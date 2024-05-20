Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Финнссон Кольбейн не смог попасть в створ ударом издали

41' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Виборг

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Гюткьяер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Гюткьяер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Люнгбю

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

27' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Гюткьяер Фредерик наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

26' Гудьонсен Андри пробил со штрафного прямо в стенку

25' Удар от ворот произведет Люнгбю

24' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Гудьонсен Андри . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

23' Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Гюткьяер Фредерик

23' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гудьонсен Андри нанес удар головой, но Нико Мантль спокойно отбил мяч.

21' Tobias Storm из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Люнгбю

17' Jakob Vester выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хамалайнен Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Йенсен Исак забивает с правой ноги!

11' Бюрги Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Виборг

9' Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.

8' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

3' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля