Тур: 31. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 8295 Главный судья: Jacob Karlsen
0:2
Конец матча
Ход матча
18'
0:1
21'
0:2
89'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
775 Количество передач 511
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
25
Редин
Понтус
14
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Брондбю
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
32 матча
18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.06
Среднее время на гол
66
85
Всего голов
40
18
Голов в среднем за матч
2.22
1.29
Среднее время на гол
40
70
Всего голов
59
37
Голов в среднем за матч
1.84
1.16
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.32
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|9
|0.29
|Адамсен Тонни
|4
|0.13
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.13
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.13
|Клинг Андерс
|2
|0.06
|Маттссон Пелле
|2
|0.06
|Сонне Оливер
|1
|0.03
|Куск Каспер
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|13
|0.42
|Омойджуфано Охи
|10 (2)
|0.32
|Судзуки Юито
|9
|0.29
|Квистгарден Матиас
|8
|0.26
|Клейбер Шон
|4
|0.13
|Васс Даниэль
|3 (2)
|0.1
|Дивкович Марко
|2
|0.06
|Радошевич Йосип
|2
|0.06
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Греве Матиас
|1
|0.03
|Эвьен Хэкон
|1
|0.03
|Бундгаард Филип
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Алвес Фредерик
|1
|0.03
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттссон Пелле
|6
|0
|Сонне Оливер
|6
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|7
|0
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Шиембе Кевин
|2
|2
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Лауритсен Расмус
|3
|0
|Валлис Николай
|3
|0
|Пенц Патрик
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Судзуки Юито
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Брондбю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
11
Силькеборг
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Брондбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
12
23
Силькеборг
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Брондбю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
21
30
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
3
14%
6
20%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
4
19%
7
23%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
6
32%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
2
11%
6
35%
76-90
Забито
16
27
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 14
21 Не забивали 16
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
8
30%
30%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
4
25%
3
11%
76-90
Пропущено
27
16
15 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 11
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
6
22%
7
44%
76-90
Забито
37
57
17 В 1-м тайме 34
20 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 26
10 Не забивали 1
6
16%
10
18%
1-15
5
14%
9
16%
16-30
6
16%
15
26%
31-45
6
16%
6
11%
46-60
6
16%
7
12%
61-75
8
22%
10
18%
76-90
Пропущено
46
33
23 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 4
22 Не пропускали 20
5
11%
3
9%
1-15
10
22%
1
3%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
9
20%
6
18%
61-75
8
17%
13
39%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1
Результаты матчей
Силькеборг
Брондбю
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
10 раз 32%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
610
78
214
411
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
151
411
115
213
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
301
1021
1813
427
823
130
229
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|8
|5
|58 - 32
|62
|2.
|2:3
|31
|19
|4
|8
|58 - 40
|61
|3.
|3:2
|31
|17
|8
|6
|59 - 32
|59
|4.
|30
|18
|4
|8
|61 - 34
|58
|5.
|30
|9
|11
|10
|36 - 42
|38
|6.
|31
|10
|5
|16
|36 - 47
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|16
|10
|5
|1
|37 - 16
|35
|2.
|2:3
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|5.
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
|6.
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|3.
|2:3
|16
|9
|1
|6
|27 - 25
|28
|4.
|3:2
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8