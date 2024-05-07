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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Рома
Прогнозы 61
Байер Л 85.2% (52)
X 11.5% (7)
Рома 3.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Рома
4.40
4.44
6.50
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История личных встреч

Байер Л
Рома

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
4:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 5 (1) 0.45
Шик Патрик 5 0.45
Вирц Флориан 4 0.36
Фримпонг Жереми 3 0.27
Гримальдо Алехандро 2 0.18
Хофманн Йонас 2 0.18
Гложек Адам 2 0.18
Тапсоба Эдмон 2 0.18
Андрих Роберт 1 0.09
Адли Амин 1 0.09
Телла Нейтан 1 0.09
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.54
Белотти Андреа 3 0.23
Манчини Джанлука 3 0.23
Пеллегрини Лоренцо 2 0.15
Дибала Пауло 2 0.15
Паредес Леандро 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Бове Эдоардо 1 0.08
Писилли Никколо 1 0.08
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 3 0
Джака Гранит 2 0
Андрих Роберт 2 0
Вирц Флориан 2 0
Коварж Матей 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 5 0
Кристанте Бриан 4 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Бове Эдоардо 3 0
Челик Зеки 1 1
Паредес Леандро 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Белотти Андреа 1 0
Льоренте Диего 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Свилар Миле 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
2
Байер Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
16
Байер Л
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Рома
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

18
5
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
40%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
40%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
20%
5
31%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
5
18%
5
24%
1-15
5
18%
5
24%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
7
25%
4
19%
61-75
7
25%
1
5%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1
Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2
Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0

Результаты матчей

Байер Л
Рома

Точный счет

5:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

5:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
3
4
3
2
3.5
2
5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
6
7
4
7
2.5
3
10
3
8
3.5
2
11
2
9
4.5
1/4 финала
1 Милан
3 Рома
3 Байер Л
1 Вест Хэм
4 Бенфика
6 Марсель
1 Ливерпуль
3 Аталанта
1/2 финала
0 Рома
2 Байер Л
1 Марсель
1 Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Аталанта Скамакка Джанлука 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 61
    Байер Л 85.2% (52)
    X 11.5% (7)
    Рома 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Рома
    4.40
    4.44
    6.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л - Рома

    Исход игры
    Байер Л
    85.2% (52)
    Ничья
    11.5% (7)
    Рома
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.18% (43)
    Меньше
    21.82% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (47)
    Нет
    14.55% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    54.1% (33)
    3:1 Байер Л
    11.5% (7)
    2:0 Байер Л
    6.6% (4)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    1:0 Байер Л
    4.9% (3)
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    Байер Л
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