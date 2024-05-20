Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Адамсен Тонни из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

42' Адамсен Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Маккоуотт Каллум пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

40' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

38' Дивкович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Поульсен Андреас наказан за толчок Sebastian Sebulonsen

30' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

28' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

25' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Г О О О О Л - Бундгаард Филип забивает с левой ноги!

21' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

19' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Валлис Николай первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

18' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч возобновлен

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Тордарсон Стефан-Тейтюр пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

10' Феликс Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

9' Маккоуотт Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Sebastian Sebulonsen успешно блокирует удар.

9' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Адамсен Тонни из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Редин Понтус нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

6' Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

5' Удар от ворот произведет Силькеборг

4' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Брондбю начинает с центра поля