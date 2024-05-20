Тур: 31. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Реддер Миккель
0'
0:1
11' ГолЙенсен Исак
45' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
1:1
82' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
2:1
85' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
3:1
89' ГолЧуквуани Точи
90'+9
Ход матча
11'
0:1
45'
82'
85'
89'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
347 Количество передач 390
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
24
Tobias
Storm
58
Мантл
Нико
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Johan Meyer
-
-
33 Enock Otoo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Anel Zulic
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Виборг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.77
1
Среднее время на гол
117
90
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.23
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.17
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
77
80
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|0.42
|Магнуссон Сайвар-Атли
|5
|0.16
|Гюткьяер Фредерик
|5 (2)
|0.16
|Чуквуани Точи
|4
|0.13
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.06
|Йенсен Магнус
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.06
|Грегор Паскаль
|1
|0.03
|Ромер Марсель
|1
|0.03
|Бьеллан Андреас
|1
|0.03
|Винтер Каспер
|1
|0.03
|William Kumado
|0
|0
|Амон Джонатан
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|8
|0.26
|Йенсен Исак
|7
|0.23
|Ибрагим Саид
|3
|0.1
|Sergio Andrade
|2
|0.06
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.06
|Бонде Якуб
|2
|0.06
|Абубакари Малик
|2
|0.06
|Аниембе Даниэль
|1
|0.03
|Вестергорд Магнус
|1
|0.03
|Жуниор Ренато
|1
|0.03
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|Томас Найджел
|1
|0.03
|Бундгаард Оливер
|1
|0.03
|Джатта Алассана
|1
|0.03
|Залетел Жан
|1
|0.03
|Jakob Nielsen
|1
|0.03
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.03
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|5
|1
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|5
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Чуквуани Точи
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Лиссенс Лукас
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Johan Meyer
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|6
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|Anosike Ementa
|6
|0
|Сёндергаард Мадс
|5
|0
|Жуниор Ренато
|3
|1
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Аниембе Даниэль
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Залетел Жан
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мантл Нико
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Виборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
7
Люнгбю
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Виборг
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
7
20
Люнгбю
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (19)
23% (7)
16% (5)
Виборг
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
30
9
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
24
13
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
1
4%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
8
33%
6
46%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
14%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
6
27%
8
28%
76-90
Забито
16
24
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
5
21%
16-30
5
31%
4
17%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
19%
6
25%
76-90
Пропущено
30
17
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
17%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
6
20%
3
18%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
40
37
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
2
5%
3
8%
1-15
7
18%
8
22%
16-30
8
20%
4
11%
31-45
8
20%
5
14%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
11
28%
12
32%
76-90
Пропущено
52
46
23 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
8
15%
5
11%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
10
19%
9
20%
31-45
11
21%
8
17%
46-60
7
13%
6
13%
61-75
11
21%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1
Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1
Виборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0
Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1
Результаты матчей
Люнгбю
Виборг
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
88
96
313
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
97
510
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
2110
1318
1219
328
328
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|31
|18
|8
|5
|58 - 32
|62
|2.
|30
|19
|4
|7
|56 - 37
|61
|3.
|30
|18
|4
|8
|61 - 34
|58
|4.
|30
|16
|8
|6
|56 - 30
|56
|5.
|30
|9
|11
|10
|36 - 42
|38
|6.
|0:2
|31
|10
|5
|16
|36 - 47
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|34 - 14
|32
|3.
|2:0
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|5.
|0:2
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
|6.
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|3.
|15
|9
|1
|5
|25 - 22
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|0:2
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8