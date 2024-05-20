Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Норшеланн пытается что-то создать.

42' Удар от ворот произведет Норшеланн

41' Франкулино из команды Мидтьюлланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

41' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Норшеланн контролирует мяч.

39' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Франкулино удалось забить из легкой позиции.

38' Г О О О О Л - Франкулино забивает с левой ноги!

38' Осорио Дарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Норшеланн контролирует мяч.

36' Г О О О О О Л - Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Беньямин Нюгрен легко с этим справился!

36' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Норшеланн контролирует мяч.

34' Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Норшеланн начинает контратаку

34' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Норшеланн контролирует мяч.

32' Норшеланн контролирует мяч.

30' Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Хорошую попытку сделал Тверсков Йеппе . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Оооо... вот это был удар! Нагало Адамо должен был забить с этой позиции.

30' Нагало Адамо из команды Норшеланн нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

30' Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

29' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Норшеланн пытается что-то создать.

28' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Норшеланн

27' Осорио Дарио не смог попасть в створ ударом издали

27' Норшеланн контролирует мяч.

26' Норшеланн контролирует мяч.

26' Удар от ворот произведет Норшеланн

24' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Норшеланн пытается что-то создать.

23' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

22' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Габриэль Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

19' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Норшеланн начинает контратаку

16' Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!

16' Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

16' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Отличный командный гол!

16' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Удар от ворот произведет Норшеланн

15' Мартинес Эмилиано из команды Мидтьюлланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

15' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.

13' Норшеланн контролирует мяч.

11' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Осман Ибрагим забивает с левой ноги!

11' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

9' Норшеланн контролирует мяч.

8' Удар от ворот произведет Норшеланн

8' Шанс! Франкулино из команды Мидтьюлланн пробил головой, но мимо

8' Оооо... вот это был удар! Франкулино должен был забить с этой позиции.

8' Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Габриэль Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Норшеланн

6' Удар от ворот произведет Норшеланн

6' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Норшеланн

4' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Норшеланн начинает с центра поля