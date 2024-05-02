Эль-Шаарави досталось в борьбе за мяч на половине поля "Байера" от Андриха. Франсуа Летексье остановил игру, после паузы Стефан показал, что он готов играть дальше.

Джака на своей половине поля нарушил правила против Дибалы. Игроки "Ромы" тщательно готовятся к стандарту.

Дибала решился на удар в правый угол ворот с дальней дистанции со стандарта, мяч полетел выше цели.

Карсдорп получил передачу на ход по правому флангу из центра поля от Кристанте, далее Рик в касание сделал прострел в центр к линии штрафной площади, Дибала немного не подстроился под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Вирц!!! Адли в борьбе за верховой мяч на левом фланге протолкнул мяч к углу штрафной площади, далее Карсдорп ошибся под давлением Гримальдо и подарил мяч сопернику, Алехандро в свою очередь спокойно покатил мяч в центр штрафной на Вирца, а Флориан уже точно пробил под правую штангу и не оставил шансов Свилару.

Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Адли.

Вирц со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки римского клуба сыграли внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля.

Паредес со стандарта выполнил плохую подачу на дальний угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Адли в центре поля нарушил правила против Паредеса. Игроки "Ромы" вновь не стали спешить при розыгрыше мяча.

Дибала попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением трёх соперников Пауло пришлось сделать пас назад.

Временами "Рома" чуть ли не пешком действует в центре поля, что конечно же никак не способствует развитию атак.

Манчини из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Эль-Шаарави забрался в офсайд.

Угловой у ворот "Байера". Дибала выполнил подачу на дальний угол вратарской, Паредес зацепился за мяч и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лукаку оторвался от Та и головой пробил в правый угол ворот, перекладина спасла немецкий клуб от пропущенного мяча.

Манчини в центре поля прихватил Адли, затем уже и Амин прихватил за футболку соперника, но в итоге Франсуа Летексье дал спорный свисток в пользу "Ромы".

Фримпонг по правой половине поля убежал в штрафную площадь после отличной передачи от Вирца, Жереми убежал под углом один на один со Свиларом и пробил мимо голкипера в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

15' Центральный защитник "Байера" Джонатан Та получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Та схватил за футболку Лукаку после отличного выноса от Свилара.

14' Адли с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Вирц под давлением Манчини не смог зацепиться за мяч.

13' Как и ожидалось, команды не форсируют события на поле, никто не хочет оказаться в роли догоняющей стороны.

12' Инкапье с левого фланга выполнил передачу на ход Гримальдо к линии штрафной площади, Паредес грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч.

11' "Байер" пока что по большей части контролирует мяч в центре поля, но вот с продвижением к штрафной площади соперника у немецкого клуба пока что проблемы.

10' Дибала из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, Коварж грамотно сыграл по позиции и без особого труда выловил мяч.

9' Джака теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз мяч на себя принял Смоллинг.

8' Адли ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил по воротам, Манчини грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку.

7' Против Лукаку Андрих в центре поля нарушил правила в позиционной борьбе, Франсуа Летексье всё видел и дал свисток в пользу "Ромы".