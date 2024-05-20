Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Брондбю

87' Тактическая замена. Пелле Мэттсон уходит с поля и его заменяет Гаммельбю Йенс-Мартин

87' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Sebastian Sebulonsen получил легкую травму, и его заменил Каппис Кристиан

85' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

81' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Матч возобновлен

81' Sebastian Sebulonsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

79' Линд Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Матч возобновлен

78' Лауритсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

77' Васс Даниэль наказан за толчок Пелле Мэттсон

74' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

70' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Силькеборг

65' Удар от ворот произведет Брондбю

64' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Удар от ворот произведет Брондбю

61' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

61' Удар от ворот произведет Брондбю

60' Адамсен Тонни не смог попасть в створ ударом издали

59' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Феликс Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

54' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Пелле Мэттсон нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Удар от ворот произведет Брондбю

51' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника