
6
23%
61-75
1
5%
7
27%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1
Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2
Байер Л
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3

Результаты матчей

Рома
Байер Л

Точный счет

4:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рома
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
4
1
2
4
3.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
8
2
3
9
2.5
4
6
2
10
3.5
3
7
1/4 финала
1 Милан
3 Рома
3 Байер Л
1 Вест Хэм
4 Бенфика
6 Марсель
1 Ливерпуль
3 Аталанта
1/2 финала
Рома
Байер Л
Марсель
Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Аталанта Скамакка Джанлука 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Вирц со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки римского клуба сыграли внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля. 
  • Желтая карточка
    29'
    Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Адли. 
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Вирц!!! Адли в борьбе за верховой мяч на левом фланге протолкнул мяч к углу штрафной площади, далее Карсдорп ошибся под давлением Гримальдо и подарил мяч сопернику, Алехандро в свою очередь спокойно покатил мяч в центр штрафной на Вирца, а Флориан уже точно пробил под правую штангу и не оставил шансов Свилару. 
  • 27'
    Карсдорп получил передачу на ход по правому флангу из центра поля от Кристанте, далее Рик в касание сделал прострел в центр к линии штрафной площади, Дибала немного не подстроился под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 26'
    Дибала решился на удар в правый угол ворот с дальней дистанции со стандарта, мяч полетел выше цели. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Джака на своей половине поля нарушил правила против Дибалы. Игроки "Ромы" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Эль-Шаарави досталось в борьбе за мяч на половине поля "Байера" от Андриха. Франсуа Летексье остановил игру, после паузы Стефан показал, что он готов играть дальше. 
  • Опасный момент
    23'
    Фримпонг по правой половине поля убежал в штрафную площадь после отличной передачи от Вирца, Жереми убежал под углом один на один со Свиларом и пробил мимо голкипера в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Манчини в центре поля прихватил Адли, затем уже и Амин прихватил за футболку соперника, но в итоге Франсуа Летексье дал спорный свисток в пользу "Ромы". 
  • Штанга
    21'
    Угловой у ворот "Байера". Дибала выполнил подачу на дальний угол вратарской, Паредес зацепился за мяч и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лукаку оторвался от Та и головой пробил в правый угол ворот, перекладина спасла немецкий клуб от пропущенного мяча. 
  • Офсайд
    20'
    Манчини из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Эль-Шаарави забрался в офсайд. 
  • 19'
    Временами "Рома" чуть ли не пешком действует в центре поля, что конечно же никак не способствует развитию атак. 
  • 18'
    Дибала попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением трёх соперников Пауло пришлось сделать пас назад. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Адли в центре поля нарушил правила против Паредеса. Игроки "Ромы" вновь не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 16'
    Паредес со стандарта выполнил плохую подачу на дальний угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      15'
      Центральный защитник "Байера" Джонатан Та получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Та схватил за футболку Лукаку после отличного выноса от Свилара. 
    • 14'
      Адли с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Вирц под давлением Манчини не смог зацепиться за мяч. 
    • 13'
      Как и ожидалось, команды не форсируют события на поле, никто не хочет оказаться в роли догоняющей стороны. 
    • 12'
      Инкапье с левого фланга выполнил передачу на ход Гримальдо к линии штрафной площади, Паредес грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
    • 11'
      "Байер" пока что по большей части контролирует мяч в центре поля, но вот с продвижением к штрафной площади соперника у немецкого клуба пока что проблемы. 
    • 10'
      Дибала из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, Коварж грамотно сыграл по позиции и без особого труда выловил мяч. 
    • 9'
      Джака теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч на себя принял Смоллинг. 
    • 8'
      Адли ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил по воротам, Манчини грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Против Лукаку Андрих в центре поля нарушил правила в позиционной борьбе, Франсуа Летексье всё видел и дал свисток в пользу "Ромы". 
    • 6'
      Джака пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел выше цели. Свилар при этом всё равно просит партнёров по команде выше встречать соперников, чтобы они не "пристреливались". 
    • 5'
      Тапсоба ошибся при развитии атаки в центре поля и в итоге на ровном месте отправил мяч в аут. 
    • 4'
      Смоллинг из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Станишич оказался первым на мяче и спокойно головой сбросил его в руки Коваржу. 
    • 3'
      Дибала отправился прессинговать Инкапье на правом фланге у штрафной площади "Байера", отскок был в пользу немецкого клуба, мяч ушёл в аут. 
    • 2'
      Яркий перфоманс сегодня устроили болельщики "Ромы" и даже успели зажечь файеры, благо дым от них на поле не пошёл, а поэтому мешать футболистам он не будет. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Риме конечно же будет очень упорная битва, далеко не факт, что бы увидим яркий матч, но наверняка борьбы на поле будет предостаточно. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:1 Байер Л

    Исход игры
    Рома
    18.6% (36)
    Ничья
    42.8% (83)
    Байер Л
    38.7% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (64)
    Меньше
    48.39% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    91.13% (113)
    Нет
    8.87% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.3% (49)
    1:2 Байер Л
    15.5% (30)
    2:1 Рома
    8.8% (17)
    2:2 Ничья
    4.6% (9)
    0:1 Байер Л
    3.1% (6)
    1:3 Байер Л
    2.6% (5)
    1:0 Рома
    1.5% (3)
    2:3 Байер Л
    1% (2)
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