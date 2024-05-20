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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 39. Стадион: .
Генк
1:0
Конец матча
Антверпен
0'
1:0
28' Гол
Зекири Анди
65' Желтая карточка
Куэста Карлос
78' Желтая карточка
Эль-Уади Закария
89' Желтая карточка
Садик Муджаид
90' Желтая карточка
Victor Udoh
90'+7
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
78
Konstantinos
Karetsas
9
Зекири
Анди
99
Арокодаре
Толуваласе
91
Ламменс
Сенне
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Вейндал
Оуэн
8
Юсуф
Альхассан
27
Кейта
Мандела
17
Ондрейка
Якоб
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
9
Иленикена
Джордж
Генк
3-4-1-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Антверпен

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
0:1
К
0:3
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

2.18
2.25

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.08
1

Среднее время на гол

43
90

Всего голов

49
38

Голов в среднем за матч

2.13
1.65

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

42
54

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 12 0.31
Зекири Анди 7 (1) 0.18
Пейнтсил Джозеф 6 0.15
Хейнен Бриан 6 (2) 0.15
Сор Коллинс 6 0.15
Муньос Даниэль 5 0.13
Аль-Эйт-Хадж Ануар 4 0.1
Эль-Ханнус Билаль 3 0.08
Фадера Алию 3 0.08
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 11 (1) 0.28
Иленикена Джордж 8 0.21
Баликвиша Мишель-Анже 6 (1) 0.15
Муйя Арбнор 5 0.13
Эккеленкамп Юрген 5 0.13
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.13
Эджуке Чидера 4 0.1
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.08
Керк Джирано 3 0.08
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Карлос 10 0
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Эль-Ханнус Билаль 7 0
Галарса Матиас 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Эль-Уади Закария 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Садик Муджаид 3 0
Фадера Алию 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 9 0
Ван Ден Босх Зено 6 0
Керк Джирано 5 0
Кейта Мандела 3 1
Алдервейрельд Тоби 4 0
Батай Йелле 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Баликвиша Мишель-Анже 4 0
Ван Боммел Марк 3 0
Кулибали Сумайла 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Вейндал Оуэн 1 1
Де Лат Ричи 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Victor Udoh 2 0

Результаты матчей

Генк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Антверпен
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
11
Генк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Антверпен
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

19
31
Генк
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (14)
36% (14)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
31% (12)
31% (12)
Антверпен
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (9)
33% (13)
44% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
31% (12)
38% (15)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

10
11

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

30
42

Голы по времени матча

Забито

33
24
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
24 Не забивали 26
3
9%
2
8%
1-15
8
24%
5
21%
16-30
3
9%
5
21%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
4
12%
5
21%
61-75
8
24%
5
21%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
4
18%
6
24%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
6
27%
3
12%
61-75
5
23%
7
28%
76-90

Забито

24
34
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
2
8%
6
18%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
7
29%
29%
9
26%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
6
25%
6
18%
61-75
5
21%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
15%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
8
31%
3
15%
61-75
6
23%
5
25%
76-90

Забито

57
58
25 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 30
22 Забивали первыми 17
9 Не забивали 13
5
9%
8
14%
1-15
10
18%
6
10%
16-30
10
18%
14
24%
31-45
9
16%
4
7%
46-60
10
18%
11
19%
61-75
13
23%
15
26%
76-90

Пропущено

48
45
19 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
8
17%
4
9%
1-15
3
6%
4
9%
16-30
8
17%
11
24%
31-45
4
8%
8
18%
46-60
14
29%
29%
6
13%
61-75
11
23%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0
Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4
Антверпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Генк
Антверпен

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
8 раз 21%
0:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:3
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 46%
0
7 раз 18%
3
7 раз 18%
2
4 раза 10%
4
3 раза 8%
1
13 раз 33%
0
12 раз 31%
2
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Генк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
5
9
11
1.5
8
11
7
13
2.5
6
13
2
18
3.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
7
5
14
1.5
6
14
3
16
2.5
3
17
1
18
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
7
0.5
Больше Меньше
27
12
14
25
1.5
14
25
10
29
2.5
9
30
3
36
3.5
5
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 7 2 0 21 - 6 49
2.
Андерлехт
 9 4 2 3 11 - 9 46
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 2 4 15 - 12 46
4.
Генк
 9 4 1 4 8 - 15 37
5.
Серкль Брюгге
 9 3 3 3 13 - 13 36
6.
Антверпен
 9 1 0 8 4 - 17 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 0 1 8 - 3 44
2.
Генк
 5 3 1 1 5 - 5 34
3.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 7 - 6 29
4.
Брюгге
 4 3 1 0 12 - 3 10
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 1 2 8 - 6 42
2.
Брюгге
 5 4 1 0 9 - 3 39
3.
Антверпен
 5 1 0 4 2 - 9 29
4.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
Генк
 4 1 0 3 3 - 10 3
6.
Андерлехт
 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Konstantinos Karetsas сделал результативную передачу.
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    • 28'
      Г О О О О Л - Зекири Анди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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