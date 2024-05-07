Стадион: БайАрена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Байер Л
Рома
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|0.45
|Шик Патрик
|5
|0.45
|Вирц Флориан
|4
|0.36
|Фримпонг Жереми
|3
|0.27
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.18
|Хофманн Йонас
|2
|0.18
|Гложек Адам
|2
|0.18
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.18
|Андрих Роберт
|1
|0.09
|Адли Амин
|1
|0.09
|Телла Нейтан
|1
|0.09
|Станишич Йосип
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.54
|Белотти Андреа
|3
|0.23
|Манчини Джанлука
|3
|0.23
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.15
|Дибала Пауло
|2
|0.15
|Паредес Леандро
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Бове Эдоардо
|1
|0.08
|Писилли Никколо
|1
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Коварж Матей
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Спинаццола Леонардо
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Челик Зеки
|1
|1
|Паредес Леандро
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
Байер Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
16
Байер Л
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Рома
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
18
5
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
40%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
2
40%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
20%
5
31%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
28
21
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
5
18%
5
24%
1-15
5
18%
5
24%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
7
25%
4
19%
61-75
7
25%
1
5%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1
Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2
Рома
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2
Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0
Результаты матчей
Байер Л
Рома
Точный счет
5:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
5:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
32
25
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
67
47
310
38
211
29
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (3)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Аталанта
|Скамакка Джанлука
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л - Рома
Исход игры
Байер Л
85.2% (52)
Ничья
11.5% (7)
Рома
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (43)
Меньше
21.82% (12)
Обе команды забьют
Да
85.45% (47)
Нет
14.55% (8)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
54.1% (33)
3:1 Байер Л
11.5% (7)
2:0 Байер Л
6.6% (4)
1:1 Ничья
6.6% (4)
1:0 Байер Л
4.9% (3)
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