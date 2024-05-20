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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 39. Стадион: .
Генк
0:0
Первый тайм: 26'
Антверпен
0'
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Антверпен
4.30
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4.30
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4.55
Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
78
Konstantinos
Karetsas
9
Зекири
Анди
99
Арокодаре
Толуваласе
91
Ламменс
Сенне
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Вейндал
Оуэн
8
Юсуф
Альхассан
27
Кейта
Мандела
17
Ондрейка
Якоб
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
9
Иленикена
Джордж
Генк
3-4-1-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Антверпен

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
0:1
К
0:3
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

2.18
2.25

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.08
1

Среднее время на гол

43
90

Всего голов

49
38

Голов в среднем за матч

2.13
1.65

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

42
54

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 12 0.31
Пейнтсил Джозеф 6 0.15
Хейнен Бриан 6 (2) 0.15
Сор Коллинс 6 0.15
Зекири Анди 6 (1) 0.15
Муньос Даниэль 5 0.13
Аль-Эйт-Хадж Ануар 4 0.1
Эль-Ханнус Билаль 3 0.08
Фадера Алию 3 0.08
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 11 (1) 0.28
Иленикена Джордж 8 0.21
Баликвиша Мишель-Анже 6 (1) 0.15
Муйя Арбнор 5 0.13
Эккеленкамп Юрген 5 0.13
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.13
Эджуке Чидера 4 0.1
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.08
Керк Джирано 3 0.08
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Куэста Карлос 9 0
Пейнтсил Джозеф 6 1
Эль-Ханнус Билаль 7 0
Галарса Матиас 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Эль-Уади Закария 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Садик Муджаид 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 9 0
Ван Ден Босх Зено 6 0
Керк Джирано 5 0
Кейта Мандела 3 1
Алдервейрельд Тоби 4 0
Батай Йелле 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Баликвиша Мишель-Анже 4 0
Ван Боммел Марк 3 0
Кулибали Сумайла 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Вейндал Оуэн 1 1
Де Лат Ричи 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Victor Udoh 1 0

Результаты матчей

Генк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Антверпен
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
11
Генк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Антверпен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

19
31
Генк
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
37% (14)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
29% (11)
32% (12)
Антверпен
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
34% (13)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
29% (11)
39% (15)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

10
10

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

30
42

Голы по времени матча

Забито

32
24
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
24 Не забивали 25
3
9%
2
8%
1-15
7
22%
5
21%
16-30
3
9%
5
21%
31-45
7
22%
2
8%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
8
25%
5
21%
76-90

Пропущено

22
24
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
5
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

24
34
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
2
8%
6
18%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
7
29%
29%
9
26%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
6
25%
6
18%
61-75
5
21%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
15%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
8
31%
3
15%
61-75
6
23%
5
25%
76-90

Забито

56
58
24 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 17
9 Не забивали 12
5
9%
8
14%
1-15
9
16%
6
10%
16-30
10
18%
14
24%
31-45
9
16%
4
7%
46-60
10
18%
11
19%
61-75
13
23%
15
26%
76-90

Пропущено

48
44
19 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 27
8
17%
4
9%
1-15
3
6%
3
7%
16-30
8
17%
11
25%
31-45
4
8%
8
18%
46-60
14
29%
29%
6
14%
61-75
11
23%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0
Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4
Антверпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Генк
Антверпен

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
8 раз 21%
0:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 45%
0
7 раз 18%
3
7 раз 18%
2
4 раза 11%
4
3 раза 8%
1
13 раз 34%
0
11 раз 29%
2
5 раз 13%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Генк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
8
11
7
12
2.5
6
13
2
17
3.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
6
13
3
16
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
7
0.5
Больше Меньше
27
11
14
24
1.5
14
24
10
28
2.5
9
29
3
35
3.5
5
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 7 2 0 21 - 6 49
2.
Андерлехт
 9 4 2 3 11 - 9 46
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 2 4 15 - 12 46
4.
Серкль Брюгге
 9 3 3 3 13 - 13 36
5.
Генк
 0:0 9 3 2 4 7 - 15 35
6.
Антверпен
 0:0 9 1 1 7 4 - 16 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 8 - 3 44
2.
Генк
 0:0 5 2 2 1 4 - 5 32
3.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 4 3 1 0 12 - 3 10
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 0:0 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 5 4 1 0 9 - 3 39
3.
Антверпен
 0:0 5 1 1 3 2 - 8 30
4.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
Генк
 0:0 4 1 0 3 3 - 10 3
6.
Андерлехт
 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Антверпен
4.30
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4.30
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4.55
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Генк
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