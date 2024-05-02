Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Гуида Марко
0:2
Первый тайм: 43'
Ход матча
17'
29'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Ольсен
Робин
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
31
Бэйли
Леон
- Основной состав
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
- Запасные игроки
-
64 Райт ДжеймсВратарь
-
18 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Манро ФинлиПолузащитник
-
72 Янг КаданПолузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7
|0.54
|Бэйли Леон
|4
|0.31
|Макгинн Джон
|3
|0.23
|Дуран Джон
|3
|0.23
|Кэш Мэтти
|2
|0.15
|Диаби Мусса
|2
|0.15
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.08
|Динь Люка
|1
|0.08
|Тилеманс Юри
|1
|0.08
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.08
|Дзаньоло Николо
|1
|0.08
|Морено Алекс
|1
|0.08
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (1)
|1
|Фортунис Костас
|2
|0.29
|Йоветич Стеван
|2
|0.29
|Поденсе Даниэл
|1
|0.14
|Шикинью Франциску
|1
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.14
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Рецос Панайотис
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Роджерс Морган
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|1
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Цолакис Костас
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Эссе Сантьяго
|1
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
4
Астон Вилла
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Олимпиакос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
3
21%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
2
15%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
27
12
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
5
19%
3
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
33%
31-45
6
22%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
4
15%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Олимпиакос
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
12
24
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
21
33
12
24
12
24
12
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
51
84
24
48
24
39
15
111
15
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|6
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:2 Олимпиакос
Исход игры
Астон Вилла
91.8% (123)
Ничья
3.7% (5)
Олимпиакос
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.2% (71)
Меньше
41.8% (51)
Обе команды забьют
Да
57.38% (70)
Нет
42.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
35.8% (48)
2:0 Астон Вилла
24.6% (33)
1:0 Астон Вилла
11.2% (15)
3:1 Астон Вилла
9% (12)
3:0 Астон Вилла
3% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
1:2 Олимпиакос
1.5% (2)
3:2 Астон Вилла
1.5% (2)
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