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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Астон Вилла
0:2
Первый тайм: 43'
Олимпиакос
0'
0:1
17' Гол
Эль-Кааби Аюб
0:2
29' Гол
Эль-Кааби Аюб

Ход матча

17'
0:1
Эль-Кааби Аюб
(Шикинью Франциску)
29'
0:2
Эль-Кааби Аюб
(Поденсе Даниэл)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 134
Астон Вилла 91.8% (123)
X 3.7% (5)
Олимпиакос 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Ольсен
Робин
2
Кэш
Мэтти
17
Ленгле
Клеман
4
Конса
Эзри
12
Динь
Люка
27
Роджерс
Морган
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
31
Бэйли
Леон
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
8
Иборра
Висенте
6
Шикинью
Франциску
7
Фортунис
Костас
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
Астон Вилла
4-4-2
Олимпиакос
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.54
Бэйли Леон 4 0.31
Макгинн Джон 3 0.23
Дуран Джон 3 0.23
Кэш Мэтти 2 0.15
Диаби Мусса 2 0.15
Соарес Дуглас 1 (1) 0.08
Динь Люка 1 0.08
Тилеманс Юри 1 0.08
Карлос Диего Сантос 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Морено Алекс 1 0.08
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (1) 1
Фортунис Костас 2 0.29
Йоветич Стеван 2 0.29
Поденсе Даниэл 1 0.14
Шикинью Франциску 1 0.14
Эль-Араби Юссеф 1 0.14
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 0
Конса Эзри 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Макгинн Джон 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Диаби Мусса 2 0
Роджерс Морган 2 0
Дуран Джон 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Бэйли Леон 1 0
Унаи Эмери 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нтои Андреас-Ричардос 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Карму Давид 1 0
Цолакис Костас 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Хосе Луис Мендилибар 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
4
Астон Вилла
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Олимпиакос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
3
21%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
2
15%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

27
12
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
5
19%
3
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
33%
31-45
6
22%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
4
15%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Олимпиакос

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
4
2.5
1
2
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
3
1.5
1
2
2
4
2.5
1
2
2
4
3.5
1
2
1
5
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
1
8
4
1.5
2
4
4
8
2.5
2
4
3
9
3.5
1
5
1
11
4.5
1
5
1/4 финала
0 Виктория Пльзень
2 Фиорентина
3 Брюгге
0 ПАОК
7 Астон Вилла
6 Лилль
6 Олимпиакос
5 Фенербахче
1/2 финала
Фиорентина
Брюгге
Астон Вилла
Олимпиакос
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виктория Пльзень Хори Томаш 6
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Фортунис правее центра прорвался вперёд и практически от угла штрафной мощно пальнул в ближний верхний угол. Снаряд пролетел немного выше перекладины!
  • Судья
    40'
    Поденсе и Бэйли вели борьбу на половине поля греческой команды. После этого эпизода футболист "Астон Виллы" упал на газон и схватился за лицо, но Гуида никак на этот момент не отреагировал. 
  • Угловой
    39'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астон Виллы". Макгинн выполнил плохой навес к ближней штанге, с которым спокойно справились защитники греческой команды. 
  • 38'
    Хитро разыграли стандарт футболисты "Виллы". Последовала скидка на Макгинна, который пробивал с хорошей позиции, но эту попытку сумел заблокировать Эль-Кааби. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Бэйли получил игровой снаряд у правого края штрафной, и Карму откровенно въехал ему в ногу. Рефери назначил штрафной, но карточку защитнику гостей не показал. 
  • Угловой
    36'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астон Виллы". Макгинн выполнил высокий навес к дальней штанге, Ленгле достал сферу, но уже за лицевой линией. 
  • 35'
    Удивительно, но медицинская бригада "Олимпиакоса" смогла восстановить Ортегу, и он готов вернуться на поле. Есть подозрение, что в перерыве вынужденная замена всё-таки состоится. 
  • 34'
    Эмери воспользовался паузой и подозвал к себе футболистов своей команды. Сначала тренер провёл эмоциональную беседу с Дугласом Соаресом, а затем что-то объяснил Ольсену. 
  • 33'
    Ортега продолжил встречу, однако снова прилёг на газон. Требуется замена защитнику "Олимпиакоса". Неприятно терять основного защитника уже в первом тайме. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Ох, какой неприятный эпизод! Ортега пытался вступить в прессинг на чужой половине поля, но упал на газон. Поехала нога у футболиста гостей, но, судя по всему, обошлось без серьёзной травмы. 
  • 2 гола - дубль!
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ЭЛЬ-КААБИ! ДУБЛЬ! Поденсе из глубины выполнил филигранный заброс в центр штрафной соперника, Эль-Кааби сферу головой подработал, а затем пробил под Ольсеном, который выскочил ему навстречу!
  • 30'
    Приличная группа поддержки прибыла из Греции. Прекрасно слышно фанатов "Олимпиакоса", которые громко поддерживают своих любимцев. Думаю, гостям это придаёт немало сил. 
  • 29'
    Продолжаем мы наблюдать футбол без моментов. Гости, забив гол, немного успокоились, а вот бирмингемцы в созидании атак пока ничего креативного придумать не могут. 
  • 28'
    Цолакис из своей штрафной исполнил сильный заброс вперёд в сторону Эль-Кааби. Автор единственного гола ждал мяча, вот только эту передачу сумел перехватить Ленгле. 
  • 27'
    Диаби по правому флангу прорвался к штрафной соперника и выполнил хитрый пас низом к ближнему углу вратарской, а там Уоткинс в борьбе с защитником за сферу зацепиться не сумел. 
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    • 26'
      Заметно, что не ожидали англичане столь серьёзного сопротивления от соперника. Складывается такое ощущение, что футболисты "Виллы" не понимают, как действовать дальше. 
    • 25'
      Сильный заброс последовал к штрафной гостей, Диаби вёл борьбу против двух защитников "Олимпиакоса", но выиграть эту неравную схватку футболист "Виллы" не сумел. 
    • 24'
      На своей половине расположились с мячом футболисты "Олимпиакоса". Хозяева пока никак не отреагировали на пропущенный гол и действуют довольно пассивно. 
    • 23'
      К середине подобралась у нас стартовая половина первого тайма. Равный футбол мы пока наблюдаем, в котором греческий коллектив смотрится не хуже своего грозного соперника. 
    • Угловой
      22'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Олимпиакоса". Шикинью выполнил кросс к дальней штанге, Ольсен вышел из ворот и кулаком прервал эту передачу. 
    • 21'
      Довольно неожиданным получается старт нашего поединка. Фаворитом этого противостояния являются бирмингемцы, но начало матча показывает, что греки готовы дать бой своим оппонентам. 
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЭЛЬ-КААБИ! И всё-таки гол греческой команды засчитан! Задержался немного Кэш, за счёт чего в правильном положении и оказался форвард "Олимпиакоса". Стоит отметить передачу Шикинью, который одним движением вывел партнёра на рандеву с Ольсеном.
    • Видеоповтор
      19'
      И снова появляется работа для VAR. Относительно спорный момент с голом Эль-Кааби. Задержался один из защитников хозяев, поэтому гол может быть засчитан. 
    • Офсайд
      18'
      ГОЛ забивают гости, вот только он отменён из-за офсайда! Шикинью шикарной передачей пяткой вывел Эль-Кааби правее центра на рандеву с голкипером. Форвард "Олимпиакоса" спокойно переиграл Ольсена, но он находился в положении вне игры. 
    • 17'
      Дуглас Соарес оказался с мячом на чужой половине поля и с 28 метров пробил в левый угол ворот. Сфера неприятно скакнула перед Цолакисом, однако голкипер греческой команды сумел справиться. 
    • 16'
      Диаби получил мяч перед штрафной соперника, но бить не стал, а отдал передачу на левый край, откуда Динь в одно касание пытался прострелить в центр, но эта попытка оказалась заблокирована. 
    • 15'
      Бэйли получил игровой снаряд у правого угла штрафной соперника и с левой ноги выполнил кручёную подачу в сторону ворот. Карму сыграл внимательно и головой вынес сферу. 
    • 14'
      Родиней с правого фланга сместился в центр и выполнил кросс к дальней штанге. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и сфера улетела за лицевую линию. 
    • Видеоповтор
      13'
      VAR довольно быстро проверил предыдущий момент и согласился с решением итальянского арбитра. Ленгле, действительно, подтолкнул в спину Иборру, что повлияло на дальнейшее развитие эпизода. 
    • Фол, нарушение
      12'
      ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из нарушения! Дуглас Соарес с левого края штрафной выполнил навес к дальней штанге, Конса в одно касание прострелил вдоль ворот, а Бэйли с близкого расстояния переправил снаряд в цель. Во вратарской во время этого момента Ленгле нарушил правила против Иборры. 
    • 12'
      Динь с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Роджерс рвался к мячу, но его опередил Рецос, от которого сфера ушла за лицевую. 
    • 11'
      Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Футболисты "Астон Виллы" забрали сферу под свой контроль, однако особого продвижения вперёд мы пока не наблюдаем. 
    • Угловой
      10'
      Макгинн от правого углового флага исполнил классный навес к дальней штанге, Иборра головой до мяча не дотянулся, а Ленгле подстроиться под эту передачу не сумел. 
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Роджерс получил мяч левее центре перед штрафной соперника и с правой ноги пробил в дальний угол. Цолакис в классном прыжке перевёл этот выстрел на угловой!
    • 8'
      Под очень активный прессинг соперника попадают футболисты "Астон Виллы" на старте матча. Никак бирмингемцы не могут выбраться со своей половины поля. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Иборра в центре поля вступил в активный прессинг и нарушил правила против Дугласа Соареса. Итальянский рефери находился рядом и сразу же дал свисток. 
    • 6'
      Вырисовывается преимущество в стартовые минуты у греческого коллектива. Кстати, в предыдущем моменте Иборра в офсайде не находился, поэтому, если бы он забил гол, то этот мяч был бы засчитан. 
    • Офсайд
      5'
      Поденсе от левого угла штрафной выполнил кросс к дальней штанге, Иборра без помех пробил головой под перекладину, но Ольсен сумел парировать этот выстрел. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у игрока гостей. 
    • 4'
      Ортега с левого фланга выполнил высокий заброс в штрафную соперника, Ольсен вышел из ворот и спокойно поймал сферу в свои руки. Момент для разминки шведского голкипера. 
    • 3'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Олимпиакоса" забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в бордовых футболках и белых трусах, греки играют в необычном комплекте серого цвета с оранжевыми вставками. Ворота Ольсена в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 0:2 Олимпиакос

    Исход игры
    Астон Вилла
    91.8% (123)
    Ничья
    3.7% (5)
    Олимпиакос
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.2% (71)
    Меньше
    41.8% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    57.38% (70)
    Нет
    42.62% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    35.8% (48)
    2:0 Астон Вилла
    24.6% (33)
    1:0 Астон Вилла
    11.2% (15)
    3:1 Астон Вилла
    9% (12)
    3:0 Астон Вилла
    3% (4)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    1:2 Олимпиакос
    1.5% (2)
    3:2 Астон Вилла
    1.5% (2)
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