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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Фиорентина
1:1
Первый тайм: 34'
Брюгге
0'
1:0
5' Гол
Соттиль Риккардо
1:1
17' Пенальти
Ванакен Ханс

Ход матча

5'
Соттиль Риккардо
(Гонсалес Николас)
1:0
17'
1:1
Ванакен Ханс

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 137
Фиорентина 78.8% (108)
X 12.4% (17)
Брюгге 8.8% (12)
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Фиорентина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
5
Бонавентура
Джакомо
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
20
Белотти
Андреа
29
Яккерс
Нордин
64
Саббе
Кириани
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
8
Скораш
Михал
6
Одои
Денис
15
Рафаэль
Онедика
9
Ютгла
Ферран
20
Ванакен
Ханс
99
Родригеш
Тьяго
Фиорентина
4-2-3-1
Брюгге
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 4 (2) 0.31
Раньери Лука 3 0.23
Барак Антонин 3 0.23
Бельтран Лукас 3 0.23
Соттиль Риккардо 2 0.15
Мартинес Лукас II 2 0.15
Иконе Жонатан 2 0.15
Нзола М'Бала 2 (1) 0.15
Бираги Кристиано 1 0.08
Мандрагора Роландо 1 0.08
Лопес Максим 1 0.08
Бонавентура Джакомо 0 0
Фараони Марко 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 0.41
Ванакен Ханс 6 (1) 0.35
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.35
Яремчук Роман 4 0.24
Скораш Михал 2 0.12
Кюйпер Максим 2 (1) 0.12
Ветлесен Уго 2 0.12
Ютгла Ферран 2 0.12
Мехеле Брэндон 1 0.06
Баланта Эдер 1 0.06
Бушанан Тажон 1 0.06
Нуса Антонио 1 0.06
Рафаэль Онедика 1 0.06
Ритс Матс 1 0.06
Боята Дедрик 1 0.06
Нильсен Каспер 1 0.06
Спилеерс Йорне 1 0.06
Синкернагель Филип 0 0
Верман Ромео 0 0
Саббе Кириани 0 0
Мейер Бьорн 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Гонсалес Николас 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Белотти Андреа 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мело Артур 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Раньери Лука 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 5 0
Родригеш Тьяго 5 0
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Кюйпер Максим 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Скораш Михал 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Брюгге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
20
Фиорентина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Брюгге
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
2
13%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
3
38%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
2
25%
3
15%
61-75
1
13%
6
30%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

23
39
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
2 Не забивали 1
5
22%
7
18%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
1
4%
7
18%
31-45
3
13%
8
21%
46-60
5
22%
6
15%
61-75
5
22%
9
23%
76-90
2
9%
0
0%
91-120

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0
Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2
Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3

Результаты матчей

Фиорентина
Брюгге

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
6
2
1
5
2.5
4
4
1
5
3.5
1
7
1
5
4.5
1
7
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
4
1.5
5
3
1
5
2.5
3
5
1
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
15
1
7
5
1.5
11
5
2
10
2.5
7
9
2
10
3.5
3
13
1
11
4.5
3
13
1
11
5.5
1/4 финала
0 Виктория Пльзень
2 Фиорентина
3 Брюгге
0 ПАОК
7 Астон Вилла
6 Лилль
6 Олимпиакос
5 Фенербахче
1/2 финала
Фиорентина
Брюгге
Астон Вилла
Олимпиакос
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виктория Пльзень Хори Томаш 6
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Бельтран справа отправил вперёд Гонсалеса, удар которого с острого угла Яккрс отразил, а затем и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    33'
    Бираги от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Одои опередил Гонсалеса и выбил мяч от ворот.
  • 32'
    Тьяго Родригеш сделал скидку налево на Ютгла, но на перехвате сыграл Додо.
  • Травма, повреждение
    30'
    А вот попадание мячом от Саббе оказалось болезненным для Соттиля. Риккардо потребовалась помощь медиков. В матче небольшая пауза.
  • 29'
    Бонавентура слабо сделал пас налево на ход Соттилю, и эту передачу сумел перехватить Саббе.
  • 28'
    Бираги слева получил пас от Соттиля и навесил к дальней штанге. Удар Гонсалеса головой пришёлся точно в Яккерса.
  • 26'
    Ютгла слева прорвался к чужим воротам, но его передача в центр получилась слабой и была перехвачена Терраччиано.
  • Опасный момент
    25'
    Гонсалес справа в штрафной площади сыграл на подборе и с одиннадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • 24'
    Скораш по центру сделал заброс в штрафную площадь "Фиорентины", а никто из партнёров на эту обостряющую передачу не откликнулся.
  • 23'
    Удар Бельтрана с девятнадцати метров соперники заблокировали.
  • 22'
    Гости правым флангом организовали атаку, но потеряли мяч на подходе к штрафной площади итальянцев.
  • 21'
    Скораш не позволил Бираги слева прорваться в штрафную площадь "Брюгге".
  • Фол, нарушение
    20'
    "Фиорентина" перехватила инициативу и расположилась на чужой половине поля. Гонсалес на фланге не прошёл Мейера и попал сопернику по ногам.
  • 19'
    У Бонавентуры не прошла передача слева низом в штрафную площадь бельгийцев.
  • Пенальти
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ВАНАКЕН!!! Ванакен аккуратно пробил правее центра, а Терраччиано завалился в другую сторону.
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    • Пенальти!
      16'
      После просмотра повторов Оливер назначил пенальти в ворота "Фиорентины".
    • 15'
      Оливер отправился сам смотреть повторы. Трибуны застыли в ожидании...
    • Видеоповтор
      14'
      ВАР рассматривает попадание в руку Бираги в штрафной площади. Будет ли пенальти в ворота хозяев?
    • 13'
      Гонсалес справа вошёл в штрафную площадь, где его два удара заблокировал Мейер.
    • Фол, нарушение
      12'
      Спилеерс у центрального круга наступил на ногу Соттилю.
    • Травма, повреждение
      11'
      Мартинес в верховой борьбе с Тьяго Родригешем получил удар по голове. Медики приводят в порядок защитника "Фиорентины".
    • 10'
      Соттиль и Бираги слева выкатил мяч в центр на Гонсалеса, который с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • 9'
      Додо на фланге выбил мяч у Мейера и попытался активными жестами прибавить эмоций на трибунах. Шума во Флоренции сегодня достаточно.
    • Фол, нарушение
      8'
      Бираги у центрального круга нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      7'
      Тьяго Родригеш в центре поля ударил по ноге Артура Мело.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      СОТТИЛЬ!!! Гонсалес исполнил перевод налево на Соттиля. Риккардо сместился немного к центру и с восемнадцати метров сильно и точно пробил в дальний верхний угол ворот.
    • 5'
      Мехеле на своей половине поля попал под прессинг Гонсалеса и сделал неточную передачу вперёд.
    • 4'
      Тьяго Родригеш с дальней дистанции пробил выше ворот. Дальние удары при  такой погоде могут таить сюрпризы, но только сами удары должны быть поточнее.
    • Дождь
      3'
      Сразу отметим, что во Флоренции сегодня сильный дождь. Кому это поможет, а кому помешает - узнаем ближе к завершению встречи.
    • 2'
      "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Брюгге" - в белой с голубыми рукавами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Артемио Франки"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Брюгге

    Исход игры
    Фиорентина
    78.8% (108)
    Ничья
    12.4% (17)
    Брюгге
    8.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.68% (71)
    Меньше
    41.32% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    69.42% (84)
    Нет
    30.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    43.1% (59)
    1:0 Фиорентина
    14.6% (20)
    2:0 Фиорентина
    10.9% (15)
    1:1 Ничья
    9.5% (13)
    1:2 Брюгге
    4.4% (6)
    3:1 Фиорентина
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:2 Брюгге
    1.5% (2)
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