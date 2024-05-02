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Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Марсель
 
Позже
Аталанта

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 162
Марсель 23.5% (38)
X 45.1% (73)
Аталанта 31.5% (51)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Аталанта
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
62
Мурильо
Микаэль
44
Луис
Энрике
I
27
Верету
Жордан
19
Кондогбия
Жоффрей
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
Марсель
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3) 0.83
Верету Жордан 3 (1) 0.25
Мбемба Шансель 3 0.25
Клосс Жонатан 2 0.17
Сарр Исмаила 2 0.17
Арит Амин 1 (1) 0.08
Кондогбия Жоффрей 1 0.08
Мумбанья Фарис 1 0.08
Ндиайе Ильман 1 0.08
Оливейра Витор 1 0.08
Унаи Аззедин 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.5
Муриэль Луис 4 (1) 0.4
Де Кетеларе Шарль 2 0.2
Эдерсон Хонорато 1 0.1
Руджери Маттео 1 0.1
Джимсити Берат 1 0.1
Пашалич Марио 1 0.1
Лукман Адемола 1 0.1
Скальвини Джорджио 1 0.1
Джованни Бонфанти 1 0.1
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Балерди Леонардо 3 0
Мбемба Шансель 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Мерлен Кентен 2 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Лопес Пау 1 0
Арит Амин 1 0
Лоди Ренан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скальвини Джорджио 3 0
Хин Исак 3 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Баккер Митчел 1 0
Руджери Маттео 1 0
Джованни Бонфанти 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Аталанта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
3
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аталанта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
6
Марсель
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Аталанта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
6%
1
8%
1-15
6
38%
1
8%
16-30
1
6%
6
50%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
4%
1
6%
1-15
8
32%
2
11%
16-30
2
8%
6
33%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
7
28%
2
11%
76-90

Пропущено

19
7
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
16%
2
29%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0
Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0

Результаты матчей

Марсель
Аталанта

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Марсель
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
4
2
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
4
1.5
6
4
5
7
2.5
2
8
2
10
3.5
1
9
1/4 финала
1 Милан
3 Рома
3 Байер Л
1 Вест Хэм
4 Бенфика
6 Марсель
1 Ливерпуль
3 Аталанта
1/2 финала
Рома
Байер Л
Марсель
Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в первом полуфинальном матче Лиги Европы "Марсель" принимает "Аталанту". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Зиберт Даниэль

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марсель - Аталанта

Исход игры
Марсель
22.9% (38)
Ничья
45.2% (75)
Аталанта
31.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
43.44% (53)
Меньше
56.56% (69)
Обе команды забьют
Да
89.34% (109)
Нет
10.66% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (56)
1:2 Аталанта
15.1% (25)
2:1 Марсель
11.4% (19)
1:0 Марсель
3.6% (6)
2:2 Ничья
3.6% (6)
2:0 Марсель
2.4% (4)
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