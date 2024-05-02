Удивительно, но медицинская бригада "Олимпиакоса" смогла восстановить Ортегу, и он готов вернуться на поле. Есть подозрение, что в перерыве вынужденная замена всё-таки состоится.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астон Виллы". Макгинн выполнил высокий навес к дальней штанге, Ленгле достал сферу, но уже за лицевой линией.

Бэйли получил игровой снаряд у правого края штрафной, и Карму откровенно въехал ему в ногу. Рефери назначил штрафной, но карточку защитнику гостей не показал.

Хитро разыграли стандарт футболисты "Виллы". Последовала скидка на Макгинна, который пробивал с хорошей позиции, но эту попытку сумел заблокировать Эль-Кааби.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астон Виллы". Макгинн выполнил плохой навес к ближней штанге, с которым спокойно справились защитники греческой команды.

Поденсе и Бэйли вели борьбу на половине поля греческой команды. После этого эпизода футболист "Астон Виллы" упал на газон и схватился за лицо, но Гуида никак на этот момент не отреагировал.

ОПАСНО! Фортунис правее центра прорвался вперёд и практически от угла штрафной мощно пальнул в ближний верхний угол. Снаряд пролетел немного выше перекладины!

Диаби по правому флангу прорвался к штрафной соперника и выполнил хитрый пас низом к ближнему углу вратарской, а там Уоткинс в борьбе с защитником за сферу зацепиться не сумел.

Цолакис из своей штрафной исполнил сильный заброс вперёд в сторону Эль-Кааби. Автор единственного гола ждал мяча, вот только эту передачу сумел перехватить Ленгле.

Продолжаем мы наблюдать футбол без моментов. Гости, забив гол, немного успокоились, а вот бирмингемцы в созидании атак пока ничего креативного придумать не могут.

Приличная группа поддержки прибыла из Греции. Прекрасно слышно фанатов "Олимпиакоса", которые громко поддерживают своих любимцев. Думаю, гостям это придаёт немало сил.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ЭЛЬ-КААБИ! ДУБЛЬ! Поденсе из глубины выполнил филигранный заброс в центр штрафной соперника, Эль-Кааби сферу головой подработал, а затем пробил под Ольсеном, который выскочил ему навстречу!

Ох, какой неприятный эпизод! Ортега пытался вступить в прессинг на чужой половине поля, но упал на газон. Поехала нога у футболиста гостей, но, судя по всему, обошлось без серьёзной травмы.

Ортега продолжил встречу, однако снова прилёг на газон. Требуется замена защитнику "Олимпиакоса". Неприятно терять основного защитника уже в первом тайме.

Эмери воспользовался паузой и подозвал к себе футболистов своей команды. Сначала тренер провёл эмоциональную беседу с Дугласом Соаресом, а затем что-то объяснил Ольсену.

Дуглас Соарес оказался с мячом на чужой половине поля и с 28 метров пробил в левый угол ворот. Сфера неприятно скакнула перед Цолакисом, однако голкипер греческой команды сумел справиться.

ГОЛ забивают гости, вот только он отменён из-за офсайда! Шикинью шикарной передачей пяткой вывел Эль-Кааби правее центра на рандеву с голкипером. Форвард "Олимпиакоса" спокойно переиграл Ольсена, но он находился в положении вне игры.

И снова появляется работа для VAR. Относительно спорный момент с голом Эль-Кааби. Задержался один из защитников хозяев, поэтому гол может быть засчитан.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЭЛЬ-КААБИ! И всё-таки гол греческой команды засчитан! Задержался немного Кэш, за счёт чего в правильном положении и оказался форвард "Олимпиакоса". Стоит отметить передачу Шикинью, который одним движением вывел партнёра на рандеву с Ольсеном.

Довольно неожиданным получается старт нашего поединка. Фаворитом этого противостояния являются бирмингемцы, но начало матча показывает, что греки готовы дать бой своим оппонентам.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Олимпиакоса". Шикинью выполнил кросс к дальней штанге, Ольсен вышел из ворот и кулаком прервал эту передачу.

К середине подобралась у нас стартовая половина первого тайма. Равный футбол мы пока наблюдаем, в котором греческий коллектив смотрится не хуже своего грозного соперника.

На своей половине расположились с мячом футболисты "Олимпиакоса". Хозяева пока никак не отреагировали на пропущенный гол и действуют довольно пассивно.

Сильный заброс последовал к штрафной гостей, Диаби вёл борьбу против двух защитников "Олимпиакоса", но выиграть эту неравную схватку футболист "Виллы" не сумел.

Заметно, что не ожидали англичане столь серьёзного сопротивления от соперника. Складывается такое ощущение, что футболисты "Виллы" не понимают, как действовать дальше.

16' Диаби получил мяч перед штрафной соперника, но бить не стал, а отдал передачу на левый край, откуда Динь в одно касание пытался прострелить в центр, но эта попытка оказалась заблокирована.

15' Бэйли получил игровой снаряд у правого угла штрафной соперника и с левой ноги выполнил кручёную подачу в сторону ворот. Карму сыграл внимательно и головой вынес сферу.

14' Родиней с правого фланга сместился в центр и выполнил кросс к дальней штанге. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и сфера улетела за лицевую линию.

13' VAR довольно быстро проверил предыдущий момент и согласился с решением итальянского арбитра. Ленгле, действительно, подтолкнул в спину Иборру, что повлияло на дальнейшее развитие эпизода.

12' ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из нарушения! Дуглас Соарес с левого края штрафной выполнил навес к дальней штанге, Конса в одно касание прострелил вдоль ворот, а Бэйли с близкого расстояния переправил снаряд в цель. Во вратарской во время этого момента Ленгле нарушил правила против Иборры.

12' Динь с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Роджерс рвался к мячу, но его опередил Рецос, от которого сфера ушла за лицевую.

11' Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Футболисты "Астон Виллы" забрали сферу под свой контроль, однако особого продвижения вперёд мы пока не наблюдаем.

10' Макгинн от правого углового флага исполнил классный навес к дальней штанге, Иборра головой до мяча не дотянулся, а Ленгле подстроиться под эту передачу не сумел.

9' ОПАСНО! Роджерс получил мяч левее центре перед штрафной соперника и с правой ноги пробил в дальний угол. Цолакис в классном прыжке перевёл этот выстрел на угловой!

8' Под очень активный прессинг соперника попадают футболисты "Астон Виллы" на старте матча. Никак бирмингемцы не могут выбраться со своей половины поля.

7' Иборра в центре поля вступил в активный прессинг и нарушил правила против Дугласа Соареса. Итальянский рефери находился рядом и сразу же дал свисток.

6' Вырисовывается преимущество в стартовые минуты у греческого коллектива. Кстати, в предыдущем моменте Иборра в офсайде не находился, поэтому, если бы он забил гол, то этот мяч был бы засчитан.

5' Поденсе от левого угла штрафной выполнил кросс к дальней штанге, Иборра без помех пробил головой под перекладину, но Ольсен сумел парировать этот выстрел. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у игрока гостей.

4' Ортега с левого фланга выполнил высокий заброс в штрафную соперника, Ольсен вышел из ворот и спокойно поймал сферу в свои руки. Момент для разминки шведского голкипера.

3' Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Олимпиакоса" забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля.

2' Хозяева вышли на эту встречу в бордовых футболках и белых трусах, греки играют в необычном комплекте серого цвета с оранжевыми вставками. Ворота Ольсена в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.