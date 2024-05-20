Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Гюткьяер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Хорошую попытку сделал Абубакари Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Г О О О О Л - Чуквуани Точи забивает с левой ноги!

89' Гудьонсен Андри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Люнгбю

87' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Г О О О О Л - Магнуссон Сайвар-Атли правой ногой классно пробил с лета.

85' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Люнгбю

84' Сержиу Андраде из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

84' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Супер-замена от тренера! Магнуссон Сайвар-Атли только вышел на поле и уже забил!

83' Команда Люнгбю сравняла счет! Игра продолжается!

82' Г О О О О Л - Магнуссон Сайвар-Атли первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

82' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гюткьяер Фредерик нанес удар в каркас ворот!

82' Хамалайнен Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Винтер Каспер из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Гроннинг Йеппе не смог попасть в створ ударом издали

78' Абубакари Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Виборг

76' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Ох, нехорошо это выглядит. Jakob Vester получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Jakob Vester на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошую попытку сделал Финнссон Кольбейн . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Амон Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Амон Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Виборг

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Лиссенс Лукас пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

64' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Виборг

62' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Винтер Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хорошую попытку сделал Аносике Эмента . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Виборг

57' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю

56' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Виборг

52' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Виборг

52' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

49' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Виборг

48' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Люнгбю

48' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг подал угловой справа.

47' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе