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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Силькеборг
0:2
Второй тайм: 46'
Брондбю

Ход матча

18'
0:1
Валлис Николай
21'
0:2
Бундгаард Филип
(Судзуки Юито)
41'
 
Менса Кевин
Дивкович Марко
46'
Мусонда Лубамба
Поульсен Андреас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 377 Количество передач 262
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Брондбю
5.00
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
17
Маккоуотт
Каллум
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
11
Бундгаард
Филип
Силькеборг
4-3-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
Брондбю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

32 матча

18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

40
18

Голов в среднем за матч

2.22
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.32
Тордарсон Стефан-Тейтюр 9 0.29
Адамсен Тонни 4 0.13
Маккоуотт Каллум 4 0.13
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.13
Клинг Андерс 2 0.06
Маттссон Пелле 2 0.06
Сонне Оливер 1 0.03
Куск Каспер 0 0
Бринк Марк 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 13 0.42
Омойджуфано Охи 10 (2) 0.32
Судзуки Юито 9 0.29
Квистгарден Матиас 8 0.26
Клейбер Шон 4 0.13
Васс Даниэль 3 (2) 0.1
Дивкович Марко 2 0.06
Радошевич Йосип 2 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.03
Греве Матиас 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Бундгаард Филип 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Алвес Фредерик 1 0.03
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттссон Пелле 6 0
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 7 0
Алвес Фредерик 6 0
Шиембе Кевин 2 2
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Валлис Николай 3 0
Пенц Патрик 2 0
Дивкович Марко 2 0
Клейбер Шон 1 0
Риверос Блас 1 0
Судзуки Юито 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Брондбю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
11
Силькеборг
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Брондбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

12
23
Силькеборг
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Брондбю
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

21
28
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
3
14%
6
21%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
5
24%
7
25%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
19%
7
25%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
2
12%
6
35%
76-90

Забито

16
27
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 14
20 Не забивали 15
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
8
30%
30%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
4
25%
3
11%
76-90

Пропущено

27
16
15 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 11
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
6
22%
7
44%
76-90

Забито

37
55
17 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 25
9 Не забивали 1
6
16%
10
18%
1-15
5
14%
7
13%
16-30
6
16%
15
27%
31-45
6
16%
6
11%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
8
22%
10
18%
76-90

Пропущено

44
33
21 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 4
21 Не пропускали 20
5
11%
3
9%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
8
18%
4
12%
31-45
6
14%
6
18%
46-60
9
20%
6
18%
61-75
8
18%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1

Результаты матчей

Силькеборг
Брондбю

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
3
6 раз 20%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
10
5
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
29
1
10
20
1.5
17
13
4
26
2.5
8
22
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 31 18 8 5 58 - 32 62
2.
Мидтьюлланн
 30 19 4 7 56 - 37 61
3.
Копенгаген
 30 18 4 8 61 - 34 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 30 9 11 10 36 - 42 38
6.
Силькеборг
 0:2 31 10 5 16 36 - 47 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 31 9 11 11 40 - 49 38
2.
Виборг
 31 10 7 14 36 - 47 37
3.
Вайле
 31 9 9 13 32 - 35 36
4.
Люнгбю
 31 9 8 14 39 - 53 35
5.
Оденсе
 31 8 8 15 36 - 46 32
6.
Видовре
 31 4 7 20 27 - 61 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 2:0 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
Силькеборг
 0:2 16 6 3 7 20 - 20 21
6.
АГФ Орхус
 15 5 4 6 17 - 21 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
4.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 1 5 25 - 22 28
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 0:2 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Менса Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Поульсен Андреас уходит с поля и его заменяет Мусонда Лубамба
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Силькеборг: 59%, Брондбю: 41%.
  • 49'
    Брондбю контролирует мяч.
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