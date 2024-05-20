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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Люнгбю
3:1
Конец матча
Виборг
0'
0:1
11' Гол
Йенсен Исак
45' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
1:1
82' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
2:1
85' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
3:1
89' Гол
Чуквуани Точи
90'+9

Ход матча

11'
0:1
Йенсен Исак
(Бюрги Николас)
45'
 
Мбом Жан-Мануэль
67'
 
Абубакари Малик
Anosike Ementa
67'
 
Ибрагим Саид
Сёндергаард Мадс
73'
 
Гроннинг Йеппе
Jakob Nielsen
75'
Магнуссон Сайвар-Атли
Ромер Марсель
 
82'
Магнуссон Сайвар-Атли
1:1
85'
Магнуссон Сайвар-Атли
2:1
88'
Чуквуани Точи
Амон Джонатан
 
88'
 
Жуниор Ренато
Бюрги Николас
88'
Johan Meyer
Бьеллан Андреас
 
89'
Чуквуани Точи
(Гудьонсен Андри)
3:1
90'
Фредериксен Николай
Гюткьяер Фредерик
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 347 Количество передач 390
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Йенсен
Давид
5
Лиссенс
Лукас
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
17
Амон
Джонатан
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
37
Jakob
Nielsen
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Люнгбю
3-4-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Виборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:1
СД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.77
1

Среднее время на гол

117
90

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.23

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.17
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

77
80

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 13 (1) 0.42
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0.16
Гюткьяер Фредерик 5 (2) 0.16
Чуквуани Точи 4 0.13
Финнссон Кольбейн 2 0.06
Йенсен Магнус 2 0.06
Финнбогасон Альфред 2 0.06
Грегор Паскаль 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Бьеллан Андреас 1 0.03
Винтер Каспер 1 0.03
William Kumado 0 0
Амон Джонатан 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 8 0.26
Йенсен Исак 7 0.23
Ибрагим Саид 3 0.1
Sergio Andrade 2 0.06
Сёндергаард Мадс 2 0.06
Бонде Якуб 2 0.06
Абубакари Малик 2 0.06
Аниембе Даниэль 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Жуниор Ренато 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Томас Найджел 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Джатта Алассана 1 0.03
Залетел Жан 1 0.03
Jakob Nielsen 1 0.03
Srdjan Kuzmic 1 0.03
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 1
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 5 0
Йенсен Магнус 4 0
Чуквуани Точи 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Лиссенс Лукас 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Johan Meyer 1 0
Enock Otoo 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Мбом Жан-Мануэль 7 0
Anosike Ementa 6 0
Сёндергаард Мадс 5 0
Жуниор Ренато 3 1
Гроннинг Йеппе 3 0
Аниембе Даниэль 3 0
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Залетел Жан 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мантл Нико 1 0
Якобс Ями 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Абубакари Малик 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Виборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
7
Люнгбю
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Виборг
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

7
20
Люнгбю
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (19)
23% (7)
16% (5)
Виборг
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

30
9

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

24
13
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
1
4%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
8
33%
6
46%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
14%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
6
27%
8
28%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
5
21%
16-30
5
31%
4
17%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
19%
6
25%
76-90

Пропущено

30
17
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
17%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
6
20%
3
18%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
37
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
2
5%
3
8%
1-15
7
18%
8
22%
16-30
8
20%
4
11%
31-45
8
20%
5
14%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
11
28%
12
32%
76-90

Пропущено

52
46
23 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
8
15%
5
11%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
10
19%
9
20%
31-45
11
21%
8
17%
46-60
7
13%
6
13%
61-75
11
21%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1
Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1
Виборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0
Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1

Результаты матчей

Люнгбю
Виборг

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
8
1.5
9
6
3
13
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
7
5
10
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
21
10
13
18
1.5
12
19
3
28
2.5
3
28
1
30
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 31 18 8 5 58 - 32 62
2.
Мидтьюлланн
 30 19 4 7 56 - 37 61
3.
Копенгаген
 30 18 4 8 61 - 34 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 30 9 11 10 36 - 42 38
6.
Силькеборг
 0:2 31 10 5 16 36 - 47 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 31 9 11 11 40 - 49 38
2.
Виборг
 31 10 7 14 36 - 47 37
3.
Вайле
 31 9 9 13 32 - 35 36
4.
Люнгбю
 31 9 8 14 39 - 53 35
5.
Оденсе
 31 8 8 15 36 - 46 32
6.
Видовре
 31 4 7 20 27 - 61 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 2:0 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
Силькеборг
 0:2 16 6 3 7 20 - 20 21
6.
АГФ Орхус
 15 5 4 6 17 - 21 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
4.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 1 5 25 - 22 28
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 0:2 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    После классного второго тайма Люнгбю совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Люнгбю: 48%, Виборг: 52%.
  • 99'
    Люнгбю начинает контратаку
  • 99'
    Лиссенс Лукас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Винтер Каспер из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Johan Meyer успешно блокирует удар.
  • 98'
    Абубакари Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Йенсен Исак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Johan Meyer из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Фредериксен Николай из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Где смотреть матч Люнгбю 3:1 Виборг онлайн

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