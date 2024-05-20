  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 8295 Главный судья: Jacob Karlsen
Силькеборг
0:2
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
18' Гол
Валлис Николай
0:2
21' Гол
Бундгаард Филип
89' Желтая карточка
Феликс Йоэль
90'+6

Ход матча

18'
0:1
Валлис Николай
21'
0:2
Бундгаард Филип
(Судзуки Юито)
41'
 
Менса Кевин
Дивкович Марко
46'
Мусонда Лубамба
Поульсен Андреас
 
58'
Nikolai Jacobsen
Mads Larsen
 
58'
Линд Александр
Маккоуотт Каллум
 
62'
 
Квистгарден Матиас
Бундгаард Филип
73'
Куск Каспер
Адамсен Тонни
 
86'
 
Греве Матиас
Валлис Николай
86'
 
Каппис Кристиан
Себулонсен Себастьян
87'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Маттссон Пелле
 
89'
Феликс Йоэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 775 Количество передач 511
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
17
Маккоуотт
Каллум
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
11
Бундгаард
Филип
Силькеборг
4-3-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
Брондбю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

32 матча

18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

40
18

Голов в среднем за матч

2.22
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.32
Тордарсон Стефан-Тейтюр 9 0.29
Адамсен Тонни 4 0.13
Маккоуотт Каллум 4 0.13
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.13
Клинг Андерс 2 0.06
Маттссон Пелле 2 0.06
Сонне Оливер 1 0.03
Куск Каспер 0 0
Бринк Марк 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 13 0.42
Омойджуфано Охи 10 (2) 0.32
Судзуки Юито 9 0.29
Квистгарден Матиас 8 0.26
Клейбер Шон 4 0.13
Васс Даниэль 3 (2) 0.1
Дивкович Марко 2 0.06
Радошевич Йосип 2 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.03
Греве Матиас 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Бундгаард Филип 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Алвес Фредерик 1 0.03
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттссон Пелле 6 0
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Клинг Андерс 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 7 0
Алвес Фредерик 6 0
Шиембе Кевин 2 2
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Валлис Николай 3 0
Пенц Патрик 2 0
Дивкович Марко 2 0
Клейбер Шон 1 0
Риверос Блас 1 0
Судзуки Юито 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Брондбю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
11
Силькеборг
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Брондбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

12
23
Силькеборг
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Брондбю
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

21
30
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
3
14%
6
20%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
4
19%
7
23%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
6
32%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
2
11%
6
35%
76-90

Забито

16
27
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 14
21 Не забивали 16
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
1
6%
8
30%
30%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
4
25%
3
11%
76-90

Пропущено

27
16
15 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 11
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
6
22%
7
44%
76-90

Забито

37
57
17 В 1-м тайме 34
20 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 26
10 Не забивали 1
6
16%
10
18%
1-15
5
14%
9
16%
16-30
6
16%
15
26%
31-45
6
16%
6
11%
46-60
6
16%
7
12%
61-75
8
22%
10
18%
76-90

Пропущено

46
33
23 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 4
22 Не пропускали 20
5
11%
3
9%
1-15
10
22%
1
3%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
9
20%
6
18%
61-75
8
17%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1

Результаты матчей

Силькеборг
Брондбю

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
10 раз 32%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
7
8
2
14
2.5
4
11
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
15
1
4
11
1.5
11
5
2
13
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
30
1
10
21
1.5
18
13
4
27
2.5
8
23
1
30
3.5
2
29
1
30
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 31 18 8 5 58 - 32 62
2.
Мидтьюлланн
 2:3 31 19 4 8 58 - 40 61
3.
Норшелланн
 3:2 31 17 8 6 59 - 32 59
4.
Копенгаген
 30 18 4 8 61 - 34 58
5.
АГФ Орхус
 30 9 11 10 36 - 42 38
6.
Силькеборг
 31 10 5 16 36 - 47 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 31 9 11 11 40 - 49 38
2.
Виборг
 31 10 7 14 36 - 47 37
3.
Вайле
 31 9 9 13 32 - 35 36
4.
Люнгбю
 31 9 8 14 39 - 53 35
5.
Оденсе
 31 8 8 15 36 - 46 32
6.
Видовре
 31 4 7 20 27 - 61 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3:2 16 10 5 1 37 - 16 35
2.
Мидтьюлланн
 2:3 15 10 3 2 31 - 15 33
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
Силькеборг
 16 6 3 7 20 - 20 21
6.
АГФ Орхус
 15 5 4 6 17 - 21 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
4.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
3.
Мидтьюлланн
 2:3 16 9 1 6 27 - 25 28
4.
Норшелланн
 3:2 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Брондбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8295 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Силькеборг: 60%, Брондбю: 40%.
  • 95'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Судзуки Юито выиграл воздушное противоборство у Феликс Йоэль.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 0:2 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный