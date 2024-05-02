Первый тайм

34' Бельтран справа отправил вперёд Гонсалеса, удар которого с острого угла Яккрс отразил, а затем и забрал мяч в руки.

33' Бираги от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Одои опередил Гонсалеса и выбил мяч от ворот.

32' Тьяго Родригеш сделал скидку налево на Ютгла, но на перехвате сыграл Додо.

30' А вот попадание мячом от Саббе оказалось болезненным для Соттиля. Риккардо потребовалась помощь медиков. В матче небольшая пауза.

29' Бонавентура слабо сделал пас налево на ход Соттилю, и эту передачу сумел перехватить Саббе.

28' Бираги слева получил пас от Соттиля и навесил к дальней штанге. Удар Гонсалеса головой пришёлся точно в Яккерса.