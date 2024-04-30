  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: .
Астон Вилла
 
Позже
Олимпиакос
Прогнозы 56
Астон Вилла 92.9% (52)
X 1.8% (1)
Олимпиакос 5.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Олимпиакос
4.60
4.90
Реклама, betcity.ru
7.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.58
Бэйли Леон 4 0.33
Макгинн Джон 3 0.25
Дуран Джон 3 0.25
Кэш Мэтти 2 0.17
Диаби Мусса 2 0.17
Соарес Дуглас 1 (1) 0.08
Динь Люка 1 0.08
Тилеманс Юри 1 0.08
Карлос Диего Сантос 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Морено Алекс 1 0.08
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.83
Фортунис Костас 2 0.33
Йоветич Стеван 2 0.33
Поденсе Даниэл 1 0.17
Эль-Араби Юссеф 1 0.17
Шикинью Франциску 1 0.17
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 0
Конса Эзри 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Макгинн Джон 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Диаби Мусса 2 0
Роджерс Морган 2 0
Дуран Джон 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Бэйли Леон 1 0
Унаи Эмери 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нтои Андреас-Ричардос 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Карму Давид 1 0
Цолакис Костас 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Хосе Луис Мендилибар 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
4
Астон Вилла
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Олимпиакос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
3
21%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
2
15%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

27
12
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
5
19%
3
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
33%
31-45
6
22%
1
8%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
4
15%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Олимпиакос

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
4
2.5
1
2
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
3
1.5
1
2
2
4
2.5
1
2
2
4
3.5
1
2
1
5
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
1
8
4
1.5
2
4
4
8
2.5
2
4
3
9
3.5
1
5
1
11
4.5
1
5
1/4 финала
0 Виктория Пльзень
2 Фиорентина
3 Брюгге
0 ПАОК
7 Астон Вилла
6 Лилль
6 Олимпиакос
5 Фенербахче
1/2 финала
Фиорентина
Брюгге
Астон Вилла
Олимпиакос
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виктория Пльзень Хори Томаш 6
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 56
    Астон Вилла 92.9% (52)
    X 1.8% (1)
    Олимпиакос 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Олимпиакос
    4.60
    4.90
    Реклама, betcity.ru
    7.80
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла - Олимпиакос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Олимпиакос

    Исход игры
    Астон Вилла
    92.9% (52)
    Ничья
    1.8% (1)
    Олимпиакос
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.49% (31)
    Меньше
    41.51% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    54.72% (29)
    Нет
    45.28% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    42.9% (24)
    2:0 Астон Вилла
    26.8% (15)
    1:0 Астон Вилла
    10.7% (6)
    3:0 Астон Вилла
    5.4% (3)
    3:1 Астон Вилла
    5.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Астон Вилла
    Олимпиакос
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный