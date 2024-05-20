Тур: 31. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 8649 Главный судья: Кехлет Якоб
3:3
Конец матча
0'
1:0
11' ГолОсман Ибрагим
2:0
16' ГолБеньямин Нюгрен
3:0
36' ГолБеньямин Нюгрен
3:1
38' ГолФранкулино
3:2
45' ГолСоренсен Мадс Бек
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50' Undefined phrase: football_event_Франкулино
70' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
3:3
79' ГолИнгасон Сверрир
86' Желтая карточкаФресе Мартин
90'+7
Ход матча
11'
16'
36'
3:0
38'
3:1
45'
46'
46'
50'
70'
72'
79'
86'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
635 Количество передач 343
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
35
Шарлес
17
Франкулино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норшелланн
Мидтьюлланн
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
54.2%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
20 побед 6 ничьих 0 побед
35 матчей
17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед
Первый тайм
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 25 побед
59 матчей
32.2%
18.6%
49.2%
19 побед 11 ничьих 29 побед
Первый тайм
25.4%
44.1%
30.5%
15 побед 26 ничьих 18 побед
Второй тайм
33.9%
23.7%
42.4%
20 побед 14 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.54
1.03
Среднее время на гол
58
87
Всего голов
63
39
Голов в среднем за матч
2.03
1.39
Среднее время на гол
44
64
Всего голов
106
71
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
21
Больше 36%
Меньше 64%
38
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
50
74
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|9 (1)
|0.29
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.29
|Осман Ибрагим
|6
|0.19
|Беньямин Нюгрен
|6
|0.19
|Фресе Мартин
|4
|0.13
|Тверсков Йеппе
|4
|0.13
|Нуама Эрнест
|4
|0.13
|Хардер Конрад
|4
|0.13
|Антман Оливер
|3
|0.1
|Свенссон Даниэль
|2
|0.06
|Хансен Мадс
|2
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.03
|Вилладсен Оливер
|1
|0.03
|Кулибали Лассо
|1
|0.03
|Нагало Адамо
|1
|0.03
|Доржелес Марио
|1
|0.03
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|12 (5)
|0.39
|Франкулино
|10
|0.32
|Осорио Дарио
|8 (1)
|0.26
|Серенсен Оливер
|5
|0.16
|Соренсен Мадс Бек
|4
|0.13
|Шарлес
|4
|0.13
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.13
|Далсгор Хенрик
|3
|0.1
|Симсир Араль
|3
|0.1
|Ингасон Сверрир
|2
|0.06
|Паулиньо VI
|1
|0.03
|Габриэль Адам
|1
|0.03
|Han-Beom Lee
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|8
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Нагало Адамо
|4
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Скьеллеруп Андреас
|3
|0
|Осман Ибрагим
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Сертдемир Зидан
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Сверрир
|6
|1
|Паулиньо VI
|5
|1
|Далсгор Хенрик
|5
|0
|Шарлес
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Гуэ-Сон Чо
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Осорио Дарио
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Бисков Вальдемар
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Мидтьюлланн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
8
Норшелланн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Мидтьюлланн
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
20
29
Норшелланн
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Мидтьюлланн
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
27
37
Голы по времени матча
Забито
37
28
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
11%
0
0%
1-15
8
22%
7
25%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
6
16%
7
25%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
9
24%
6
21%
76-90
Пропущено
17
25
11 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
18%
4
16%
1-15
3
18%
5
20%
16-30
5
29%
29%
7
28%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
24%
6
24%
76-90
Забито
21
31
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
1
5%
2
6%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
5
24%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
6
29%
7
23%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Забито
58
59
23 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
5
9%
2
3%
1-15
11
19%
12
20%
16-30
7
12%
10
17%
31-45
11
19%
12
20%
46-60
9
16%
10
17%
61-75
15
26%
13
22%
76-90
Пропущено
34
40
17 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
4
12%
7
18%
1-15
6
18%
8
20%
16-30
7
21%
9
23%
31-45
5
15%
5
13%
46-60
5
15%
2
5%
61-75
7
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1
Результаты матчей
Норшелланн
Мидтьюлланн
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 26%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
14 раз 45%
1
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
106
123
88
312
313
114
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
133
69
97
411
412
114
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
274
1615
2110
1219
724
427
328
229
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|5
|7
|59 - 40
|62
|2.
|31
|18
|8
|5
|58 - 32
|62
|3.
|30
|18
|4
|8
|61 - 34
|58
|4.
|31
|16
|9
|6
|59 - 33
|57
|5.
|30
|9
|11
|10
|36 - 42
|38
|6.
|31
|10
|5
|16
|36 - 47
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|16
|9
|6
|1
|37 - 17
|33
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|5.
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
|6.
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|3.
|16
|9
|2
|5
|28 - 25
|29
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8