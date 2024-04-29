Стадион: Артемио Франки.
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Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.33
|Раньери Лука
|3
|0.25
|Барак Антонин
|3
|0.25
|Бельтран Лукас
|3
|0.25
|Мартинес Лукас II
|2
|0.17
|Иконе Жонатан
|2
|0.17
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.17
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|Соттиль Риккардо
|1
|0.08
|Мандрагора Роландо
|1
|0.08
|Лопес Максим
|1
|0.08
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
|Кайоде Майкл
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.44
|Родригеш Тьяго
|6 (2)
|0.38
|Ванакен Ханс
|5
|0.31
|Яремчук Роман
|4
|0.25
|Скораш Михал
|2
|0.13
|Кюйпер Максим
|2 (1)
|0.13
|Ветлесен Уго
|2
|0.13
|Ютгла Ферран
|2
|0.13
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.06
|Нуса Антонио
|1
|0.06
|Рафаэль Онедика
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Боята Дедрик
|1
|0.06
|Нильсен Каспер
|1
|0.06
|Спилеерс Йорне
|1
|0.06
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Гонсалес Николас
|2
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехеле Брэндон
|5
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Кюйпер Максим
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
1
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Брюгге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
20
Фиорентина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Брюгге
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
2
13%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
3
38%
3
15%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
2
25%
3
15%
61-75
1
13%
6
30%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
23
39
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
2 Не забивали 1
5
22%
7
18%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
1
4%
7
18%
31-45
3
13%
8
21%
46-60
5
22%
6
15%
61-75
5
22%
9
23%
76-90
2
9%
0
0%
91-120
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0
Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2
Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3
Результаты матчей
Фиорентина
Брюгге
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
15
44
15
17
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
24
53
15
35
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
151
75
115
210
79
210
313
111
313
111
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|6
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина - Брюгге
Исход игры
Фиорентина
80.7% (46)
Ничья
8.8% (5)
Брюгге
10.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
71.7% (38)
Нет
28.3% (15)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
50.9% (29)
1:0 Фиорентина
14% (8)
2:0 Фиорентина
12.3% (7)
1:1 Ничья
8.8% (5)
1:2 Брюгге
5.3% (3)
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