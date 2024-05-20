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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Норшелланн
3:2
Перерыв
Мидтьюлланн

Ход матча

11'
Осман Ибрагим
(Свенссон Даниэль)
1:0
16'
Беньямин Нюгрен
(Скьеллеруп Андреас)
2:0
36'
Беньямин Нюгрен
(Фресе Мартин)
3:0
38'
3:1
Франкулино
(Осорио Дарио)
45'
3:2
Соренсен Мадс Бек

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 368 Количество передач 149
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Мидтьюлланн
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
5
Фресе
Мартин
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
9
Беньямин
Нюгрен
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
50
Фрайсль
Мартин
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
35
Шарлес
9
Брюнхильдсен
Ола
17
Франкулино
Норшелланн
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Норшелланн
Мидтьюлланн

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
54.2%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
20 побед 6 ничьих 0 побед

35 матчей

17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 25 побед

59 матчей

32.2%
18.6%
49.2%
19 побед 11 ничьих 29 побед

Первый тайм

25.4%
44.1%
30.5%
15 побед 26 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.9%
23.7%
42.4%
20 побед 14 ничьих 25 побед

История матчей

СД
2:3
СД
2:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СД
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.54
1.03

Среднее время на гол

58
87

Всего голов

63
39

Голов в среднем за матч

2.03
1.39

Среднее время на гол

44
64

Всего голов

106
71

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
21
Больше 36%
Меньше 64%
38
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 9 (1) 0.29
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.29
Осман Ибрагим 6 0.19
Беньямин Нюгрен 6 0.19
Фресе Мартин 4 0.13
Тверсков Йеппе 4 0.13
Нуама Эрнест 4 0.13
Хардер Конрад 4 0.13
Антман Оливер 3 0.1
Свенссон Даниэль 2 0.06
Хансен Мадс 2 0.06
Хансен Киан 1 0.03
Вилладсен Оливер 1 0.03
Кулибали Лассо 1 0.03
Нагало Адамо 1 0.03
Доржелес Марио 1 0.03
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 12 (5) 0.39
Франкулино 10 0.32
Осорио Дарио 8 (1) 0.26
Серенсен Оливер 5 0.16
Соренсен Мадс Бек 4 0.13
Шарлес 4 0.13
Брюнхильдсен Ола 4 0.13
Далсгор Хенрик 3 0.1
Симсир Араль 3 0.1
Паулиньо VI 1 0.03
Ингасон Сверрир 1 0.03
Габриэль Адам 1 0.03
Han-Beom Lee 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 7 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Нагало Адамо 4 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Скьеллеруп Андреас 3 0
Осман Ибрагим 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хэй Лукас 2 0
Сертдемир Зидан 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 5 1
Паулиньо VI 5 1
Далсгор Хенрик 5 0
Шарлес 5 0
Рёмер Андре 4 0
Гуэ-Сон Чо 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Брюнхильдсен Ола 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Осорио Дарио 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Жуниньо 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Бисков Вальдемар 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Мидтьюлланн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
5
Норшелланн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Мидтьюлланн
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

20
29
Норшелланн
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Мидтьюлланн
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

24
34

Голы по времени матча

Забито

34
25
13 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
3
9%
0
0%
1-15
7
21%
7
28%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
6
18%
7
28%
46-60
6
18%
4
16%
61-75
9
26%
5
20%
76-90

Пропущено

14
22
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
21%
3
14%
1-15
3
21%
4
18%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Забито

21
31
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
1
5%
2
6%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
5
24%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
6
29%
7
23%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Забито

55
56
20 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
4
7%
2
4%
1-15
10
18%
12
21%
16-30
6
11%
8
14%
31-45
11
20%
12
21%
46-60
9
16%
10
18%
61-75
15
27%
12
21%
76-90

Пропущено

31
37
15 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
4
13%
6
16%
1-15
6
19%
7
19%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
5
16%
2
5%
61-75
6
19%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1

Результаты матчей

Норшелланн
Мидтьюлланн

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
14 раз 47%
1
6 раз 20%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
12
3
7
8
2.5
3
12
3
12
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
26
4
15
15
1.5
20
10
11
19
2.5
6
24
4
26
3.5
3
27
2
28
4.5
1
29
1
29
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 31 18 8 5 58 - 32 62
2.
Мидтьюлланн
 2:3 31 19 4 8 58 - 40 61
3.
Норшелланн
 3:2 31 17 8 6 59 - 32 59
4.
Копенгаген
 30 18 4 8 61 - 34 58
5.
АГФ Орхус
 30 9 11 10 36 - 42 38
6.
Силькеборг
 31 10 5 16 36 - 47 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 31 9 11 11 40 - 49 38
2.
Виборг
 31 10 7 14 36 - 47 37
3.
Вайле
 31 9 9 13 32 - 35 36
4.
Люнгбю
 31 9 8 14 39 - 53 35
5.
Оденсе
 31 8 8 15 36 - 46 32
6.
Видовре
 31 4 7 20 27 - 61 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3:2 16 10 5 1 37 - 16 35
2.
Мидтьюлланн
 2:3 15 10 3 2 31 - 15 33
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
Силькеборг
 16 6 3 7 20 - 20 21
6.
АГФ Орхус
 15 5 4 6 17 - 21 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
4.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
3.
Мидтьюлланн
 2:3 16 9 1 6 27 - 25 28
4.
Норшелланн
 3:2 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Мидтьюлланн: 31%.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Г О О О О О Л - Соренсен Мадс Бек из команды Мидтьюлланн легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • 48'
    Оооо... вот это был удар! Франкулино должен был забить с этой позиции.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Франкулино. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 46'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Мидтьюлланн: 28%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 45'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 45'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 43'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 41'
      Скьеллеруп Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Франкулино из команды Мидтьюлланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 41'
      Мартинес Эмилиано из команды Мидтьюлланн подал угловой слева.
    • 41'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Мидтьюлланн: 28%.
    • 40'
      Осман Ибрагим наказан за толчок Габриэль Адам
    • 39'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Франкулино удалось забить из легкой позиции.
    • 38'
      Осорио Дарио сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Франкулино забивает с левой ноги!
    • 38'
      Осорио Дарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 36'
      Скьеллеруп Андреас сделал ключевой пас для гола!
    • 36'
      Фресе Мартин сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О О Л - Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Беньямин Нюгрен легко с этим справился!
    • 36'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Мидтьюлланн: 28%.
    • 35'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Габриэль Адам ошибается в защите.
    • 34'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 34'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Мидтьюлланн: 27%.
    • 30'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Габриэль Адам
    • 30'
      Фрайсль Мартин делает важнейший сейв!
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Тверсков Йеппе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Фрайсль Мартин делает важнейший сейв!
    • 30'
      Оооо... вот это был удар! Нагало Адамо должен был забить с этой позиции.
    • 30'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 30'
      Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 29'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Ингасон Сверрир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Соренсен Мадс Бек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 27'
      Осорио Дарио не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Мидтьюлланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Нагало Адамо ошибается в защите.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Мидтьюлланн: 29%.
    • 25'
      Брюнхильдсен Ола из команды Мидтьюлланн в офсайде
    • 24'
      Габриэль Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Ингасон Сверрир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Ингасон Сверрир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Габриэль Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 20'
      Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Мидтьюлланн: 28%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Серенсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Брюнхильдсен Ола из команды Мидтьюлланн в офсайде
    • 18'
      Соренсен Мадс Бек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 18'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Скьеллеруп Андреас сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 16'
      Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 16'
      Осман Ибрагим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 16'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Отличный командный гол!
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Фресе Мартин сделал ключевой пас для гола!
    • 16'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 15'
      Мартинес Эмилиано из команды Мидтьюлланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 15'
      Мидтьюлланн начинает контратаку
    • 15'
      Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Мидтьюлланн: 31%.
    • 15'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Мартинес Эмилиано из команды Мидтьюлланн заходит слишком далеко, он валит Беньямин Нюгрен.
    • 14'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 14'
      Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Мидтьюлланн начинает контратаку
    • 13'
      Осорио Дарио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Франкулино.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 11'
      Свенссон Даниэль сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Осман Ибрагим забивает с левой ноги!
    • 11'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Мидтьюлланн: 37%.
    • 10'
      Шарлес из команды Мидтьюлланн в офсайде
    • 10'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 8'
      Шанс! Франкулино из команды Мидтьюлланн пробил головой, но мимо
    • 8'
      Оооо... вот это был удар! Франкулино должен был забить с этой позиции.
    • 8'
      Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мидтьюлланн начинает контратаку
    • 7'
      Габриэль Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 7'
      Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 6'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 6'
      Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Хансен Киан ошибается в защите.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Мидтьюлланн: 33%.
    • 5'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Франкулино заработал фол
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 4'
      Осорио Дарио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Ингасон Сверрир из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Мидтьюлланн
    1.98
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