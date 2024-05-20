Тур: 39. Стадион: Чегека Арена.
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
68 Thomas Claes
-
-
-
Главный тренер: Domenico Olivieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Генк
Антверпен
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
2.18
2.25
Среднее время на гол
41
40
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
2.08
1
Среднее время на гол
43
90
Всего голов
49
38
Голов в среднем за матч
2.13
1.65
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
42
54
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|12
|0.31
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.15
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.15
|Сор Коллинс
|6
|0.15
|Зекири Анди
|6 (1)
|0.15
|Муньос Даниэль
|5
|0.13
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|4
|0.1
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.08
|Фадера Алию
|3
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|11 (1)
|0.28
|Иленикена Джордж
|8
|0.21
|Баликвиша Мишель-Анже
|6 (1)
|0.15
|Муйя Арбнор
|5
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.13
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.13
|Эджуке Чидера
|4
|0.1
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.08
|Керк Джирано
|3
|0.08
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Куэста Карлос
|9
|0
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Эль-Ханнус Билаль
|7
|0
|Галарса Матиас
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Эль-Уади Закария
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Садик Муджаид
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|9
|0
|Ван Ден Босх Зено
|6
|0
|Керк Джирано
|5
|0
|Кейта Мандела
|3
|1
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|Батай Йелле
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0
|Ван Боммел Марк
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|1
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Victor Udoh
|1
|0
Результаты матчей
Генк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Антверпен
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
11
Генк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Антверпен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
19
31
Генк
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
37% (14)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
29% (11)
32% (12)
Антверпен
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
34% (13)
42% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
29% (11)
39% (15)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
10
10
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
30
42
Голы по времени матча
Забито
32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
24 Не забивали 25
3
9%
2
8%
1-15
7
22%
5
21%
16-30
3
9%
5
21%
31-45
7
22%
2
8%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
8
25%
5
21%
76-90
Пропущено
22
24
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
5
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
24
34
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
2
8%
6
18%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
7
29%
29%
9
26%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
6
25%
6
18%
61-75
5
21%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
15%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
8
31%
3
15%
61-75
6
23%
5
25%
76-90
Забито
56
58
24 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 17
9 Не забивали 12
5
9%
8
14%
1-15
9
16%
6
10%
16-30
10
18%
14
24%
31-45
9
16%
4
7%
46-60
10
18%
11
19%
61-75
13
23%
15
26%
76-90
Пропущено
48
44
19 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 27
8
17%
4
9%
1-15
3
6%
3
7%
16-30
8
17%
11
25%
31-45
4
8%
8
18%
46-60
14
29%
29%
6
14%
61-75
11
23%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0
Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4
Антверпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0
Результаты матчей
Генк
Антверпен
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
8 раз 21%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 45%
0
7 раз 18%
3
7 раз 18%
2
4 раза 11%
4
3 раза 8%
1
13 раз 34%
0
11 раз 29%
2
5 раз 13%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Генк
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
910
811
712
613
217
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
136
514
613
316
316
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
317
Больше Меньше
2711
1424
1424
1028
929
335
533
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|49
|2.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|46
|3.
|9
|3
|2
|4
|15 - 12
|46
|4.
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|36
|5.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 15
|35
|6.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|44
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|32
|3.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|29
|4.
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|5.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|42
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|39
|3.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|30
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|15 (4)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9